合和酒店推出兩日一夜住宿套餐 限時$1,210嘆豪華客房+2小時免費無限酒精暢飲

灣仔合和酒店踏入開業1週年，推出多款限定優惠。除了超高性價比的住宿體驗套餐外，酒店旗下的粵菜餐廳合和軒及峯景匯58同步準備全新菜式及跨年倒數活動，各位不妨一試！

$1,210即嘆豪華客房1晚

合和酒店即日起至2026年2月26日推出「歡慶 12.10」住宿體驗之旅。顧客於活動期間可以1,210元享用豪華客房1晚，並於大堂酒吧免費嘆兩位用的兩小時無限暢飲指定酒精飲品，包括精選紅白酒、氣泡酒及指定瓶裝啤酒。除此之外，入住賓客不但可於酒店旗下餐廳合和軒及大堂咖啡廳惠顧任何食品可享85折優惠，更可以1,210元升級包含兩人早餐的尊貴環景套房。

270 度無遮擋維港景致下 享受倒數跨年派對

位於酒店最高層58樓的峯景匯58近日開幕，訪客可盡享無遮擋的270度維港景致。峯景匯58將於除夕夜舉辦天際倒數跨年派對。每位只需788元，即可享受3小時無限暢飲精選氣泡酒、紅白酒及瓶裝啤酒，以及無限供應指定酒吧小吃及甜點。12月15日或之前預訂即可享100元早鳥折扣優惠。當晚合和軒或大堂咖啡廳的賓客亦可以優惠價488元參與派對。