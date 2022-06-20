周末好去處｜TYSON YOSHI X時代廣場辦藝術展+POP-UP STORE 巨型頭像模型打卡位 消費換限定版雨傘+演唱會門票！

TYSON YOSHI《MY NEW WORLD ORDER》演唱會將於8月舉辦，由即日起至7月15日，他更與時代廣場攜手舉辦限定藝術展及POP-UP STORE。有巨型頭像模型及藝術作品打卡位，粉絲們亦可以買到演唱會紀念精品，憑消費更可以換到限定版雨傘及演唱會門票！
周末好去處｜神還原TYSON創作空間 免費飲MONSTER
由6月17日至7月15日，TYSON YOSH聯乘時代廣場舉辦《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE。藝術展於商場5樓舉行，不但神還原TYSON 平日進行音樂及藝術創作的私人空間，包括TYSO喜愛的意大利傢具品牌B&B Italia以及用於音樂創作的電腦MSI等，並展出他和潮流藝術平台 REALITY GOODS主理人MICHAEL LI的收藏品及畫作，讓大家可以感受TYSON靈感泉源。
另外TYSON今次亦聯乘創意品牌CASETIFY，在會場內展示一幅用上近五十個電話殼組合而成的TYSON畫像，而於會場中間的位置更設有巨型TYSON頭像模型；TYSON更請來為其演唱會海報設計字體的本地字體藝術家及紋身師DAVY JUICY在頭像模型上畫上相同字體，定必成為一眾樂迷打卡留念的熱點。TYSON表示日常創作需要極高的專注力，因此亦特意在展覽中免費提供能量飲品MONSTER給大家飲用用！
周末好去處｜同步推演唱會紀念品 粉絲必買！
POP-UP STORE將同步推岀演唱會《MY NEW WORLD ORDER》的紀念品，當中重點單品包括以TYSON YOSHI為靈感的限量版TYGER人像模型以及《I DON’T SMOKE AND I DON’T DRINK》鮮綠色限量黑膠唱碟。另外，同場亦備有其他極具收藏價值的產品，包括聯乘NEW ERA推出印有「TY」圖案的經典9FORTY CAP帽，各款以《MY NEW WORLD ORDER》為設計理念的T恤、TOTE BAG、鎖匙扣等，款款都極具設計感。
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周末好去處｜消費滿指定金額換限定版雨傘+演唱會門票
於2022年6月17日至7月15日期間，Happy Rewards會員即日以電子消費滿指定金額，即可換領以下獎賞。
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即日電子消費
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可換領*
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滿HK$3,000 – HK$5,999.9
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時代廣場x TYSON YOSHI限定版折疊傘乙把
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滿HK$6,000或以上
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時代廣場x TYSON YOSHI限定版長傘乙把
*每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。受有關細則及條款約束。
於2022年7月1日至7月10日期間，Happy Rewards會員即日於指定商戶以電子消費滿指定金額，即可換領TYSON YOSHI 《MY NEW WORLD ORDER 》演唱會指定日子HK$480門票2張*（總值HK$960）。
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即日電子消費
（最多可累積3張於不同商戶之單據，其中一張必須為指定潮流服飾及時尚生活品牌）
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可換領*
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滿HK$8,000或以上
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TYSON YOSHI 《MY NEW WORLD ORDER 》
演唱會日期：2022年8月8日晚上8時30分$
演唱會地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall
*每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。受有關細則及條款約束。
換領優惠券地點：五樓換領專櫃
換領優惠券時間：中午12時至晚上10時
TYSON YOSHI X時代廣場《MY NEW WORLD ORDER》藝術展及POP-UP STORE
日期：2022年6月17日至7月15日
時間：中午12時 至 晚上8時
地點：香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖