周末好去處｜Monster Energy新口味Ultra Paradise登陸香港 辦街頭健身賽/街舞比賽/快閃派新飲品

Monster Energy全新口味Ultra Paradise正式登陸香港，並於一連兩個月舉行欠個活動，為鬧市注入清新海島能量。品牌率先在3月舉辦的「GAME OF B.A.R.Z. HONG KONG 香港街頭健身挑戰賽」打頭炮，邀來全港街頭健身愛好者到T.O.P This is Our Place 5樓空中花園挑戰運動極限，4月則會移師到希慎廣場，讓一眾街舞達人挑戰Freestyle比賽。另外，品牌將於3月至4月期間快閃旺角街頭，免費派發Monster Energy及加碼推出抽獎活動，凡購買Monster Energy能量飲品兩罐即可參加抽獎，贏取獨家周邊禮品。

凡買任何Monster能量飲品2罐或4罐裝1件（以單一收據計算），以WhatsApp發送清晰收據相片、姓名、身份證號碼首4個數字至6768 7642，即可參加抽獎，贏取Monster Energy T恤及Monster Energy 帽。每購買2罐可獲1次抽獎機會，4罐裝可獲2次抽獎機會，如此類推。

參加方法：https://www.monsterenergy.com/promotions/win-team-gear