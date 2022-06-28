告別黑色素！夏日美白新產品推介

踏入6月尾，紫外線愈來愈猛烈，除了平日做好防曬，女生們都要做好美白功夫，避免出現色斑及暗沉，今次為大家介紹幾款新登場的美白產品，讓大家回復均淨透徹又有光澤的美肌。
XOVĒ美白修護系列
瑞士白松露護膚品牌XOVĒ推出全新美白修護系列，以專利的白松露活肌修復精萃為核心，配合美白成分，由源頭抑制黑色素活性，預防及減淡色斑，煥白均勻膚色，更有抗氧，讓肌膚如初雪般細緻透亮，輕柔有彈性。
XOVĒ 煥白淨斑精華 $780/30ml
精華可預防及減少紫外線對肌膚的損害，抑制及撃散黑色素，改善色斑及膚色不均，同時高效抗氧。配方特別加入溫和去除角質的活性成分，增進肌膚新陳代謝，改善粗糙暗沉，同時增強肌膚吸收淨白成分的能力。
XOVĒ煥白透亮潔膚棉
加入阿魏酸預防及减少紫外線對肌膚的傷害，阻斷黑色素形成並同時激活細胞；結合AHA及BHA溫和去除老廢角質，提亮膚色，改善暗沉及色斑等問題。
XOVĒ 光透鑽肌面膜 $480/5片
面膜材質獨特剪裁貼合亞洲人輪廓，為肌膚密集滲壓複合美白精華，抑制黑色素沉澱同時吸走毛孔內的皮脂污垢，倍效美白修護。
DECORTÉ 雪白透亮煥膚凝膠 (7月1日發售)
擦拭式的去角質美容液，不含AHA，可溫和去除多餘角質及毛孔中的污垢及皮脂，改善毛孔粗大及泛黃暗沉，更能促進角質新陳代謝，提升後續護膚品的吸收。