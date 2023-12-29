熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-29 19:18:53

周末好去處｜如心園木化石公園 全亞洲最大規模擁最多木化石 今日免費開放！

分享：
周末好去處｜如心園木化石公園 全亞洲最大規模擁最多木化石 今日免費開放！

周末好去處｜如心園木化石公園 全亞洲最大規模擁最多木化石 今日免費開放！

華懋集團打造，全亞洲現存擁有最大規模木化石藏品的城市公園——如心園木化石公園，於今日正式作首階段開放，全港首個博物館級木化石的「娛＋學」探索之旅，率先免費體驗，將成2024年最IGable新熱點。

園區佔地約70,000平方呎 展示逾100件珍貴木化石

如心園位處荃灣西核心地段，毗鄰地標荃灣西如心酒店及如心廣場，集探索自然、消費購物、享用美食於一身。如心園園區及其設施佔地約70,000平方呎，共分為戶外園區及木化石體驗館兩大展區，展示逾100件珍貴博物館級木化石，來自印尼西爪哇，可追溯至260萬至530萬年前的上新世時期，難得一見之餘，更可近距離接觸稀有木化石。

如心園木化石公園水循環區。 多塊不同「年齡」的木化石。

園區景點──打卡木化石

﻿﻿日石：園內最長的木化石，全長約30米，全球第七長的木化石。擺放於日石坪為大眾提供舒適空間，訪客可在草坪上享受恬靜時光。

月石：園內第二最長的木化石，長約25米，以火山徑作為背景。晚間配合噴煙裝置及不同特殊音響和燈光效果，模擬印尼克拉卡托阿火山之噴發。

﻿﻿如心石：石如其名，其心形成為園區的標誌，象徵著永恆不變的心意，也為公園點題，是園內必拍景點。

勝利石：是一顆樹Y變成的木化石，形狀神似高舉著的V字手勢，分享實現人生每個大小成就的喜悅。

畢業石：利用了樹幹天然的形狀，加上金屬絲帶，木化石搖身一變成為一紙畢業證書，在此和家人、同窗分享完成學業的喜悅，展開人生新篇章。

週年石：由一組三顆、由大至小的樹幹木化石疊成，形狀就像一個三層蛋糕，是不同週年慶祝的專屬佈景，以紀念生日、結緍或成立周年的重要日子。

娣盟石：巨型的指環鑲上美麗的木化「寶石」，象徵著終生不渝的盟約。

日石 月石 如心石 畢業石 娣盟石 週年石 勝利石

冷知識：木化石的形成

被火山灰或沉積物掩埋了的樹木，因埋藏環境缺乏氧氣而不致腐爛，並受含豐富礦物地下水的長期渗透，使植物原有的木質纖維慢慢被矽質礦物所取代，形成木化石；其外觀各異，有些仍如木塊，亦有看似石頭或炭塊，獨一無二。

如心園木化石公園

地點：荃灣楊屋道8

開放時間：每日上午10晚上10

入場費：免費

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受