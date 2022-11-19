周末好去處｜Pandora丹麥冬日市集登陸銅鑼灣 北歐風打卡位/送咖啡掛耳包/限時優惠

Pandora今年以「More Than A Gift」為主題，推出一系列充滿節日色彩的飾物，讓每個Pandora禮盒不僅只是禮物，更是一份情感傳遞，無論是送給另一半或閨蜜都適合不過。品牌於由即日至21日，將希慎廣場1樓中庭打造成丹麥聖誕小鎮，設置多個打卡位，如巨型月亮串飾裝置、夢幻有趣的玩具屋、富有歐陸復古風的白色郵筒和路牌等。加上頂層的閃亮雪花圖案設計，讓人仿如置身於丹麥哥本哈根的聖誕市集。

為隆重其事，限定店首日開幕誠邀了人氣歌手張敬軒、男團P1X3L 成員吳啟洋及混血藝人徐㴓喬體驗多個打卡位。Pandora首次跨界與本地咖啡店Urban Coffee Roaster合作，推出Pandora 獨家口味咖啡掛耳包，包裝上更印上一套五款Pandora Moments 系列聖誕星空和冬日圖案，為大家送上濃濃暖意。每位參觀打卡的客人亦可隨機獲發一款限量聖誕串飾明信片，完成指定打卡任務，更即可隨機免費換領一款聯乘咖啡掛耳包。

感受丹麥小鎮歡樂冬日氣氛 期間限定市集融入多個Pandora Moments最新2022冬季系列的串飾元素，將新月繁星串飾變身成搶眼的巨型月亮裝置，讓大家可坐上印有熠熠流星圖案的半月上盡情打卡。小鎮四周環繞精緻的鏤空雪花掛飾，讓人仿如置身丹麥飄雪小鎮。限定店的中央位置，則運用了多款滿載童趣的Pandora Moments系列串飾作為設計靈感，打造獨一無二的童趣玩具屋，大家更可以走進屋內，與節日經典的胡桃夾子及薑餅人等合照，牆上同時掛有巨型聖誕花圈作裝飾，屋內屋外都充滿聖誕氣氛。

另外，凡每位親臨參觀的客人只要讚好Pandora Facebook 或Instagram專頁，即可隨機獲得限量聖誕串飾造型明信片一張，款式包括胡桃夾子、薑餅人、閃爍聖誕樹、新月繁星和璀璨星星，每日換領數量有限，送完即止。現場更設有5款聖誕郵戳，除了可以在明信片上蓋上品牌的經典標誌及今季的星星和雪花主題圖案外，更可印上「Make a Wish」和「All I want for Christmas is ♥」字句，向摯愛送上祝福。

首次與 Urban Coffee Roaster 合作 推獨家口味咖啡掛耳包 Pandora更首次跨界與本地咖啡店Urban Coffee Roaster合作，在玩具屋的右邊特設咖啡小店，並推出一套5款Pandora x UCR限定咖啡掛耳包，4款口味包括Pandora x UCR獨家口味 — 提神必備的桂花香Colombia Cauca Finca El Paraiso Double Anaerobic Flor Lichi、洋溢聖誕丁香氣息的Colombia Cauca Finca El Paraiso Double Anaerobic Floral Spices、充滿清新的果酸花香Ethiopia Yirgacheffe Worka Wuri及散發甜蜜幸福感的Ethiopia Guji New Age UCR Selection ，在冬日為大家送上窩心暖意。

希慎廣場店 獨家限時優惠 活動期間，首50名顧客於銅鑼灣希慎廣場店同時購買Pandora Moments不規則星形T字扣蛇形手鏈及任何指定冬日星空系列飾品一件的顧客，更可免費獲贈限量版Pandora Winterfest環保隨行杯乙個 (顏色隨機派)發。另外，只要在巨型月亮串飾裝置或Toys by Pandora 打卡，並將照片上傳至個人社交平台，即可換領印有不同聖誕主題設計的聯乘咖啡掛耳包。禮品每日數量有限，先到先得，換完即止。