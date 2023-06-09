周末好去處｜直擊巨型黃鴨再次登陸香港！ 推薦2大必影打卡位 6月18父親節限定出巡至尖沙咀

繼5月25日橡皮鴨雙雙現身青衣試水引起全城哄動後，由創意品牌AllRightsReserved（ARR）邀請荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）呈獻的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，今日正式舉行啟航禮，迎接巨型橡皮鴨進駐維港，並於明日（6月10日）起開放予公眾，展期約兩星期（視乎天氣等情況而定）。

橡皮鴨高18米，是全球最高的橡皮鴨之一，而且成雙成對重臨香港，就像「囍」、「朋」二字，象徵好事成雙。維多利亞港即將再度化身巨大浴缸，橡皮鴨為期兩星期停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）。想與黃鴨來個「親密接觸」，推薦大家來到海濱長廊的1號觀景台，打卡影相一流！

而另一個打卡位一定是金鐘港鐵站！由即日起搖身一變成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口亦成為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿可愛的橡皮鴨圖案，打造一系列主題打卡位，引領着大家前往展覽場地。

橡皮鴨父親節「出巡」到尖沙咀 與 3D 橡皮鴨相互呼應 此外，其中一隻橡皮鴨在6月18日父親節約下午1時，將會「出巡」，沿着維港美麗海岸線漫「游」，經銅鑼灣海面游過尖沙咀，途經著名地標如星光大道及K11 MUSEA，悠然細看九龍沿岸風景與市民旅客打招呼，當游到文化中心便會折返中環海面。 橡皮鴨海上出巡約兩個多小時，讓大眾慢慢觀賞鴨姿。ARR亦在保誠支持之下，6月12日起在尖沙咀碼頭戶外3D屏幕，以裸眼3D技術，呈獻一對立體橡皮鴨的可愛動畫短片，拉近藝術與大眾距離，屆時亦可與出巡到尖沙咀的橡皮鴨相互呼應。

橡皮鴨主題小輪+昂坪 360 神秘纜車 全城海陸空支持 繼6月1日推出的主題港鐵站及電車成為打卡熱點，天星小輪將小輪曉星號塗上橡皮鴨象徵色彩，掛上橡皮鴨旗幟，化身橡皮鴨主題小輪，於啟航禮後驚喜現身陪伴雙鴨暢「游」，並即日起接載乘客主要往返灣仔及尖沙咀，近距離感受橡皮鴨治癒力量。橡皮鴨也會「飛上天上」，昂坪360正積極籌備神秘項目迎接橡皮鴨海陸空式訪港，詳情下周初公布。