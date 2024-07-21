周末好去處｜暑假限定！盤點5類香港室內活動好去處 附詳細日期、地址、票價

香港夏天潮濕多雨又高温炎熱，比起不穩定的户外活動，室內活動更為乾爽舒適。適逢暑假更有多種暑假限定的室內活動，以下就為大家盤點5類香港室內活動好去處，全部活動均適合情侶、朋友或親子進行！

動漫互動展覽｜【尖沙咀】柯南展／多啦A夢展 今年名偵探柯南和多啦A夢都在香港暑假期間舉辦互動展覽，並且均在尖沙咀舉辦，建議可以配合同期上映電影觀看。名偵探柯南以《DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展～銀幕回顧錄～》為主題，精選了7套劇場版內的經典場面，而且設有多個體驗區及打卡位，購票入場即可獲贈電影場面菲林書簽，同場還有香港限定店的周邊商品及即影即有，滿足柯南迷的多種需求。 而多啦A夢的《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽主要分為室內及室外兩大展區，為於K11 Musea的室內展覽為收費展區，展出大量原畫作品及還原漫畫、動畫及電影的場景，甚至有大量多啦A夢的模型供打卡拍照，多啦A夢粉絲絕對不可錯過！ 《DETECTIVE CONAN THE MOVIE 展～銀幕回顧錄～》 日期：2024年7月10日至2024年9月1日 開放時間：10am – 10pm（建議最後入場時間9pm前） 地點：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Arena 票價：展期特典票 $138｜展期單人票 $110｜展期學生門票 / 優惠票 $88 《100%多啦A夢&FRIENDS》（收費展區） 日期：2024年7月13日至2024年8月18日 開放時間： 週一至週四 11am - 9pm（8:00pm為最後入場） 週五 11am - 10pm（8:40pm為最後入場） 週六至週日 10am - 10pm（8:40pm為最後入場） 地點：尖沙咀K11 MUSEA 6樓 票價*：一般門票$120 / $150 ｜特典套裝$320 （已全數售罄） *會場不設門票銷售

大型博覽｜書展／美食博覽／動漫節 香港每年暑假都會舉行多個大型博覽會，主題牽涉甚廣，7月17日正式開鑼的書展同期會舉行香港運動消閒博覽及零食世界兩大活動，而7月26日至30日舉辦的香港動漫電玩節則會同期舉行潮巨匠藝術玩具展及Cosplayer專屬的CosParadise，8月15日至19日舉辦的美食博覽更會與家電·家居·博覽及美與健生活博覽共3個博覽同期進行，可以憑一票入場同時參加多個博覽會。由於會展的範圍甚大，建議可以預留一整天時間慢慢逛，或是預先上網做足資料蒐集，進場後便可以直接前往心儀攤位選購。 香港書展 2024 日期：2024年7月17-23日 香港書展開放時間： 7月17至22日 10am - 10pm 7月23日 9am - 5pm 香港運動消閒博覽及零食世界開放時間： 7月17,18,21,22日 10am - 9pm 7月19至20日 10am - 10pm 7月23日 9am - 5pm 地點：香港灣仔博覽道1號 香港會議展覽中心 票價：成人 $30｜小童 $10｜電子超級書迷證* (7月17-23日) $88 *香港書展 2024 舉行期間(7月17-23日)可無限次以特別通道進入會場 香港動漫電玩節 ACGHK 日期：2024年7月26日至7月30日 開放時間：10am – 9pm(7月30日 8pm關閉） 地點：香港會議展覽中心1號及3B&3C(CosParadise)展覽廳 門票：一般 $42｜小童 $20｜3 回特快入場券 $300 香港貿發局美食博覽 2024 日期：2024年8月15-19日 開放時間： 8月15至18日 10am - 10pm 8月19日 10am - 6pm 地點：香港灣仔博覽道1號 香港會議展覽中心 票價：尚未公佈(更新至2024年7月20日)

室內遊樂場｜LEGO遊樂場／LINE FRIENDS 充氣樂園 如果喜歡玩樂成份較高的室內活動，可以選擇到期間限定的室內遊樂場耍樂。位於荃灣的荃新天地就有佔地4000呎的LEGO遊樂場，設有波波池、瀡滑梯、鐳射槍等多個遊樂設施，特別適合一家大細玩樂。而九龍灣Mega Box為迎合奧運，亦以可愛的LINE FRIENDS為主題，不但有充氣遊樂設施，亦有各種運動型遊戲，同場亦有即影即有相框及期間限定店，一次滿足運動、玩樂、逛街等多個願望！ 「The LEGO Bricktopia 樂高無制限宇宙」 日期：2024年7月12日至9月1日 時間 ：11am-9pm（每節50分鐘） 地址：荃灣楊屋道1號 Citywalk荃新天地1期中庭 票價：（大小同價*）星期一至五(平日) $129 ｜星期六、日及公眾假期 $159 *2-12歲小童須由一位成人(18歲以上)陪同入場 「LINE FRIENDS 巨型充氣遊樂場」 日期：2024年7月5日至9月1日 時間： 週一至週五 1pm - 7pm（每節 12 分鐘） 週六至週日 1pm - 8pm（每節 8 分鐘） 地點：Mega Box 5 樓中庭

商場裝飾｜【元朗】KUROMI星球裝飾 ／【尖沙咀】海綿寶寶沙灘打卡位 不少人都特別喜歡趁着假日打卡拍照，而不少商場其實都會趁著暑假推出主題造型裝飾，而今年元朗YOHO MALL就以近年大受歡迎的KUROMI作為主題，一連三個商場都擺滿KUROMI星球系列裝飾，包括巨型KUROMI充氣公仔、飛船等，更有限時見面會及期間限定店，滿足一眾KUROMI粉絲的心願。而尖沙咀LCX則擺放了海綿寶寶沙灘造型的打卡位，同期還有期間限定店及即影即有，即使在室內也可充滿夏天氣氛！ YOHO MALL · KUROMI「The Planet YOHO 宇宙能量大冒險」 日期：2024年7月18日至9月1日 時間：10am-10pm 地點：YOHO MALL I中庭、YOHO MALL II 中庭及YOHO MIX 戶外廣場 LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer 日期：2024年7月17日至 9月1日 時間：10am-10pm 地點：尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX