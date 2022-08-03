周末好去處｜謝安琪方皓玟同台演出 852FES玩盡懷舊風滾軸溜冰/室內滑板/文創市集

炎炎夏日最好走入室內，Live Nation HK將舉辦「築◇動文創樂風集團呈獻852FES」，結合本地音樂、藝術、生活與設計，藉以喚醒本地力量。其中8月13及14日更邀請樂壇兩大實力派女歌手Kay Tse x Charmaine Fong 方皓玟 x 謝安琪首度同台演出。
「852FES」以香港專屬區碼為名，並以「Awaken Festival覺醒文化」為題，喚醒本地文化。佔地100,000呎，涵蓋本地音樂、復刻文化、創意藝術、生活風格4大元素，同時結合懷舊及潮流遊樂設施、攤位市集、原創品牌、手藝工作室及四個不同藝術展區；多個表演單位於不同時段在852FES x Ones to Watch舞台輪流演出，讓大家一起擁抱本地文化。
本地音樂：852FES x Ones to Watch舞台
「852FES」為支持本地音樂，聯乘音樂平台Ones To Watch，邀請多個本地音樂單位輪流演出，包括：吳林峯、Lolly Talk、平原習作 (黃妍、Michael C、小塵埃)、孫曉賢Kendy Suen、章尾而、John Jr. Chiang姜卓文等。
復刻文化：80年代懷舊風滾軸溜冰場/室內滑板場/古董電車座椅
「852FES」場內設有充滿濃厚80年代懷舊風的Bun’s室內滾軸溜冰場，以香港獨有色彩斑斕的霓虹燈作為特色打卡位。Bun's滾軸溜冰場佔地逾4,000尺，讓你與朋友在此自由溜冰玩樂，Bun's的滾軸溜冰隊每日將於現場挑戰一系列花式動作，將滾軸溜冰融入舞蹈。另一邊廂由8Five2限定開設的室內滑板場，由AHKSA(All Hong Kong Skateboards Association)舉辦工作坊，讓參加者學習基本滑板技巧，更特別集結16位精英，舉行兩場大師級滑板比賽，入場人士可於現場觀看刺激的滑板競技。
同場有由本地樂隊廿四味成員開設的Handsome Factory感受50年代精細的理髮體驗。提到本土懷舊風，不得不提自 1904 年開始以經濟實惠價格為港人服務逾110載的「香港電車」，同時與本地潮牌Maskology合作，售賣一系列別具風格的聯乘產品。場內更設有70年戰後120號古董電車座椅供入場人士拍照留念及慶祝電車118周年，一眾叮叮迷千萬不能錯過。
創意藝術：ART-folio
不少本土藝術家成功在國際藝壇打響名堂，「852FES」團結香港最具話題性的藝術家團隊和策展人，由四個藝術團體——Whatever Smiles、13A New Street、The Authority及HK Arts策劃藝術空間，當中逾15位本地藝術家參與展覽，包括插畫家葉欣（Plastic Thing主理人）、藝人丁子朗、攝影師兼平面設計師Surreal HK，合共展出超過40幅畫作、裝置作品及一系列NFT 藝術品。
手作市集 逾80個本地品牌設立攤檔
「852FES」將分別與本地平台Calioo 及Locoloco聯乘設立852FES x 隔籬屋廚神 及852FES x 在地文創 x 好物市集，雲集超過80個本地品牌設立攤檔，推廣自家製美食、手工曲奇、手工啤酒、飲料、無添加醬料、生活用品、護理產品、手作飾物、皮具、香薰蠟燭等等。推動本地原創品牌之餘，提升港人生活質素。華星冰室將推廣多款港式招牌及Fusion食物。本地釀酒廠Magnolia Lab 主打的「五味雜陳」亦會於現場發售兩款招牌力嬌酒，並與大家分享雞尾酒做法。
方皓玟 x 謝安琪Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong
是次852FES焦點莫過於8月13及14日的「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會，結合樂壇兩大實力女歌手的首度合作，兩位相會必定帶來既驚喜又精彩的演出，以最動聽的聲音和經典名曲融化香港樂迷的心靈，帶給香港人正能量。
日期：2022年8月13及14日
時間：晚上8時正
地點：AsiaWorld-Arena
票價：$788 / $588 / $388 (門票已包括Awaken Festival覺醒文化 即日入場劵， 價值$50)
Cityline公開售票： www.cityline.com / 電話：2111 5333 (早上十時至晚上八時) （不設售票處售票）
築 ◆ 動文創 樂風集團 呈獻852FES「Awaken Festival覺醒文化 」
日期：2022年8月12至14日
時間：2022年8月12日 （中午12時至下午8時）
2022年8月13日 （上午11時至下午8時）
2022年8月14日 （上午11時至下午7時）
地點：AsiaWorld-Summit (2號展館)
票價：$50 (12歲以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場)
Cityline公開售票：www.cityline.com / 電話：2111 5333 (早上十時至晚上八時) （不設售票處售票）