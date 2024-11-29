博愛醫院傳媒午宴暨服務巡禮 首次展示「屯門藍地長者護理及護養安老院舍」模型 六大社會服務發展重點

博愛醫院董事局舉辦傳媒午宴暨服務巡禮2024，有21位來自14個本地傳媒機構的代表出席，與董事局成員及多位服務總監交流服務發展。博愛在活動上首度展出「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」的模型，服務團隊分別介紹「智慧院舍」的概念，兼顧起居照顧、醫療護理的社會服務模式，以至首次在安老院舍引入的「中央治療區」及智能藥房。項目將在2025年1月9日進行「時間囊封存及上蓋工程動工儀式」，展望在2026年竣工，2027年首季投入服務。