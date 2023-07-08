周末好去處 ｜INNISFREE換新形象 張員瑛「現身」期間限定店新登場美白精華

韓國天然護膚品牌INNISFREE今年換了新形象示人，以品牌新島嶼THE NEW ISLE出發。為隆重其事，品牌在尖沙咀K11 Art Mall特設期間限定店，除有多個打卡位之外，全新産品「維C極光精華」更會於埸內率先推出。韓國女團IVE成員張員瑛及男團SEVENTEEN成員玟奎亦會「現身」，帶領大家探索這個神秘島嶼，發掘島上的綠色力量。

除了全新産品「維C極光精華」登場之外，在期間限定店的指定景點並完成探索的冒險家，即可獲贈全新維C極光精華3天體驗裝一份；於Facebook或Instagram上分享今趟旅程的照片或短片並Hashtag #INNISFREEHONGKONG #THENEWISLE @ INNISFREEHONGKONG，更可額外獲贈全新產品體驗裝及Klook旅遊優惠。

全新「維 C 極光精華」去除老廢角質同時提亮

維他命C精華一般被認為有效提亮肌膚但容易刺激肌膚，引致敏感、泛紅甚至紅疹。INNISFREE經多次科研測試後，推出全新「維C極光精華」（正式名稱：維他命C綠茶酵素透亮精華），揉合維他命C與濟洲美肌綠茶酵素，全面提亮細緻肌膚，雙管齊下去除老廢角質、提亮細緻，擊退色斑痘印、暗沉泛黃等問題。配方亦是溫和低刺激，敏感肌也能使用。

全新維C極光精華將連同維他命C綠茶酵素透亮精華30ml套裝（套裝包括：維他命C綠茶酵素透亮精華共37ml及綠茶籽透明質酸注水精華10ml），會於K11期間限定店率先推出。