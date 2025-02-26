協青社｜全港2萬名潛在輟學青年呈上升趨勢 逾6成為15歲以下 協青社助重返校園

協青社早前發表全港輟學及高危輟學青年研究報告，調查結果顯示，約有2萬人輟學青少年中，6成年齡為15歲以下，且呈上升趨勢，協青社期望社會能提供更多資源，助輟學及高危輟學青年重返校園或職場。

431 名青年參與「酷學青年計劃」

協青社自2020年推出「酷學青年計劃」，4年間幫助了431位年齡介乎10至18歲的輟學青年。協青社項目經理曾熹俊表示，431名計劃參與者中，有393人完成計劃，餘下青年未能完成的原因，包括捲入刑事案件、因精神健康問題需長期住院、離港或拒絕接觸。

調查報告顯示，所有參加者在完成計劃後，一致提升了自我效能感，約75%高危輟學青年繼續升學或投身職場發展，剩餘的學員則繼續接受訓練；有五成青年在計劃結束後重返校園，亦有兩成半選擇投身職場。