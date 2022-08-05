周末好去處｜期間限定Kiehl’s Coffee House登陸尖沙咀 品嚐金盞花咖啡及甜品/義賣咖啡杯/舊瓶回收

Kiehl’s的金盞花系列向來有舒緩治愈的作用，品牌由即日起在尖沙咀引入期間限定的「Kiehl’s Coffee House」，不單推出創意十足的金盞花咖啡和甜品，更有與金盞花有關的巨型打卡位。Coffee House同時為EcoDrive Hong Kong籌款港幣10萬元，支持推動及教育大眾減少使用一次性塑膠產品，與好友品嚐美食、拍照打卡之餘，更為環境出一分力。
為EcoDrive Hong Kong籌款
Kiehl’s兩年多前在台灣開設「Kiehl’s Coffee House」，成為當地的「打卡」熱點。今年更首次空降尖沙咀海港城，由即日起至8月31日開業，為期約一個月，讓 Kiehl’s 粉絲及公眾一同享受金盞花咖啡美食之餘，更認識金盞花的治癒功效，同時支持這個有意義的慈善企劃。
Coffee House設有室內及戶外座位，入口位置有大型金盞花花牆，加上旁邊的落地玻璃，透入自然光，絕對適合打卡；由室內走到戶外，更有一個1.8米高巨型咖啡杯，滿滿的金盞花沿著杯流下來，是另一打卡熱點。室內則以型格的黑色作主色調，加入品牌最常見的紅磚牆作為點綴，貫徹及突顯品牌的紐約街頭風格。
期間限定「慈善金盞花治癒餐點」
「Kiehl’s Coffee House」推出玖款Calendula Charity Delight「慈善金盞花治癒餐點」，包括以公平貿易認證的咖啡豆所製成的金盞花麥蘆卡蜂蜜鮮奶咖啡（凍或熱），配金盞花咖啡牛油班戟和金盞花紐約芝士蛋糕。每惠顧期間限定 Calendula Charity Delight「慈善金盞花治癒餐點」其中一款咖啡及甜品，Kiehl’s 將會捐出$5予EcoDrive Hong Kong，品嚐美食的同時，還能為環保及慈善出一分力。
為了讓顧客全面感受可持續的環保生活方式，「Kiehl’s Coffee House」內擺設舊瓶回收箱，鼓勵客人將已用完的Kiehl’s 正貨及印有可循環再用標記的個人面部護理產品膠樽及玻璃樽，帶到店內回收，全部空瓶將會循環再造，每捐出一個空樽，均獲得精美產品試用裝一份；場內亦設有「Future Made Better」遊戲，讓顧客檢視在日常生活中的碳足跡，增加對可持續發展方面的知識。Kiehl’s 同時亦推出金盞花爽膚水慈善套裝($340、價值$485)，所得淨收益將撥捐 EcoDrive Hong Kong。
換領試用裝及限量精美禮品：
期間限定「Kiehl’s Coffee House」詳情
開放日期：即日至8月31日
開放時間：11:00am － 8:00pm
地點：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4201K號舖