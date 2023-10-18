周末好去處｜水上活動競技日暨「We划」海洋嘉年華2023！晚間音樂會《造星5》Carson／Kakit／Hayson／Chit Wong

⾹港遊樂場協會舉辦的「賽馬會『動歷海洋』⽔上活動計劃」水上活動競技日暨嘉年華載譽歸來！一年一度的嘉年華將於灣仔海濱花園水上運動及康樂主題區，舉辦《水上活動競技日暨「We划」海洋嘉年華2023》。
嘉年華首日將舉行⽔上活動競技⽇、夜間限定水上直立版瑜伽和晚間音樂會。 競技日分為校際賽及社區賽，項目包括: 直⽴板、獨⽊⾈及平板賽艇。校際賽旨在為過去⼀年參與本計劃陸上或⽔上活動訓練的學⽣提供⽐賽平台；而社區賽側歡迎公眾人士報名參與(報名詳情見於計劃活動網站)。大會今屆聯合不同機構提供超過20個攤位遊戲讓市民免費參加，更特設陸上競技遊戲和扭蛋區向參加者送出獎品，以鼓勵公眾參與。
⽽翌⽇舉⾏之「⽔上活動體驗⽇」亦設有 4 項體驗活動供公眾報名參加，體驗活動包括獨⽊⾈、直⽴板、巨型直⽴板及新興運動「平板賽艇」(全⽇200個名額，報名詳情見於計劃活動網站)，現場有專業教練教授參加者正確使⽤水上活動器材及基礎技術，集合「學習、運動、娛樂」元素，鼓勵及教育公眾參與水上活動。
晚間音樂會《造星5》參賽者現身唱Live！
嘉年華連續兩日將開放時間延長到夜晚9時正，首日(4號)更有晚間音樂會，大會更邀請到《全民造星V》的四位參賽者，包括：Carson(李嘉俊)@造星V、Chit(黃哲)@造星V、Hayson(郭澧羲)@造星V和Kakit(鄧家傑)@造星V，齊齊現身熱鬧灣仔海濱，四子準備神秘歌單即場Busking表演，更率先預告現場會有意想不到的Crossover演出，用音樂與眾同樂，與歌迷近距離接觸，令晚間海濱嘉年華氣氛更熱熾！(詳情請密切留意計劃「動歷海洋」官方社交媒體之公佈)
逾20個攤位遊戲贏走藍芽喇叭 扭蛋區送限定寶礦力禮物
今年的嘉年華與11個機構合作，提供多個攤位遊戲、工作坊，結合競技、環保、科技及水元素，包括「非濕身水上運動體驗攤位」、「巨型水池」、「陸上水池體驗」及新登場的「空氣草擺設工作坊」等提供超過 20 個攤位予公眾免費參與。
今年特別與寶礦力水特聯手設陸上競技區「三合一短途拉機挑戰賽 X 寶礦力水特」開放予公眾進行挑戰，參加者可獲得飲品一支，在揮灑汗水力的同時補充水分。除了挑戰區可以贏取獎品，禮物站設扭蛋區亦有寶礦力水特支持，提供5款別注禮物予公眾扭出驚喜！希望鼓勵大眾持續地參與水上活動，從⽽了解⽔上活動的樂趣，歡迎公眾⼈⼠⼀同參與！(詳情請見於計劃活動網站)
玩樂重點推介:
1. 巨型⽔池體驗: 巨型大水池 / 打卡大水池
2. 動歷⽔池：平板賽艇 / 直⽴板 / 獨⽊⾈
3. 陸上競技: 三合一短途拉機挑戰賽 X 寶礦力水特
4. 運動科技遊戲攤位: 激流之⾈ / 眼明槳快 / 協調運球
5. 環保攤位: 刺‘擊’海洋生態 / 再⽣能源對對碰 / 海洋清道夫
6. 水元素：海洋神射手、Out出新海洋
7. *⼯作坊: 海玻璃飾品、空氣草擺設⼯作坊
8. *夜間水上活動體驗: 直立板瑜珈
9. 晚間音樂會
10. *水上活動體驗
*此活動為須預先報名
▼即睇玩樂重點推介▼
水上活動競技日暨「We划」海洋嘉年華2023
地點：灣仔海濱花園水上運動及康樂主題區
費用：全免
所有參加者在⼊場時候都獲得⼀張禮物卡，完成每⼀個攤位可獲⼀個蓋印
⽇期：2023 年 11 ⽉ 4 ⽇ (星期六)
嘉年華開放時間：12:00-21:00
水上活動競技日比賽時間：09:00 -18:00
水上活動體驗時間：18:00 - 21:00
⽐賽項目：直⽴板、獨⽊⾈及平板賽艇
報名資格：社區賽事對象為 8 歲或以上人士及持有相關資歷（詳情參考計劃活動網站）
⽇期：2023 年 11 ⽉ 5 ⽇ (星期⽇)
嘉年華開放時間：11:00-21:00
水上活動體驗時間：09:00 -18:00
水上活動體驗參加資格：6歲或以上人士（6-11歲小童必須由1名成人共同報名）及能穿著衣服游50米