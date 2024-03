周末好去處｜麥當勞聯乘日本人氣藝術家Verdy開快閃店 推出多款限量精品及特色造型美食

麥當勞聯同Verdy打造場內最大型格美食Pop Up Store

麥當勞將會於 3 月 23 至 24 日舉行的 ComplexCon 香港會場內打造場內最大型美食攤位,鮮黃色配以黑白色為主調的型格 Pop Up Store 座落於潮流市集與美食攤位的交界,參加者甫進場便能夠看到搶眼的麥當勞 M 字品牌 標誌。Pop Up Store 和美食包裝的設計均由 Verdy 一手包辦,型格餐廳外牆上遍佈 Verdy 標誌性的手繪 Vick 公 仔,Vick 一邊手執薯條,一邊露出趣怪表情 shake 薯條,以濃厚玩味分享這份經典美食。麥當勞 Pop Up Store 將 童年回憶與當代玩味潮流相互融合,絕對是會場內的一大打卡點。