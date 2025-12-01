熱門搜尋:
生活
2025-12-01 12:00:00

合和酒店推出兩日一夜住宿套餐 限時$1,210嘆豪華客房+2小時免費無限酒精暢飲

灣仔合和酒店踏入開業1週年，推出多款限定優惠。除了超高性價比的住宿體驗套餐外，酒店旗下的粵菜餐廳合和軒及峯景匯58同步準備全新菜式及跨年倒數活動，各位不妨一試！

$1,210即嘆豪華客房1晚

合和酒店即日起至2026226日推出「歡慶 12.10」住宿體驗之旅。顧客於活動期間可以1,210元享用豪華客房1晚，並於大堂酒吧免費嘆兩位用的兩小時無限暢飲指定酒精飲品，包括精選紅白酒、氣泡酒及指定瓶裝啤酒。除此之外，入住賓客不但可於酒店旗下餐廳合和軒及大堂咖啡廳惠顧任何食品可享85折優惠，更可以1,210元升級包含兩人早餐的尊貴環景套房。

270度無遮擋維港景致下 享受倒數跨年派對

位於酒店最高層58樓的峯景匯58近日開幕，訪客可盡享無遮擋的270度維港景致。峯景匯58將於除夕夜舉辦天際倒數跨年派對。每位只需788元，即可享受3小時無限暢飲精選氣泡酒、紅白酒及瓶裝啤酒，以及無限供應指定酒吧小吃及甜點。1215日或之前預訂即可享100元早鳥折扣優惠。當晚合和軒或大堂咖啡廳的賓客亦可以優惠價488元參與派對。

合和酒店旗下合和軒近日迎來新任行政助理總廚黃錦璣掌勺，並創作12道新菜，當中包括用上鮮甜細嫩的印尼藍花蟹肉的黑松露焗釀蟹蓋和野菌和牛面頰肉等。

臘肉白鱔煲仔飯（四位用港幣 268 元）搭配油潤甘香的臘肉與香脆的飯焦，是品嘗當造 肥美細嫩白鱔的最佳選擇 陸上肉食必點菜式包括：野菌和牛面頰肉（港幣 298 元）選用澳洲和牛並經長時間慢煮，配以香濃野 菌醬汁，肉質腍滑軟嫩、肉味齒頰留香；燒汁鴨肝豚肉卷（港幣 298 元）以五花腩肉包裹嫩滑法國鴨 肝後煎至金黃，搭配脆嫩蔬食及燒汁

