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2022-06-28 15:30:00

告別黑色素！夏日美白新產品推介

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告別黑色素！夏日美白新產品推介

告別黑色素！夏日美白新產品推介

踏入6月尾，紫外線愈來愈猛烈，除了平日做好防曬，女生們都要做好美白功夫，避免出現色斑及暗沉，今次為大家介紹幾款新登場的美白產品，讓大家回復均淨透徹又有光澤的美肌。

XOVĒ美白修護系列

瑞士白松露護膚品牌XOVĒ推出全新美白修護系列，以專利的白松露活肌修復精萃為核心，配合美白成分，由源頭抑制黑色素活性，預防及減淡色斑，煥白均勻膚色，更有抗氧，讓肌膚如初雪般細緻透亮，輕柔有彈性。

XOVĒ 煥白淨斑精華 $780/30ml

XOVĒ 煥白淨斑精華 $780/30ml

XOVĒ 煥白淨斑精華 $780/30ml

精華可預防及減少紫外線對肌膚的損害，抑制及撃散黑色素，改善色斑及膚色不均，同時高效抗氧。配方特別加入溫和去除角質的活性成分，增進肌膚新陳代謝，改善粗糙暗沉，同時增強肌膚吸收淨白成分的能力。

XOVĒ煥白透亮潔膚棉( $220/12片)及光透鑽肌面膜($480/5片)

XOVĒ煥白透亮潔膚棉( $220/12片)及光透鑽肌面膜($480/5片)

XOVĒ煥白透亮潔膚棉

加入阿魏酸預防及减少紫外線對肌膚的傷害，阻斷黑色素形成並同時激活細胞；結合AHABHA溫和去除老廢角質，提亮膚色，改善暗沉及色斑等問題。

XOVĒ 光透鑽肌面膜 $480/5

面膜材質獨特剪裁貼合亞洲人輪廓，為肌膚密集滲壓複合美白精華，抑制黑色素沉澱同時吸走毛孔內的皮脂污垢，倍效美白修護。

熱愛戶外活動的何超蓮早前率先試用XOVĒ美白修護系列，她特別推介煥白淨斑精華，質地清爽，適合曬前曬後急救肌膚。

熱愛戶外活動的何超蓮早前率先試用XOVĒ美白修護系列，她特別推介煥白淨斑精華，質地清爽，適合曬前曬後急救肌膚。

DECORTÉ 雪白透亮煥膚凝膠 $270/150ml

DECORTÉ 雪白透亮煥膚凝膠 $270/150ml

DECORTÉ 雪白透亮煥膚凝膠  (71日發售)

擦拭式的去角質美容液，不含AHA，可溫和去除多餘角質及毛孔中的污垢及皮脂，改善毛孔粗大及泛黃暗沉，更能促進角質新陳代謝，提升後續護膚品的吸收。

DECORTÉ Whitelogist麴酸高效美白精華 $1,300/60ml

DECORTÉ Whitelogist麴酸高效美白精華 $1,300/60ml

DECORTÉ Whitelogist麴酸高效美白精華  (71日發售)

精華著重抑制底層黑色素形成，加入針對黑色素細胞「麴酸」，能從源頭抑制黑色素生成，並將成分導入至肌膚深處，有效分解底層黑色素核心。

FILORGA 淡斑煥白面霜 

面霜有效提亮及均勻膚色，核心成分NCEF結合光學柔焦顆粒，由根源減少及降解黑色素；透明質酸微球則可提升肌底含水量，帶來豐盈水潤質感。

FILORGA 淡斑煥白面霜 $590/50ml

FILORGA 淡斑煥白面霜 $590/50ml

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