味美道來｜尖沙咀點心茶酒館火山石燒手剁肉餅 自創伯爵茶蝦餃(專訪有片)

那邊廂元朗大寶冰室肉餅爆紅，這邊廂尖沙咀新開的炊舍茶酒館亮點也是住家情懷手剁肉餅，特別之處是可自選火山石燒或蒸肉餅，而且肉餅可搭配麻婆豆腐、原隻虎蝦、瑤柱土魷、七味咖喱或鹽燒原味馬蹄肉餅，更有豬牛混合的肉餅，滿足一眾肉餅控！ 文：Vera Gee 攝影：周令知

美味回憶家常溫情味道 身為肉餅控的店主、Smile Yogurt創辦人關琬潼(Shadow Kwan)，既是企業家、茶美學者、草月流花道師、生活美學家，也是作家，近作有《生活美學家的料理風景》。熱愛下廚的Shadow，將自己和弟弟療愈的兒時美味回憶，結合美學，帶來這家茶酒館之中。店名「炊」是指用火烹煮食物，傳遞手工料理的溫度。Shadow希望餐桌上的手工點心和家常菜，為每位食客帶來溫暖與喜悅，大家相聚好好吃一頓飯，感受生活中的小確幸。

西班牙脢頭肉做肉餅 菜單有好幾道菜都是她平常愛吃、令她暖心的慰藉美食，源於媽媽拿手的手工蒸肉餅及蘿蔔糕。店內除了家常蒸肉餅，也有一系列火山石燒肉餅，肉餅選用富肉香的西班牙脢頭肉，八成瘦兩成肥，手剁保留少少粗粒狀。以麻油、鹽調味後，撻至起膠。先輕煎，後放火山石爐上燒約8分鐘，像煎牛扒或漢堡，先將一邊肉燒至焦脆封鎖肉汁，再反轉另一面燒。每當反轉便燃起火焰，燒爐的熱力使肉餅烙上格仔坑紋，沾掛了狂野的煙火氣。肉餅配日本米飯或十六穀飯，再來一碗季節湯水，簡單卻滿足。

茶韻清香伯爵茶蝦餃 「媽媽煮的菜很美味，我和弟弟都很懷念。每逢新年媽媽一定會做蘿蔔糕，蘿蔔一定手切的，保留一條條口感。」Shadow回憶著說。雖然媽媽離開了，美味暖心的記憶常存心底裡。火山石燒蘿蔔糕就比蒸蘿蔔糕多了一層炭香風味，適合佐酒。「昔日媽媽喜歡飲茶食點心。我們將蝦餃融入茶元素，在澄麵皮內混入幼細的英國伯爵茶粉，伯爵茶的佛手柑果香與蝦肉最夾！」每隻蝦餃餡多飽滿，用上肉厚爽口的虎蝦及較黏易起膠的白蝦包製，特別重蝦味。柔糯的蝦餃皮用澄麵和生粉人手搓製，不像機製會韌。

特調茶 x 雞尾酒 「小時候在家中，我總會拿著半隻或四分一隻烤雞吃，不會切開，很喜歡皮脆而雞肉鎖汁的滋味。」她們選用熟成走地雞，簡單以淮鹽調味，經過徹底風乾才拿去烤，雞皮色澤呈均勻琥珀色，薄脆如薯片，肉味濃又富有肉汁，雞肉入味恰到好處。Shadow精心挑選了多款心水的東方茶及養生茶，滋養食客的身心。「福建政和的白牡丹茶葉不炒不揉，喝下味道很溫柔具潤澤感，令人心境平靜；台灣的東方美人具有獨特的蜂蜜香，伴隨果香層次飽滿豐富。我們特別調製好幾款茶雞尾酒，有茉莉花茶配Gin、普洱茶溝Dark Rum、大紅袍混合威士忌酸酒。酒本身比茶味突出，兩者加在一起茶味易被酒蓋過，所以比例上經過多次改良才鑽研出現在的版本。」Shadow將會家期在這個以東方茶色為主調，結合和風氛圍的館子裡舉辦茶席鑑賞分享會，與愛茶之人一起茗茶交流。

炊舍茶酒館 地址：尖沙咀河內道18號K11文化藝術館2樓221舖

電話：3428 8208

營業時間：11:30am-9:30pm(星期一至五8:45pm截單，星期六及日9pm截單)