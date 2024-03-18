周末好去處｜麥當勞聯乘日本人氣藝術家Verdy開快閃店 推出多款限量精品及特色造型美食

周末好去處2024｜麥當勞將與蜚聲國際的日本平面藝術家、曾為韓國女子天團BLACKPINK 的「Born Pink World Tour」2023 世界巡迴演唱會擔任藝術總監、以及今次 ComplexCon 香港的藝術總監 Verdy 聯乘合作，於首度登陸亞洲的全球矚目潮流藝術文化盛事 ComplexCon 香港中呈獻融合美食和文化藝術的趣味體驗，並推出一系列品牌限量聯乘精品及特色造型美食。當中包括Verdy設計的期間限定美食包裝、限量獨家 Figure、衣物和滑板，快閃店只會開兩日，把握機會去搶購啦！

麥當勞將會於 3 月 23 至 24 日舉行的 ComplexCon 香港會場內打造場內最大型美食攤位，鮮黃色配以黑白色為主調的型格 Pop Up Store 座落於潮流市集與美食攤位的交界，參加者甫進場便能夠看到搶眼的麥當勞 M 字品牌 標誌。Pop Up Store 和美食包裝的設計均由 Verdy 一手包辦，型格餐廳外牆上遍佈 Verdy 標誌性的手繪 Vick 公 仔，Vick 一邊手執薯條，一邊露出趣怪表情 shake 薯條，以濃厚玩味分享這份經典美食。麥當勞 Pop Up Store 將 童年回憶與當代玩味潮流相互融合，絕對是會場內的一大打卡點。

ComplexCon訪客及麥當勞App會員優先預購限量獨家Figure

是次 Verdy 亦特意為麥當勞創作一系列印有 Vick 公仔和麥當勞美食圖案的期間限定聯乘精品，當中包括 $480 預購「Vick 珍藏版套裝」，內含 4 款限量獨家 Figure 加 18 件麥樂雞套餐，絕對值得大家入手！

4 款限量獨家 Vick 公仔 Figure 由 Verdy 親手設計，Vick 以不同的可愛表情和動作拿著它最愛的麥樂雞、漢堡飽 和薯條，與大家一起開美食派對！「Vick 珍藏版套裝」更包括深受大家喜愛的 18 件麥樂雞套餐配 4 款期間限定滋味醬：蒜辣蛋黃醬、煙燻芝士醬、蜜糖芥末醬和香草檸檬醬，滋味醬的包裝同樣由 Verdy 設計，讓大家隨時隨地都可以看到可愛的 Vick 和 Cute 版麥樂雞。

預購「Vick 珍藏版套裝」方法十分簡單，由 3 月 23 日上午 10 時起，ComplexCon 香港訪客可於會場 Pop Up Store 內透過掃描指定 QR Code 預購這套限量獨家套餐；而麥當勞 App 會員則可透過 App 置頂 banner 登入預 購網站，並於下單付款時從指定 20 間麥當勞餐廳中選擇取貨地點。成功預購的顧客會收到電郵確認，內含一個 QR Code 供顧客於 2024 年 3 月 26 日至 4 月 14 日期間，陸續領取「Vick 珍藏版套裝」及 18 件麥樂雞套餐。