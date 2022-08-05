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2022-08-05 17:15:01

周末好去處｜期間限定Kiehl’s Coffee House登陸尖沙咀 品嚐金盞花咖啡及甜品/義賣咖啡杯/舊瓶回收

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周末好去處｜期間限定Kiehl’s Coffee House登陸尖沙咀 品嚐金盞花咖啡及甜品/義賣咖啡杯/舊瓶回收

周末好去處｜期間限定Kiehl’s Coffee House登陸尖沙咀 品嚐金盞花咖啡及甜品/義賣咖啡杯/舊瓶回收

Kiehls的金盞花系列向來有舒緩治愈的作用，品牌由即日起在尖沙咀引入期間限定的「Kiehls Coffee House」，不單推出創意十足的金盞花咖啡和甜品，更有與金盞花有關的巨型打卡位。Coffee House同時為EcoDrive Hong Kong籌款港幣10萬元，支持推動及教育大眾減少使用一次性塑膠產品，與好友品嚐美食、拍照打卡之餘，更為環境出一分力。

EcoDrive Hong Kong籌款

Kiehls兩年多前在台灣開設「Kiehls Coffee House」，成為當地的「打卡」熱點。今年更首次空降尖沙咀海港城，由即日起至831日開業，為期約一個月，讓 Kiehls 粉絲及公眾一同享受金盞花咖啡美食之餘，更認識金盞花的治癒功效，同時支持這個有意義的慈善企劃。

Coffee House設有室內及戶外座位，入口位置有大型金盞花花牆，加上旁邊的落地玻璃，透入自然光，絕對適合打卡；由室內走到戶外，更有一個1.8米高巨型咖啡杯，滿滿的金盞花沿著杯流下來，是另一打卡熱點。室內則以型格的黑色作主色調，加入品牌最常見的紅磚牆作為點綴，貫徹及突顯品牌的紐約街頭風格。

1.8米高巨型咖啡杯 大型金盞花花牆 落地玻璃透入自然光。 室內以型格黑色作主色調。

期間限定「慈善金盞花治癒餐點」

Kiehls Coffee House」推出玖款Calendula Charity Delight「慈善金盞花治癒餐點」，包括以公平貿易認證的咖啡豆所製成的金盞花麥蘆卡蜂蜜鮮奶咖啡（凍或熱），配金盞花咖啡牛油班戟和金盞花紐約芝士蛋糕。每惠顧期間限定 Calendula Charity Delight「慈善金盞花治癒餐點」其中一款咖啡及甜品，Kiehls 將會捐出$5EcoDrive Hong Kong，品嚐美食的同時，還能為環保及慈善出一分力。

Calendula Charity Delight 慈善金盞花治癒餐點 Calendula Espresso Butter Pancake 金盞花咖啡牛油班戟 金盞花麥蘆卡蜂蜜鮮奶咖啡 金盞花紐約芝士蛋糕

為了讓顧客全面感受可持續的環保生活方式，「Kiehls Coffee House」內擺設舊瓶回收箱，鼓勵客人將已用完的Kiehls 正貨及印有可循環再用標記的個人面部護理產品膠樽及玻璃樽，帶到店內回收，全部空瓶將會循環再造，每捐出一個空樽，均獲得精美產品試用裝一份；場內亦設有「Future Made Better」遊戲，讓顧客檢視在日常生活中的碳足跡，增加對可持續發展方面的知識。Kiehls 同時亦推出金盞花爽膚水慈善套裝($340、價值$485)，所得淨收益將撥捐 EcoDrive Hong Kong

換領試用裝及限量精美禮品：

現場設有舊瓶回收箱。 Kiehl’s Coffee House會義賣限量版Kiehl’s咖啡杯($80)，收益將會全數撥捐EcoDrive Hong Kong。 惠顧期間限定Calendula Charity Delight「慈善金盞花治癒餐點」其中一款咖啡或甜品，或購買 Kiehl’s咖啡杯，即可獲贈金盞花旅行試用裝2件及環保袋一個。 完成舊瓶回收或Future Made Better遊戲，即可獲贈試用裝3件。 上傳一張在「Kiehl’s Coffee House」內拍攝的巨型咖啡杯照片於自己的社交平台（Instagram 貼文或限時動態），並加上 #KiehlsHK #KiehlsHKMadeBetter #KiehlsHKCoffeeHouse #EcoDriveHK，即可獲贈金盞花系列旅行試用裝1件。 金盞花爽膚水慈善套裝包括金盞花植物精華爽膚水（250ml）、金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜（5ml）、金盞花修復精華面霜（7ml）、金盞花植物精華爽膚水（40ml）及亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜（5ml）

期間限定「Kiehls Coffee House」詳情

開放日期：即日至831

開放時間：11:00am 8:00pm

地點：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場44201K號舖

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