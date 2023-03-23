周末好去處｜Monster Energy新口味Ultra Paradise登陸香港 辦街頭健身賽/街舞比賽/快閃派新飲品

Monster Energy全新口味Ultra Paradise正式登陸香港，並於一連兩個月舉行欠個活動，為鬧市注入清新海島能量。品牌率先在3月舉辦的「GAME OF B.A.R.Z. HONG KONG 香港街頭健身挑戰賽」打頭炮，邀來全港街頭健身愛好者到T.O.P This is Our Place 5樓空中花園挑戰運動極限，4月則會移師到希慎廣場，讓一眾街舞達人挑戰Freestyle比賽。另外，品牌將於3月至4月期間快閃旺角街頭，免費派發Monster Energy及加碼推出抽獎活動，凡購買Monster Energy能量飲品兩罐即可參加抽獎，贏取獨家周邊禮品。
凡買任何Monster能量飲品2罐或4罐裝1件（以單一收據計算），以WhatsApp發送清晰收據相片、姓名、身份證號碼首4個數字至6768 7642，即可參加抽獎，贏取Monster Energy T恤及Monster Energy 帽。每購買2罐可獲1次抽獎機會，4罐裝可獲2次抽獎機會，如此類推。
3月 T.O.P This is Our Place 極限街頭健身比賽
Monster Energy首次與香港街頭健身總會Street Workout Hong Kong合作，於3月在T.O.P This is Our Place 5樓空中花園舉行「GAME OF B.A.R.Z. HONG KONG 香港街頭健身挑戰賽」。不論是健身初哥或經驗高手均可參與，挑戰各種高難度動作，甚至解鎖香港街頭健身的獨有技能。Monster Energy亦會於3月25日在T.O.P This is Our Place正門快閃派發全新口味，此外，由3月中至下旬於T.O.P This is Our Place消費，更可換領Monster Energy Ultra Paradise，體驗清新海島快感。
香港街頭健身總會官方IG：https://www.instagram.com/streetworkouthk/
「GAME OF B.A.R.Z. HONG KONG 香港街頭健身挑戰賽」@T.O.P
日期：2023年3月26日（星期日）
時間：中午12時至下午6時
地點：T.O.P This is Our Place 5樓空中花園
4月「365 FREESTYLE BATTLE」街舞比賽一對一
Monster Energy與本地知名霹靂舞隊伍Good Job Brother合作，舉辦一對一「365 FREESTYLE BATTLE」街舞比賽，以希慎廣場 的Urban Park為舞台，舉行大專生及公開組別一對一 All Style Battle，比賽模式不限於霹靂舞，賽制亦與傳統形式有別。屆時將會隨機播放不同節奏的歌曲，要求參賽者發揮創意展示實力。現場邀請世界賽經驗的評判陣容、各大本地知名舞團及神秘嘉賓HipHop音樂演出，詳情留意Good Job Brother官方Instagram(https://www.instagram.com/goodjobbrotherhk/)公布，同場亦設有Monster Energy試飲及DJ表演活動。
Monster Energy x Good Job Brother Freestyle街舞比賽 @希慎廣場
日期：2023年4月1日（星期六）
時間：下午12時30分至下午8時
地點：銅鑼灣希慎廣場4樓 #Urban Park