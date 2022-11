周末好去處｜Pandora丹麥冬日市集登陸銅鑼灣 北歐風打卡位/送咖啡掛耳包/限時優惠

Pandora今年以「More Than A Gift」為主題,推出一系列充滿節日色彩的飾物,讓每個Pandora禮盒不僅只是禮物,更是一份情感傳遞,無論是送給另一半或閨蜜都適合不過。品牌於由即日至21日,將希慎廣場1樓中庭打造成丹麥聖誕小鎮,設置多個打卡位,如巨型月亮串飾裝置、夢幻有趣的玩具屋、富有歐陸復古風的白色郵筒和路牌等。加上頂層的閃亮雪花圖案設計,讓人仿如置身於丹麥哥本哈根的聖誕市集。

另外,凡每位親臨參觀的客人只要讚好Pandora Facebook 或Instagram專頁,即可隨機獲得限量聖誕串飾造型明信片一張,款式包括胡桃夾子、薑餅人、閃爍聖誕樹、新月繁星和璀璨星星,每日換領數量有限,送完即止。現場更設有5款聖誕郵戳,除了可以在明信片上蓋上品牌的經典標誌及今季的星星和雪花主題圖案外,更可印上「Make a Wish」和「All I want for Christmas is ♥」字句,向摯愛送上祝福。