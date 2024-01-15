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生活
2024-01-15 10:00:00

台灣電話卡推薦｜儲值卡比較！ 最平$10一日包寄送到家、送交通儲值卡、包通話費

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台灣電話卡推薦｜8大儲值卡比較！ 最平$10一日包寄送到家、送交通儲值卡、包通話費（am730製圖）

台灣電話卡推薦｜8大儲值卡比較！ 最平$10一日包寄送到家、送交通儲值卡、包通話費（am730製圖）

不少旅客去台灣旅行都會選擇在當地機場購買，但其實事前預先上網買定sim卡，不用浪費旅遊時間，有時更會有不少優惠，令電話卡變得更划算。今次精選8大台灣電話卡，當中最平$32可用3日，除開每日只需約$10，服務包無限上網及寄送服務，非常抵用，一齊睇睇詳情。

台灣電話卡｜【首日免費】台灣中華電信4G上網吃到飽SIM卡（全台各地服務中心櫃檯領取)

台灣中華電信向來是深受當地人歡迎的電訊供應商，4G上網吃到飽SIM卡方案分3、5、7、10、15及30天6種，另包含TWD50至430的通話費，方便旅客打本地電話預約餐廳。SIM卡可於台灣各大機場或全台各地服務中心櫃檯領取，現時還提供限時優惠，SIM卡首日免費，令服務更抵用。

【首日免費】台灣中華電信4G上網吃到飽SIM卡（全台各地服務中心櫃檯領取)

價錢：HKD$72起（原價HKD$77起）

查看台灣中華電信4G上網吃到飽SIM卡

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台灣中華電信4G上網吃到飽SIM卡

台灣中華電信4G上網吃到飽SIM卡

台灣電話卡｜【台灣】網卡｜台灣大哥大4G 無限流量上網電話卡加贈通話費｜台灣機場取件

台灣大哥大是另一個當地人常用的電訊供應商，4G 無限流量上網電話卡設3、5、6、7、10天5種日數方案，另外會按所選的日數方案提供TWD50至150的通話費。SIM卡於機場指定櫃台領件，並有工作人員協作開通，毋須擔心無法完成設定。

【台灣】網卡｜台灣大哥大4G 無限流量上網電話卡加贈通話費｜台灣機場取件

價錢：HKD$77起

查看台灣 SIM CARD｜台灣大哥大 4G 無限流量加贈通話費

台灣大哥大4G 無限流量上網電話卡

台灣大哥大4G 無限流量上網電話卡

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台灣電話卡｜台灣遠傳電信4G上網通話SIM卡（桃園機場領取）

另一台灣電訊商遠傳電信提供的4G上網通話SIM卡，日數方案分3、5、8、10、15天5種，另外視乎日數配備與國內與國外通話的TWD50或100的通話費。方案採用4G無限數據，覆蓋範圍涵蓋台灣全境。SIM卡於桃園機場領取，相當方便。

台灣遠傳電信4G上網通話SIM卡（桃園機場領取）

價錢：HKD$77起

查看台灣遠傳電信4G上網通話SIM卡

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台灣電話卡｜台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄）

預先上網買SIM卡亦可選擇以郵寄方式領取，台灣 4G SIM卡可寄往香港、澳門、台灣及中國地區，服務由當地電訊商中華電信提供，日數方案分3、5、7、14天4種，最平$32，3GB無限速4G數據用完後，會限速至256kbps。 4G SIM卡會在購買後兩個工作天內送達，相當快捷。

台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄）

價錢：HKD$32起（原價HKD$46起）

查看台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄）

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▼6個飲食習慣減搭飛機不適▼

 

6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)
台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄）

台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄）

台灣電話卡｜亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB（香港配送）

亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB亦是另一種採用郵寄方式領取的上網SIM卡。方案適用於日本、韓國、澳門、台灣、新加坡、泰國、馬來西亞等熱門旅遊地，8日內有6GB數據，其中每日首500mb為4G無限速，其後限速至128kbps。SIM卡設WhatsApp 熱線聯絡運營商，即使在旅途間有任何問題亦可與運營商取得聯絡。

亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB（香港配送）

價錢：HKD$160起（原價HKD$200起）

查看亞太地區 4G 上網 SIM 卡（香港宅配到府）

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亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB

亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB

台灣電話卡｜台灣SIM Card｜5日 上網吃到飽 + iPass 內含200元儲值金 超值組合｜台灣機場領取

除上網服務外，交通卡亦是必備項目之一。台灣SIM Card方案包5日4G無限上網用量，服務由FarEasTone提供，另外包含一張含TWD200的儲值卡「iPASS 一卡通」，可用於乘搭捷運、公車、輕軌、渡輪、全台四大超商等。於台灣機場櫃台一次過領取SIM Card及「iPASS 一卡通」，既方便又省時。

台灣SIM Card｜5日 上網吃到飽 + iPass 內含200元儲值金 超值組合｜台灣機場領取

價錢：HKD$133起（原價HKD$141起）

台灣SIM Card 5日 上網吃到飽 + iPass

台灣SIM Card 5日 上網吃到飽 + iPass

台灣電話卡｜台灣SIM Card｜AIRSIM 5日 4G上網吃到飽｜台灣機場領取

可重用SIM Card近年大受歡迎，AIRSIM 5日4G上網吃到飽方案內含 USD7.99（約HKD$62）的1儲值金直接於app內選購「台灣全無限5日套餐」，4G無限上網服務由遠傳電信或台灣之星提供，套餐同時贈送30分鐘 AIRTALK 漫遊通話。SIM Card可重複使用，日後去旅行可自行於 APP 內選購數據服務，相當方便。

台灣SIM Card｜AIRSIM 5日 4G上網吃到飽｜台灣機場領取

價錢：HKD$50（原價HKD$63）

[ 30%OFF ] 台灣SIM Card｜AIRSIM 5日 4G上網吃到飽｜台灣機場領

原文刊登於 Yahoo 旅遊

台灣電話卡｜自由鳥 Birdie 電話卡｜4G無限數據 | 亞洲12地通用

除了逐個地區購買數據卡外，不少人會直接購買自由鳥電話卡，支援亞洲12個地區鼇外遊數據，包括日本 、台灣、南韓、泰國、中國、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、孟加拉、柬埔寨及斯里蘭卡。網上隨時增值，數據逐日計，去幾多日就買幾多日而且同一張SIM可以循環再用，去完台灣可以留於下次旅行使用，不怕浪費。

購買連結

台灣電話卡｜自由鳥Birdie

台灣電話卡｜自由鳥Birdie

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)

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