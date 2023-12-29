周末好去處｜如心園木化石公園 全亞洲最大規模擁最多木化石 今日免費開放！

如心園位處荃灣西核心地段，毗鄰地標荃灣西如心酒店及如心廣場，集探索自然、消費購物、享用美食於一身。如心園園區及其設施佔地約70,000平方呎，共分為戶外園區及木化石體驗館兩大展區，展示逾100件珍貴博物館級木化石，來自印尼西爪哇，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期，難得一見之餘，更可近距離接觸稀有木化石。

華懋集團打造，全亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園——如心園木化石公園，於今日正式作首階段開放，全港首個博物館級木化石的「娛＋學」探索之旅，率先免費體驗，將成2024年最IGable新熱點。

園區景點──打卡木化石

﻿﻿日石：園內最長的木化石，全長約30米，全球第七長的木化石。擺放於日石坪為大眾提供舒適空間，訪客可在草坪上享受恬靜時光。

月石：園內第二最長的木化石，長約25米，以火山徑作為背景。晚間配合噴煙裝置及不同特殊音響和燈光效果，模擬印尼克拉卡托阿火山之噴發。

﻿﻿如心石：石如其名，其心形成為園區的標誌，象徵著永恆不變的心意，也為公園點題，是園內必拍景點。

勝利石：是一顆樹Y變成的木化石，形狀神似高舉著的V字手勢，分享實現人生每個大小成就的喜悅。

畢業石：利用了樹幹天然的形狀，加上金屬絲帶，木化石搖身一變成為一紙畢業證書，在此和家人、同窗分享完成學業的喜悅，展開人生新篇章。

週年石：由一組三顆、由大至小的樹幹木化石疊成，形狀就像一個三層蛋糕，是不同週年慶祝的專屬佈景，以紀念生日、結緍或成立周年的重要日子。

娣盟石：巨型的指環鑲上美麗的木化「寶石」，象徵著終生不渝的盟約。