合味道紀念館自助打印站正式進駐 升級生日3重賞 即睇生日套票詳情

生日必到好去處！即日起，生日月到合味道紀念館，即享全新生日套票優惠，以超抵價錢入手生日套票，專享3大驚喜，包含全新登場的「清仔自助打印站」體驗、生日禮物包、以及指定工作坊門票4張，即睇詳情！

即日起，生日之星只需於生日月份親臨合味道紀念館，即可以優惠價$330入手生日套票。套票包括4張「我的合味道工作坊」或「穀物麥片工作坊」門票、全新登場的「清仔自助打印站」體驗，以及多達9款精選「生日禮物包」。福袋內藏有生日派對必備零食，以及紀念館熱賣的清仔及雞仔文具精品，更附上非賣品限量版清仔生日襟章，驚喜十足！

全新清仔自助打印站體驗

其中生日套票包括全新的「清仔自助打印站」體驗，除了紀念館提供主題打卡道具外，參加者亦可從個人相簿挑選最上鏡照片，再親自挑選不同相框，與清仔、清妹或杯麵君一同慶生！最特別之處，更可錄製個人語音祝福，無論窩心的感謝話語，還是與好友一起大唱生日歌，都能為摯愛製作專屬生日驚喜。完成後，可即時打印出實體相片，亦可同步獲取電子版本，只要於生日月份到訪，更可以優惠價$30加購相片，一於盡情打卡！

另外，「清仔自助打印站」亦開放予所有入場訪客體驗，只需$50即可參加，隨時製作專屬個人的紀念相片。