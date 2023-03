周末好去處｜Monster Energy新口味Ultra Paradise登陸香港 辦街頭健身賽/街舞比賽/快閃派新飲品

Monster Energy全新口味Ultra Paradise正式登陸香港,並於一連兩個月舉行欠個活動,為鬧市注入清新海島能量。品牌率先在3月舉辦的「GAME OF B.A.R.Z. HONG KONG 香港街頭健身挑戰賽」打頭炮,邀來全港街頭健身愛好者到T.O.P This is Our Place 5樓空中花園挑戰運動極限,4月則會移師到希慎廣場,讓一眾街舞達人挑戰Freestyle比賽。另外,品牌將於3月至4月期間快閃旺角街頭,免費派發Monster Energy及加碼推出抽獎活動,凡購買Monster Energy能量飲品兩罐即可參加抽獎,贏取獨家周邊禮品。

3 月 T.O.P This is Our Place 極限街頭健身比賽

Monster Energy首次與香港街頭健身總會Street Workout Hong Kong合作,於3月在T.O.P This is Our Place 5樓空中花園舉行「GAME OF B.A.R.Z. HONG KONG 香港街頭健身挑戰賽」。不論是健身初哥或經驗高手均可參與,挑戰各種高難度動作,甚至解鎖香港街頭健身的獨有技能。Monster Energy亦會於3月25日在T.O.P This is Our Place正門快閃派發全新口味,此外,由3月中至下旬於T.O.P This is Our Place消費,更可換領Monster Energy Ultra Paradise,體驗清新海島快感。

香港街頭健身總會官方IG:https://www.instagram.com/streetworkouthk/