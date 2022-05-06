周末好去處｜Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店登陸荃灣廣場 打卡/免費印相/限量商品

購物網站Pinkoi.com今年踏入十周年，早前宣布與Sanrio經典角色Hello Kitty推出限定聯乘企劃，企劃近日來到第三彈，由即日起5月至22日，在荃灣廣場舉辦Pinkoi x Hello Kitty香港限定快閃店活動，化身為「戶外野餐、露營熱點」，不單可以在室內感受郊遊樂趣，並有即場印相服務。快閃店更雲集台灣、日本及香港人氣品牌、逾260款Sanrio商品，粉絲可以在現場選出最愛的Sanrio角色，並獲得官方貼紙。

Pinkoi x 2022 Sanrio character ranking 即場投票 Sanrio 首次與 Pinkoi 跨界別合作2022 Sanrio character ranking，由80名角色中選出今年的人氣王。Pinkoi港澳會員由即日起至5月23日在 Pinkoi.com用10 P Coins進行首次投票；另外，只要購買指定 Sanrio產品 + 10 P coins就可以獲得額外投票機會一次，票數最終會與Sanrio官網票數相加，選出最終的人氣角色。Pinkoi更快閃店特設投票專區，讓選民飽覽80名角逐人氣王的角色資料，現凡於快閃店現場投票，即可獲得Sanrio character ranking官方貼紙。

Pinkoi x Yum Me Print 免費打印限定相框 限定快閃店邀來Yum Me Print製定專屬Pinkoi x Hello Kitty相紙邊框，透過將原本靜態的照片與錄音結合，印出別具意義的聲畫回憶。Pinkoi會員憑當天快閃店購物單據，即可享免費相片打印服務乙次。 參加方法： 1. Pinkoi 會員憑當天快閃店購物消費單據 2. 追蹤 「@yummeprint」Instagram 帳戶

Pinkoi x Hello Kitty 駱駝牌 CAMEL 保溫瓶 Pinkoi x Hello Kitty 限定快閃店雲集38個來自台灣、日本、香港人氣品牌，當中包括台灣人氣品牌 Agooday、日本品牌 Mimura Kanagata 及香港品牌 Errorism、 RedA 等，發售超過260款Sanrio商品，限定商品更將首次作實體發售，包含全新Pinkoi x Hello Kitty 駱駝牌 CAMEL限定聯名商品，「Art of Living Hello Kitty・駱駝牌 CAMEL 116 雙層真空玻璃膽保溫瓶」兩款限量版保溫瓶分別以簡約有型的霧面銀色及復古經典紅藍色，結合駱駝牌 CAMEL 充滿懷舊感的復刻保溫壺外型亮相，整體設計貼近生活而不失獨特感。

Art of Living Hello Kitty・駱駝牌 CAMEL 116 雙層真空玻璃膽保溫瓶 (霧面銀色/復古經典紅藍色) $380

Pinkoi x Hello Kitty 限定聯名野餐輕裝備系列限時 7 折發售 為慶祝 Pinkoi x Hello Kitty 在香港展開盛大的快閃店，於活動期間購買 Pinkoi x Hello Kitty 聯乘 官方商品，即可享 7 折優惠！當中首推由 Pinkoi 聯手香港設計公司 PRO-INZIGHT，獨家推出的 6 款山系商品，從速開帳篷、三角掛旗、折疊椅到野餐墊，更有多功能收納箱和 Lomography DIY 相機等，陪你上山下海。