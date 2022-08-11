周末好去處｜HAUSTAGE生活設計館 搜羅世界各地生活精品/日系工作坊

亞洲首間「綠色時尚及生活設計館」HAUSTAGE，獲寶馬汽車邀請進駐香港首間BMW iSpace純電車系豪華旗艦店，由世界各地搜羅設計巧緻、具可持續發展的時尚飾物和生活精品，並由8月開始舉行多個工作坊，包括清酒體驗 x 日本傳統小食工作坊、COPPA COCKTAILS 試飲體驗，以及LOVI x MIFFY 木制立體拼圖創意工作坊。

新店展示多款首度登場的可持續品牌的精品及時尚配飾系列，分為 Design Nordic、Design Japan 和 Design Asia 3大類別。 Design Nordic ：來自芬蘭的 LOVI 白樺木夏日清新小單品—小刺猬 來自芬蘭的LOVI 木制立體拼圖注重美感及設計細節，選用的木材質感溫暖，當中很多產品都可以成為家居的飾品，繼MIFFY DIY 系列，LOVI於今季創造新品小刺猬，充滿夏日的顏色、可愛圓形造型，加上尖尖的甜美鼻子和小爪子反映了刺猬的最佳狀態。產品採用100%芬蘭最高品質木料製造，PEFC認證的樺木膠合板，全手工拼裝，是芬蘭最具特色的天然DIY禮品。

Design Japan ：傳統織人披肩品牌 NITORITO 致力於延續江戶時代的傳統產業米澤織，設計温暖舒適的棉和羊毛披肩，每件披肩由圖案及選色都融合了米澤的文化。

Design Japan ：回收布料重製 Armi Toyko 限定残布系列 Armi Toyko從包裝到選用材質都對環境污染減到最低，残布系列更是以生產衣物過程後剩餘的布為原料。因碎布平常會被直接丟棄，回收成本十分高，品牌則在日本向各工廠收集、修剪和縫製剩餘的布料，運用及傳承被遣忘的編織舊機器，從編織到縫製，除採用回收物料及並使用全有機再生棉線 (即利用3年以上沒有使用農藥或化學肥料所栽種出的棉花)，而且在其製造過程使用不含氯的漂白劑，旨在考慮減低對環境帶來的污染。

Design Asia ：本地可持續鞋履品牌 KIBO 環保升級小白鞋 KIBO的休閒小白鞋以環保回收材料製成，配以抗菌、排汗、雙倍密度的天然木糠鞋墊，集舒適、環保及時尚於一身。在簡約鞋面印上KIBO全新設計的圖案，包括搞怪可愛的貓貓、充滿設計感的線條或者五彩繽紛的波點，更可用個人照片設計成像素化 (Pixelated)肖像，兩星期便可有獨一無二的印上個人圖案的小白鞋。

Design Asia ：注重工藝細節的 VAZANA JEWELLERY 設計師Wanwan從小就涉足各種藝術形式，包括表演、視覺、文學及雕塑等。從倫敦畢業後，拜師半退休的大師級工匠，創立了Vazana Jewellery，以多重工序一步一步造出精品。