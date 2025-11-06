哈薩克深度遊｜備戰直航重啟 哈薩克阿拉木圖 游走中亞大峽谷

當香港—哈薩克斯坦（下稱哈薩克）直航重啟愈見眉目，中亞這片遼闊土地也重新成為旅人地圖上的“新”座標，當中阿拉木圖（Almaty）這個哈薩克前首都，周邊更盡是撩人的天然景色，像有「中亞大峽谷」之稱查倫峽谷（Charyn Canyon）、「水底森林」卡因迪湖（Lake Kaindy)等都是毋須濾鏡專出靚相的人氣景點！

阿拉木圖位於天山北麓，距離中國邊境僅約300公里，城市周邊山勢雄偉，既可遠眺雪峰冰川，也能下探藏於山谷的翠湖。市內交通方便，一張Onay交通卡，便可讓旅人以超便宜的車費游走市內；至於近郊美景，最多人選擇的是本地團，畢竟景點之間相隔遙遠，公共交通缺乏，以我們參加的一日團為例，近17小時的行程跑6個景點，團費僅13,000 Tenge/人（約港幣180元），真心較玩歐洲便宜一大截。

城堡峽谷 奇岩異石

說到當地最Signature的景色之一，有「中亞大峽谷」美譽的查倫峽谷絕對是Must Visit！它全長約154公里，而其中最著名的一段就是城堡峽谷（Valley of Castle），看看由風雨千萬年來雕鑿出猶如城牆般的岩層和錯落的石柱，就秒懂其名字的由來了。城堡峽谷有上下兩條步道，上層步道沿着懸崖邊緣延伸，是眺望全景的最佳角度。但我們覺得最精彩還是谷底步道，全長約2.5公里，讓自己直接置身紅橙交織的地貌中，岩壁近在咫尺，每一步恍惚都能看見時間的紋理，而風化下的奇岩異石，更讓人有種奇幻的感覺，恍惚不是置身地球。

資訊

簽證: 持特區護照可免簽證前往哈薩克斯坦，最長可逗留14日。