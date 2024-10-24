周末好去處｜精選4個親子茶樓 3萬呎樂園/推車仔點心/百年傳統茶樓 飲茶禮儀小朋友要識

香港人特別喜歡飲茶，在茶樓享受「一盅兩件」是不少家庭的指定動作。香港除了傳統茶樓外，近年不少新式茶樓湧現，為各位父母提供更多選擇。以下精選4間茶樓，當中有傳統百年茶樓及新式創意酒樓，更有茶樓劃分部份地方作兒童遊樂園，一家大細盡享飲茶樂。

去飲茶最怕小朋友不夠耐性，剛吃飽便到處亂跑，或者大哭大鬧想回家，無論是哪種情況亦會令家長煩惱。位於油塘大本型的nobi nobi夢幻樂園設全港首個茶樓兒童樂園，將茶樓與遊樂場融合。父母和小朋友先再酒樓茶皇殿品嘗各種精緻點心，當中最為吸睛當屬包類點心，豆沙包外表十足似小男孩，其他經典點心同時亦有提供。室內遊樂場面積達3萬呎，分為「夢幻樂園電子遊戲區」及「星幻地帶」，其中電子遊戲區提供20多種電子遊戲，如籃球機及VR過山車機；星幻地帶就有13款遊樂設施，包括香港首個沉浸式兒童教學劇場、太空幻影之路、太空人冒險體驗、雙層夢幻繩網等，讓小朋友可以安全「放電」，家長不用怕他們在酒樓內到處亂跑。

YUM CHA 飲茶以創新玩味的想法融入傳統中式點心，每款點心又好吃又好看，擺上IG就最吸like。他們標誌性的流沙包最為人熟悉，開幕初期社交平台到處都是它蹤影。小朋友見到有別於傳統點心的新式點心，必然會覺得新奇有趣，家長不妨帶他們感受創新點心的魅力。

有別於普通室內的酒樓，端記茶樓分室內外位置，戶外位置可遠眺大帽山景色。端記茶樓的茶水、碗筷及點心均採用自助形式，不會有侍應姐姐幫忙開茶上菜，對於大小朋友可謂是另一新奇體驗。

飲茶好去處｜蓮香樓

蓮香樓是香港近百年茶樓，短暫結業後於原址重開。蓮香樓保留舊式茶盅，食客要先用蓋輕輕撥開茶面上的茶葉，然後快速沖茶入茶杯中，品茶方式與普通茶樓有異。蓮香樓亦保留傳統「推車仔」方式售賣點心，侍應會推着一車車新鮮點心到處叫賣，當中以懷舊點心最為吸引，包括芋角及蓮蓉包等，家長可趁機會讓小朋友認識不同懷舊點心。蓮香樓在重開後更搞新意思，在蓮香樓地下開闢地方賣手搖茶，飲品分為純茶、奶茶及雲泡系列，售價最低為$28，行街經過時可以買一杯解渴。

同場加映｜飲茶禮儀

飲茶看似是吃一頓飯，但當中有不少禮儀需要知道。家長與小朋友飲茶的時候可以讓他們認識不同飲茶規矩，以後飲茶時就不會失禮，同時傳承飲茶文化。

1. 入坐後清洗碗筷。雖然這是不少香港人出外吃飯前的指定動作，但小朋友未必知道當中含意，家長可以告訴他們是為了確保餐具衛生乾淨。

2. 斟茶時用手指敲枱。事實上許多大人未必知道「叩手茶禮」，即別人為你斟茶時，你要用手指輕敲桌面作謝意。相傳「叩手茶禮」源自清乾隆時期，乾隆與大臣微服出巡。乾隆如普通百姓一般為大臣斟茶，大臣當時十分驚慌，但又不能夠叩頭謝恩，恐怕暴露乾隆的皇帝身份，唯有用手指輕敲桌面作謝意，從此「叩手茶禮」便在民間流傳。

3.茶壺無茶可揭蓋示意。茶壺無水時，茶客便會將茶壺蓋揭開，侍應見到後便會主動加水，毋須茶客開聲。

4. 點心分享文化

通常小件點心如蝦餃燒賣，大家會默認為一人一件。遇上大件的點心如腸粉及煎薄罉，便會分開為小件，方便分享。近來有打工仔在社交平台表示，新員工不清楚飲茶中的分享文化，點餐時只叫了一籠灌湯餃，令在場其他人尷尬。所以某些不方便分享的點心，就未必適合在工作聚餐時下單，或者留待家庭聚餐時才下單吧。