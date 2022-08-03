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2022-08-03 16:19:53

周末好去處｜謝安琪方皓玟同台演出 852FES玩盡懷舊風滾軸溜冰/室內滑板/文創市集

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周末好去處｜謝安琪方皓玟同台演出 852FES玩盡懷舊風滾軸溜冰/室內滑板/文創市集

周末好去處｜謝安琪方皓玟同台演出 852FES玩盡懷舊風滾軸溜冰/室內滑板/文創市集

炎炎夏日最好走入室內，Live Nation HK將舉辦「築◇動文創樂風集團呈獻852FES」，結合本地音樂、藝術、生活與設計，藉以喚醒本地力量。其中81314日更邀請樂壇兩大實力派女歌手Kay Tse x Charmaine Fong 方皓玟 x 謝安琪首度同台演出。

852FES」以香港專屬區碼為名，並以「Awaken Festival覺醒文化」為題，喚醒本地文化。佔地100,000呎，涵蓋本地音樂、復刻文化、創意藝術、生活風格4大元素，同時結合懷舊及潮流遊樂設施、攤位市集、原創品牌、手藝工作室及四個不同藝術展區；多個表演單位於不同時段在852FES x Ones to Watch舞台輪流演出，讓大家一起擁抱本地文化。

本地音樂：852FES x Ones to Watch舞台

852FES」為支持本地音樂，聯乘音樂平台Ones To Watch，邀請多個本地音樂單位輪流演出，包括：吳林峯、Lolly Talk、平原習作 (黃妍、Michael C、小塵埃)、孫曉賢Kendy Suen、章尾而、John Jr. Chiang姜卓文等。

復刻文化：80年代懷舊風滾軸溜冰場/室內滑板場/古董電車座椅

852FES」場內設有充滿濃厚80年代懷舊風的Buns室內滾軸溜冰場，以香港獨有色彩斑斕的霓虹燈作為特色打卡位。Bun's滾軸溜冰場佔地逾4,000尺，讓你與朋友在此自由溜冰玩樂，Bun's的滾軸溜冰隊每日將於現場挑戰一系列花式動作，將滾軸溜冰融入舞蹈。另一邊廂由8Five2限定開設的室內滑板場，由AHKSA(All Hong Kong Skateboards Association)舉辦工作坊，讓參加者學習基本滑板技巧，更特別集結16位精英，舉行兩場大師級滑板比賽，入場人士可於現場觀看刺激的滑板競技。

同場有由本地樂隊廿四味成員開設的Handsome Factory感受50年代精細的理髮體驗。提到本土懷舊風，不得不提自 1904 年開始以經濟實惠價格為港人服務逾110載的「香港電車」，同時與本地潮牌Maskology合作，售賣一系列別具風格的聯乘產品。場內更設有70年戰後120號古董電車座椅供入場人士拍照留念及慶祝電車118周年，一眾叮叮迷千萬不能錯過。

創意藝術：ART-folio

不少本土藝術家成功在國際藝壇打響名堂，「852FES」團結香港最具話題性的藝術家團隊和策展人，由四個藝術團體——Whatever Smiles13A New StreetThe AuthorityHK Arts策劃藝術空間，當中逾15位本地藝術家參與展覽，包括插畫家葉欣（Plastic Thing主理人）、藝人丁子朗、攝影師兼平面設計師Surreal HK，合共展出超過40幅畫作、裝置作品及一系列NFT 藝術品。

手作市集 80個本地品牌設立攤檔

852FES」將分別與本地平台Calioo Locoloco聯乘設立852FES x 隔籬屋廚神 852FES x 在地文創 x 好物市集，雲集超過80個本地品牌設立攤檔，推廣自家製美食、手工曲奇、手工啤酒、飲料、無添加醬料、生活用品、護理產品、手作飾物、皮具、香薰蠟燭等等。推動本地原創品牌之餘，提升港人生活質素。華星冰室將推廣多款港式招牌及Fusion食物。本地釀酒廠Magnolia Lab 主打的「五味雜陳」亦會於現場發售兩款招牌力嬌酒，並與大家分享雞尾酒做法。

多媒體創作藝術家ah b. 著名的「Amabie Mermaid阿瑪比人魚」系列‧

方皓玟 x 謝安琪Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong

是次852FES焦點莫過於81314日的「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會，結合樂壇兩大實力女歌手的首度合作，兩位相會必定帶來既驚喜又精彩的演出，以最動聽的聲音和經典名曲融化香港樂迷的心靈，帶給香港人正能量。

日期：202281314

時間：晚上8時正

地點：AsiaWorld-Arena

票價：$788 / $588 / $388 (門票已包括Awaken Festival覺醒文化 即日入場劵， 價值$50)

Cityline公開售票： www.cityline.com / 電話：2111 5333 (早上十時至晚上八時) （不設售票處售票）

動文創 樂風集團 呈獻852FESAwaken Festival覺醒文化

日期：202281214

時間：2022812 （中午12時至下午8時）

      2022813 （上午11時至下午8時）

      2022814 （上午11時至下午7時）

地點：AsiaWorld-Summit (2號展館)

票價：$50 (12歲以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場)

Cityline公開售票：www.cityline.com / 電話：2111 5333 (早上十時至晚上八時) （不設售票處售票）

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