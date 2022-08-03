周末好去處｜謝安琪方皓玟同台演出 852FES玩盡懷舊風滾軸溜冰/室內滑板/文創市集

「852FES」以香港專屬區碼為名，並以「Awaken Festival覺醒文化」為題，喚醒本地文化。佔地100,000呎，涵蓋本地音樂、復刻文化、創意藝術、生活風格4大元素，同時結合懷舊及潮流遊樂設施、攤位市集、原創品牌、手藝工作室及四個不同藝術展區；多個表演單位於不同時段在852FES x Ones to Watch舞台輪流演出，讓大家一起擁抱本地文化。

本地音樂： 852FES x Ones to Watch 舞台

「852FES」為支持本地音樂，聯乘音樂平台Ones To Watch，邀請多個本地音樂單位輪流演出，包括：吳林峯、Lolly Talk、平原習作 (黃妍、Michael C、小塵埃)、孫曉賢Kendy Suen、章尾而、John Jr. Chiang姜卓文等。

復刻文化： 80 年代懷舊風滾軸溜冰場 / 室內滑板場 / 古董電車座椅

「852FES」場內設有充滿濃厚80年代懷舊風的Bun’s室內滾軸溜冰場，以香港獨有色彩斑斕的霓虹燈作為特色打卡位。Bun's滾軸溜冰場佔地逾4,000尺，讓你與朋友在此自由溜冰玩樂，Bun's的滾軸溜冰隊每日將於現場挑戰一系列花式動作，將滾軸溜冰融入舞蹈。另一邊廂由8Five2限定開設的室內滑板場，由AHKSA(All Hong Kong Skateboards Association)舉辦工作坊，讓參加者學習基本滑板技巧，更特別集結16位精英，舉行兩場大師級滑板比賽，入場人士可於現場觀看刺激的滑板競技。

同場有由本地樂隊廿四味成員開設的Handsome Factory感受50年代精細的理髮體驗。提到本土懷舊風，不得不提自 1904 年開始以經濟實惠價格為港人服務逾110載的「香港電車」，同時與本地潮牌Maskology合作，售賣一系列別具風格的聯乘產品。場內更設有70年戰後120號古董電車座椅供入場人士拍照留念及慶祝電車118周年，一眾叮叮迷千萬不能錯過。