周末好去處｜TYSON YOSHI X時代廣場辦藝術展+POP-UP STORE 巨型頭像模型打卡位 消費換限定版雨傘+演唱會門票！

TYSON YOSHI《MY NEW WORLD ORDER》演唱會將於8月舉辦，由即日起至7月15日，他更與時代廣場攜手舉辦限定藝術展及POP-UP STORE。有巨型頭像模型及藝術作品打卡位，粉絲們亦可以買到演唱會紀念精品，憑消費更可以換到限定版雨傘及演唱會門票！

周末好去處｜神還原 TYSON 創作空間 免費飲 MONSTER

由6月17日至7月15日，TYSON YOSH聯乘時代廣場舉辦《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE。藝術展於商場5樓舉行，不但神還原TYSON 平日進行音樂及藝術創作的私人空間，包括TYSO喜愛的意大利傢具品牌B&B Italia以及用於音樂創作的電腦MSI等，並展出他和潮流藝術平台 REALITY GOODS主理人MICHAEL LI的收藏品及畫作，讓大家可以感受TYSON靈感泉源。

另外TYSON今次亦聯乘創意品牌CASETIFY，在會場內展示一幅用上近五十個電話殼組合而成的TYSON畫像，而於會場中間的位置更設有巨型TYSON頭像模型；TYSON更請來為其演唱會海報設計字體的本地字體藝術家及紋身師DAVY JUICY在頭像模型上畫上相同字體，定必成為一眾樂迷打卡留念的熱點。TYSON表示日常創作需要極高的專注力，因此亦特意在展覽中免費提供能量飲品MONSTER給大家飲用用！