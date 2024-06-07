味美道來｜專訪荃灣民豐粉麵行 公開爆紅開心果糯米糍製作心得！老闆最愛端午節限定瑤柱粽

若你是住在荃灣的街坊，即使你未吃過民豐的岀品，也一定會聽過這兩個字。民豐的日常由清晨5時開始：師傅們在工場製麵、7時供應粢飯包點、下午外場師傅便要煎韮菜餅包水餃雲吞、內場師傅則默默製作肉粽和糯米糍。從早餐到甜點，民豐都可一一為你包辦。問到第三代負責人Ryan會否吃厭了自家產品時，他笑言：「爺爺教落自己愛吃的才可賣給街坊，所以到現在我們還是很喜歡吃自家的東西。」

端午限定瑤柱蛋黃肉粽 坊間一般的瑤柱粽只會把瑤柱包在粽內，而民豐的做法則較複雜：先把日本瑤柱泡發，再撕成絲狀後炒乾，使香味更濃。「炒好的瑤柱混合糯米以粽葉包緊，才能把味道迫在一起，令每一口都充滿瑤柱香味。」Ryan更笑言「蘇州過後冇艇搭」，故每年端午都偷偷藏起20隻自己吃。隨後負責包粽的大師傅容姨更煮了一隻讓我們即場試食，每一口都可以咬到絲絲的瑤柱，而且肉和黃的味道亦融入米中，不用額外調味，已十分美味。

首創開心果糯米糍 承接一間已有68年歷史的店舖，Ryan坦言一開始是會有些壓力的，但本著做好一件事的心態慢慢便會樂在其中，「雖然和我過往的工作很不同，但若捨棄了家庭的品牌會很可惜。」所以他決心接手後亦下了很多功夫，「雖然表面是一個很傳統的行業，但我們會去台灣學專門的食品生產技術去令岀品更好。」最近大熱的開心果糯米糍，內餡便是經過多次改良，果仁要先以機械慢磨，速度一過快便會變成漿，令其香味減弱。看著師傅以人手包岀粒粒包滿的糯米糍，雖然速度已十分快，但仍是趕不上店外的人龍，可見其有多受歡迎。

望有新人入行 少說店舖內也有數十位師傅在趕製各類食品，位位都身藏絕技，個個崗位都能隨時頂上。「不少師傅在我岀生前已在這裡，像一家人般，看著我長大。」而樣樣精通的容姨，便被他笑言應有不少街坊是吃她手勢長大的。他亦特別珍惜這班老員工，不過隨著民豐的客量增長，他也心疼員工們的辛苦：「每日真的無停手，加上老一輩思想，不想街坊撲空，所以辛苦自己也要不停做。」沒有新血加入似乎是所有老字號的難處，故Ryan也主動參與一些勞工處的小數族裔或中年就業計劃：「招聘真的很困難，但我又不想參加外勞計劃，始終想支持本土就業。」