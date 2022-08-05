周末好去處｜期間限定Kiehl’s Coffee House登陸尖沙咀 品嚐金盞花咖啡及甜品/義賣咖啡杯/舊瓶回收

Kiehl’s的金盞花系列向來有舒緩治愈的作用，品牌由即日起在尖沙咀引入期間限定的「Kiehl’s Coffee House」，不單推出創意十足的金盞花咖啡和甜品，更有與金盞花有關的巨型打卡位。Coffee House同時為EcoDrive Hong Kong籌款港幣10萬元，支持推動及教育大眾減少使用一次性塑膠產品，與好友品嚐美食、拍照打卡之餘，更為環境出一分力。

為 EcoDrive Hong Kong 籌款

Kiehl’s兩年多前在台灣開設「Kiehl’s Coffee House」，成為當地的「打卡」熱點。今年更首次空降尖沙咀海港城，由即日起至8月31日開業，為期約一個月，讓 Kiehl’s 粉絲及公眾一同享受金盞花咖啡美食之餘，更認識金盞花的治癒功效，同時支持這個有意義的慈善企劃。