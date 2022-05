周末好去處｜Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店登陸荃灣廣場 打卡/免費印相/限量商品

限定快閃店邀來Yum Me Print製定專屬Pinkoi x Hello Kitty相紙邊框,透過將原本靜態的照片與錄音結合,印出別具意義的聲畫回憶。Pinkoi會員憑當天快閃店購物單據,即可享免費相片打印服務乙次。

Pinkoi x Hello Kitty 駱駝牌 CAMEL 保溫瓶

Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店雲集38個來自台灣、日本、香港人氣品牌,當中包括台灣人氣品牌 Agooday、日本品牌 Mimura Kanagata 及香港品牌 Errorism、 RedA 等,發售超過260款Sanrio商品,限定商品更將首次作實體發售,包含全新Pinkoi x Hello Kitty 駱駝牌 CAMEL限定聯名商品,「Art of Living Hello Kitty・駱駝牌 CAMEL 116 雙層真空玻璃膽保溫瓶」兩款限量版保溫瓶分別以簡約有型的霧面銀色及復古經典紅藍色,結合駱駝牌 CAMEL 充滿懷舊感的復刻保溫壺外型亮相,整體設計貼近生活而不失獨特感。