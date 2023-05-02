周末好去處｜復仇者聯盟登陸香港迪士尼樂園 Marvel超級英雄匯/最新主題餐飲+IRON MAN打卡位 必買Groot周邊商品

Marvel粉絲請注意！由即日起至6月22日，復仇者聯盟將集結於香港迪士尼樂園度假區，開啟「Marvel 超級英雄匯」之旅。除了一系列全新的Marvel主題商品和美食外，大家更可以近距離接觸超級英雄。更有1:1鐵甲奇俠與蟻俠模型，與大家喜愛的超級英雄拍照！

全新 Marvel 巡禮 免費拎英雄臂章 全新巡禮「號召未來英雄：加入復仇者聯盟！」將以明日世界舞台為目的地，在「復仇者聯盟號」戰車的領航下，多位Marvel超級英雄將以不同陣容登場，包括鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦、雷神、蜘蛛俠、蟻俠、黃蜂女、驚奇隊長、黑豹、舒妮、星爵、嘉魔娜、 樹人、奇異博士和王。此外，大家只需於科技展會合處領取英雄臂章（先到先得，派完即止 ），就可以未來英雄的身份與復仇者聯盟在巡禮中並肩前行。

近距離接觸 Marvel 超級英雄 5 月推優先入場通行證 神盾局特別安排多位大家喜愛的Marvel超級英雄，於明日世界與大家見面，包括鐵甲奇俠、蟻俠、星爵、嘉魔娜、樹人、舒妮、奇異博士和首次登場的王，當然少不了在動畫藝術教室學習繪畫小樹人。 Marvel迷更可到史達科技旗艦店，購買印有個人名字和相片的專屬神盾局特工證件。迪士尼於5月推出的特訓任務通行證，便可享多次優先入場「鐵甲奇俠飛行之旅」及「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」。

全新 Marvel 商品 必影 1:1 鐵甲奇俠 + 蟻俠模型 迪士尼亦推出收藏品、飾物、服裝等一系列全新主題商品。賓客更可以於樂園網上商店揀選最喜愛的Marvel超級英雄圖案，與朋友一起自訂出專屬隊徽，製成徽章、帽子或T恤等。而在Marvel Studios《銀河守護隊3》即將公開上映之際，樂園亦同時推出一系列全新商品，包括樹人主題玩具和配件，更有機械蜘蛛玩具！ 同時，樂園也在史達科技旗艦店及科技館禮品店展出1比1鐵甲奇俠與蟻俠模型，絕對是打卡拍照的指定朝聖點。