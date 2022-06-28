告別黑色素！夏日美白新產品推介

瑞士白松露護膚品牌XOVĒ推出全新美白修護系列，以專利的白松露活肌修復精萃為核心，配合美白成分，由源頭抑制黑色素活性，預防及減淡色斑，煥白均勻膚色，更有抗氧，讓肌膚如初雪般細緻透亮，輕柔有彈性。

踏入6月尾，紫外線愈來愈猛烈，除了平日做好防曬，女生們都要做好美白功夫，避免出現色斑及暗沉，今次為大家介紹幾款新登場的美白產品，讓大家回復均淨透徹又有光澤的美肌。

精華可預防及減少紫外線對肌膚的損害，抑制及撃散黑色素，改善色斑及膚色不均，同時高效抗氧。配方特別加入溫和去除角質的活性成分，增進肌膚新陳代謝，改善粗糙暗沉，同時增強肌膚吸收淨白成分的能力。

XOVĒ 煥白透亮潔膚棉

加入阿魏酸預防及减少紫外線對肌膚的傷害，阻斷黑色素形成並同時激活細胞；結合AHA及BHA溫和去除老廢角質，提亮膚色，改善暗沉及色斑等問題。

XOVĒ 光透鑽肌面膜 $480/5 片

面膜材質獨特剪裁貼合亞洲人輪廓，為肌膚密集滲壓複合美白精華，抑制黑色素沉澱同時吸走毛孔內的皮脂污垢，倍效美白修護。