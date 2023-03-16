周末好去處｜荃新天地 x hEROES Beer Co 直播國際欖球賽 享受本地手工啤酒及小食/挑戰體能贏按摩產品

手工啤酒愛好者注意，荃新天地將於4月1及2日(周六及日)舉辦「Happy Weekend 啤一啤」活動，現場有150吋大電視現場直播國際欖球賽，並與本地手工啤酒品牌hEROES Beer Co及場內商戶Boundless by REACTION、Caffé Milani、芽莊越式料理、栢檔極品海南雞飯及唐宮小聚攜手合作，推出特色手工啤美食套餐，現場更有Busking演出及體能挑戰站，為市民及一眾啤酒愛好者帶來一個悠閒周末。

荃新天地 x hEROES Beer Co 「Happy Weekend 啤一啤」

國際欖球賽每年均吸引全球欖球勁旅以及數千球迷齊集香港大球場，今年為疫情後撤銷口罩令的首屆賽事，更多海外及本地球迷熱切期待參與盛事。有見及此，荃新天地特別於地下花園廣場設置150吋大屏幕，於3月31日至4月2日期間全程播放HOY TV直播的精彩欖球賽事。 S⁺ REWARDS 會員點數換領手工啤小食套餐 荃新天地更夥拍本地手工啤酒品牌hEROES Beer Co，帶來4款不同風格的手工啤酒，包括BEER Pilsner、Hangry Donut洛神花小麥啤、是L但IPA及正山普洱英式啤。市民可以選擇450ml杯裝生啤或一套四杯180ml杯裝生啤的手工啤酒拼盤；如想帶回家中慢慢品嚐，更可選擇將生啤入罐帶走。S⁺ REWARDS會員可於會員應用程式內的FOODIE+ 餐饗禮遇版面憑指定點數換領生啤或手工啤酒拼盤(持有「新手食家」或「為食家」勳章的會員更可以優惠點數換領)。

S⁺ REWARDS會員點數換領手工啤小食套餐 戶外花園享受美食及本地手工啤酒

荃新天地亦邀請了場內食肆商戶配合，推出多款手工啤小食套餐，包括文青熱捧咖啡店Boundless by REACTION的「煙三文魚炒蛋迷你荷蘭寶貝鬆餅」及「雜莓梳打」、Caffé Milani的「意大利茄醬手工肉丸配薯蓉」及「米蘭蝦沙律多士」、芽莊越式料理的「牛油雞翼」及「香煎墨魚餅」、栢檔極品海南雞飯的「滷燒酥炸豬頸肉」及「香麻辣鳳爪配麻辣豬耳仔」與及唐宮小聚的「沙田乳鴿」及「脆蝦多士」。S⁺ REWARDS會員可於會員應用程式內的FOODIE+ 餐饗禮遇版面憑指定點數換領各款手工啤小食套餐 (持有「新手食家」或「為食家」勳章的會員更可以優惠點數換領)。 市民亦可於當日即場購買手工啤或手工啤小食套餐，與親朋好友一同於戶外花園廣場輕鬆歡度一個有啤酒有音樂的愉快週末。