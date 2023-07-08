熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-08 14:37:45

周末好去處 ｜INNISFREE換新形象 張員瑛「現身」期間限定店新登場美白精華

分享：
周末好去處 ｜INNISFREE換新形象 張員瑛「現身」期間限定店新登場美白精華

周末好去處 ｜INNISFREE換新形象 張員瑛「現身」期間限定店新登場美白精華

韓國天然護膚品牌INNISFREE今年換了新形象示人，以品牌新島嶼THE NEW ISLE出發。為隆重其事，品牌在尖沙咀K11 Art Mall特設期間限定店，除有多個打卡位之外，全新産品「維C極光精華」更會於埸內率先推出。韓國女團IVE成員張員瑛及男團SEVENTEEN成員玟奎亦會「現身」，帶領大家探索這個神秘島嶼，發掘島上的綠色力量。

韓國天然護膚品牌INNISFREE今年換了新形象示人。

韓國天然護膚品牌INNISFREE今年換了新形象示人。

韓國女團IVE成員張員瑛 男團SEVENTEEN成員玟奎

完成指定任務送體驗裝

除了全新産品「維C極光精華」登場之外，在期間限定店的指定景點並完成探索的冒險家，即可獲贈全新維C極光精華3天體驗裝一份；於FacebookInstagram上分享今趟旅程的照片或短片並Hashtag #INNISFREEHONGKONG #THENEWISLE @ INNISFREEHONGKONG，更可額外獲贈全新產品體驗裝及Klook旅遊優惠。

INNISFREE THE NEW ISLE期間限定店 INNISFREE THE NEW ISLE期間限定店 現場亦設有綠色回憶框框四格影相booth，可以與友人拍下四格相片，一同留下美好回憶。 INNISFREE THE NEW ISLE期間限定店

全新「維C極光精華」去除老廢角質同時提亮

維他命C精華一般被認為有效提亮肌膚但容易刺激肌膚，引致敏感、泛紅甚至紅疹。INNISFREE經多次科研測試後，推出全新「維C極光精華」（正式名稱：維他命C綠茶酵素透亮精華），揉合維他命C與濟洲美肌綠茶酵素，全面提亮細緻肌膚，雙管齊下去除老廢角質、提亮細緻，擊退色斑痘印、暗沉泛黃等問題。配方亦是溫和低刺激，敏感肌也能使用。

全新維C極光精華將連同維他命C綠茶酵素透亮精華30ml套裝（套裝包括：維他命C綠茶酵素透亮精華共37ml及綠茶籽透明質酸注水精華10ml），會於K11期間限定店率先推出。

維他命C綠茶酵素透亮精華 $300/30ml 維他命C綠茶酵素透亮精華 $300/30ml 維他命C綠茶酵素透亮精華 $300/30ml

INNISFREE THE NEW ISLE期間限定店

日期：即日至79

地點：尖沙咀河內道18K11 Art Mall地下中庭

時間：10:00-22:00

活動須預先登記，詳情請留意INNISFREE Hong Kong Facebook Instagram

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受