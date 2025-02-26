協青社｜全港2萬名潛在輟學青年呈上升趨勢 逾6成為15歲以下 協青社助重返校園

協青社早前發表全港輟學及高危輟學青年研究報告，調查結果顯示，約有2萬人輟學青少年中，6成年齡為15歲以下，且呈上升趨勢，協青社期望社會能提供更多資源，助輟學及高危輟學青年重返校園或職場。
431名青年參與「酷學青年計劃」
協青社自2020年推出「酷學青年計劃」，4年間幫助了431位年齡介乎10至18歲的輟學青年。協青社項目經理曾熹俊表示，431名計劃參與者中，有393人完成計劃，餘下青年未能完成的原因，包括捲入刑事案件、因精神健康問題需長期住院、離港或拒絕接觸。
調查報告顯示，所有參加者在完成計劃後，一致提升了自我效能感，約75%高危輟學青年繼續升學或投身職場發展，剩餘的學員則繼續接受訓練；有五成青年在計劃結束後重返校園，亦有兩成半選擇投身職場。
子軒立志做義工 魚魚變主動懂分享
15歲的子軒，約在3年前因經歷疫情下小學面授課暫停，無法適應而缺課，上中學時因害怕師生的眼光，有兩年沒有上學。後經校方轉介參加該計劃，體驗行山、打泰拳、踩滑板等活動而重拾自信。子軒現於協青社旗下的「城市之峰」擔任活動助理，到不同學校協助舉辦歷奇活動。他期望未來有機會再度重返校園，並立志成為一名社工。
一向性格內向、14歲的魚魚一直很在意他人的看法，認為返學壓力大而沒有上學。魚魚的媽媽指通過參與計劃，女兒現在變得主動和喜歡分享，並欣慰女兒找到目標。
籲教局重新定義 輟學或致被標籤化
就現時教育局規定，學校如發現學生連續缺課7個上課日，才屬輟學需向當局申報。助理總幹事（外展服務）陳嘉玲表示，現實是學生每星期只要返學數小時，學校便無法申報，故呼籲當局應更新輟學的定義，以更真實反應本港的青年輟學情況。
理工大學講座教授及應用社會科學系系主任崔永康表示，青年輟學的原因包括學習成就感不足、內在動機不足及學校相應資源不足。輟學可能導致青年被標籤化及邊緣化、降低自我效能及幸福感，亦會衍生一系列社會成本。他引述聯合國教科文組織的數字，指全球輟學現象造成高達16兆美元的經濟損失和社會成本，包括福利支出、公共開支和稅收減少等多方面影響。