周末好去處｜TYSON YOSHI X時代廣場辦藝術展+POP-UP STORE 巨型頭像模型打卡位 消費換限定版雨傘+演唱會門票！

TYSON YOSHI《MY NEW WORLD ORDER》演唱會將於8月舉辦,由即日起至7月15日,他更與時代廣場攜手舉辦限定藝術展及POP-UP STORE。有巨型頭像模型及藝術作品打卡位,粉絲們亦可以買到演唱會紀念精品,憑消費更可以換到限定版雨傘及演唱會門票!

由6月17日至7月15日,TYSON YOSH聯乘時代廣場舉辦《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE。藝術展於商場5樓舉行,不但神還原TYSON 平日進行音樂及藝術創作的私人空間,包括TYSO喜愛的意大利傢具品牌B&B Italia以及用於音樂創作的電腦MSI等,並展出他和潮流藝術平台 REALITY GOODS主理人MICHAEL LI的收藏品及畫作,讓大家可以感受TYSON靈感泉源。

周末好去處|同步推演唱會紀念品 粉絲必買!

POP-UP STORE將同步推岀演唱會《MY NEW WORLD ORDER》的紀念品,當中重點單品包括以TYSON YOSHI為靈感的限量版TYGER人像模型以及《I DON’T SMOKE AND I DON’T DRINK》鮮綠色限量黑膠唱碟。另外,同場亦備有其他極具收藏價值的產品,包括聯乘NEW ERA推出印有「TY」圖案的經典9FORTY CAP帽,各款以《MY NEW WORLD ORDER》為設計理念的T恤、TOTE BAG、鎖匙扣等,款款都極具設計感。