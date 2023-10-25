周末好去處｜10米高巨型小白登陸中環摩天輪 慶祝迪士尼《魔雪奇緣》園區開幕

香港迪士尼樂園度假區全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區將於11月20日正式開幕，10米高巨型小白由即日起至11月15日登陸中環摩天輪，大家一定要把握打卡機會！
距離香港迪士尼樂園度假區全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界的開幕只有不足30 天，安娜女王和愛莎委任了人見人愛的小白，以阿德爾親善大使的身份到訪世界不同角落，以「白」變方式發送邀請卡，相約大家來到阿德爾旅遊！
熱愛陽光的小白已展開了亞洲巡迴之旅，並已抵達香港！由即日起至11月15日，賓客可到中環的香港摩天輪盡情和這位可愛的巨型親善大使打卡，同時拍下維港的天際線。在欣賞香港天際線的同時，他更熱切邀請所有賓客，在11月20日阿德爾王國大門打開後，一同暢遊這個全新的旅遊勝地！
充滿好奇心而形狀百變的小白，將以不同形態出現。大家會在海濱或大型商場看到他的巨型蹤影，又會看到他以AR擴增實境技術虛擬現身，為賓客帶來無窮驚喜。密切留意香港迪士尼樂園度假區的社交平台，追蹤小白的冒險之旅，接收他的邀請！
粉絲可以到中環摩天輪下方與巨型小白一同拍下各種俏皮相片，並將照片上載到社交媒體，記緊加入主題標籤 #WorldOfFrozen #LetItGo，並標記你的朋友，與大家分享喜悅。
地點：香港中環摩天輪AIA Vitality 公園
日期與時間：即日至11月15日