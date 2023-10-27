味美道來｜灣仔順聯薈 罕見傳統手工順德菜 價錢親民的隱世飯堂！

今日要介紹的老 是位於灣仔群策大廈的順聯薈，前身為中環的順德聯誼總會私房菜。

位於灣仔群策大廈的順聯薈前身為中環的順德聯誼總會私房菜，若不是有老餮的推薦下，真的會錯過這一間低調的傳統順德菜館。曾任半島嘉麟樓的主廚李漢華師傅雖14歲便入行，但他坦言入主一間超過七十多年歷史的餐廳還是有一定壓力。除了於食材上要嚴格把關外，更要忘掉過往濃油赤醬的烹調方式，回歸順德菜「清香爽嫩滑」的精粹。

順德菜的藝術 「正宗嘅順德菜一定係不時不食，粗菜精做，我哋一定係用時令嘅食材務求做到『清香爽嫩滑』。」李師傅亦強調味精和過份的調味都是順德菜的大忌，所以他們主要會以天然的食材去增加食物的層次。「以順德花膠拆魚羹為例，我哋主要食佢個清味。用四種魚：先用大魚頭同鯇魚尾去拎個鮮味，之後用鯪魚同鰂魚去做湯個顏色。再配合木耳絲嘅爽口同花膠嘅糯，再用檸檬葉、菊花、芫荽同陳皮提香。」難怪一打開魚羹已聞到清香撲鼻的香氣，食落更是口感豐富温潤。除了魚羹，大良野雞卷亦是李師傅的得意之作：要先把肥豬肉切至一分薄，再以玫瑰露煙燻四小時以上再卷，然後才可以先蒸後炸。一口下去鼻腔先充斥玫瑰露的香氣，然後是鬆脆的肥肉隨著嘴嚼令香氣更濃。

四叔的私家飯堂 對菜式的調味和用料講究亦令順聯薈亦成為不少政商名人的私家飯堂，當中四叔李兆基更是常客，「因為香港有唔少富商都係順德人，咁所以有時佢哋會想揾返細個陣嘅味道，就慢慢變咗一個佢哋嘅聚腳點。」所以不少工序繁複的順德菜，只要客人能說得岀菜名都能做得岀，「好似『蹆骨鱔』咁，依家岀面好少人做了，因為真係太麻煩，要先將一條白鱔炆煮再拆骨，最後再釀火腿同冬筍入去。」李師傅認為順德菜就是「食不厭精，妙在家常」，所以不少注重健康的客人才想在此找到家的感覺，已明白這是順聯薈最有價值的地方。「因為冇人做嘅話就會失傳，所以唔可以因為麻煩就唔去做，同埋都好彩有人欣賞先可以令懷舊順德菜歷久不衰。」李師傅滿足地說。