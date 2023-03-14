名勝世界壹號郵輪｜來往香港高雄話題性爆燈！週末短途公海遊 入住海景豪華露台客房 即睇船上設施！

名勝世界壹號郵輪啟航！名勝世界壹號郵輪將為香港人提供更多樣化的旅遊選擇，包括放鬆身心的週末短途公海遊，以及來往香港高雄的班次，話題性爆燈！郵輪今後正式進駐啟德郵輪碼頭，以本港為母港，上落船都好方便，想知道名勝世界壹號郵輪有甚麼設施？即睇下文！

名勝世界壹號郵輪｜船上設施應有盡有

名勝世界壹號郵輪主打「海上度假」，全船13 層樓高，是第一艘將在香港重啟母港航次長達一年的郵輪。餐飲選擇相當豐富，由亞洲風味啟發的流行美食到精緻的國際美食都有，船上 18 家酒吧和餐廳提供各種特色菜單，更有郵輪迷最愛的自助餐，非常吸引！娛樂活動方面同樣老少咸宜，賓客可在星座劇院觀看世界級的國際表演，在星空下體驗海上電影之夜，又或試玩驚險刺激的VR虛擬遊戲等等，露天的羅馬泳池更設有凱撒滑梯和熱水浴缸，遊樂設施應有盡有，大家可以盡情玩樂放鬆身心！