周末好去處｜水上活動競技日暨「We划」海洋嘉年華2023！晚間音樂會《造星5》Carson／Kakit／Hayson／Chit Wong

⾹港遊樂場協會舉辦的「賽馬會『動歷海洋』⽔上活動計劃」水上活動競技日暨嘉年華載譽歸來！一年一度的嘉年華將於灣仔海濱花園水上運動及康樂主題區，舉辦《水上活動競技日暨「We划」海洋嘉年華2023》。

嘉年華首日將舉行⽔上活動競技⽇、夜間限定水上直立版瑜伽和晚間音樂會。 競技日分為校際賽及社區賽，項目包括: 直⽴板、獨⽊⾈及平板賽艇。校際賽旨在為過去⼀年參與本計劃陸上或⽔上活動訓練的學⽣提供⽐賽平台；而社區賽側歡迎公眾人士報名參與(報名詳情見於計劃活動網站)。大會今屆聯合不同機構提供超過20個攤位遊戲讓市民免費參加，更特設陸上競技遊戲和扭蛋區向參加者送出獎品，以鼓勵公眾參與。

⽽翌⽇舉⾏之「⽔上活動體驗⽇」亦設有 4 項體驗活動供公眾報名參加，體驗活動包括獨⽊⾈、直⽴板、巨型直⽴板及新興運動「平板賽艇」(全⽇200個名額，報名詳情見於計劃活動網站)，現場有專業教練教授參加者正確使⽤水上活動器材及基礎技術，集合「學習、運動、娛樂」元素，鼓勵及教育公眾參與水上活動。