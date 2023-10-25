周末好去處｜10米高巨型小白登陸中環摩天輪 慶祝迪士尼《魔雪奇緣》園區開幕

距離香港迪士尼樂園度假區全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界的開幕只有不足30 天，安娜女王和愛莎委任了人見人愛的小白，以阿德爾親善大使的身份到訪世界不同角落，以「白」變方式發送邀請卡，相約大家來到阿德爾旅遊！

熱愛陽光的小白已展開了亞洲巡迴之旅，並已抵達香港！由即日起至11月15日，賓客可到中環的香港摩天輪盡情和這位可愛的巨型親善大使打卡，同時拍下維港的天際線。在欣賞香港天際線的同時，他更熱切邀請所有賓客，在11月20日阿德爾王國大門打開後，一同暢遊這個全新的旅遊勝地！