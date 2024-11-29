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2024-11-29 09:40:00

博愛醫院傳媒午宴暨服務巡禮 首次展示「屯門藍地長者護理及護養安老院舍」模型 六大社會服務發展重點

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博愛醫院董事局與出席傳媒大合照。

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博愛醫院董事局舉辦傳媒午宴暨服務巡禮2024，有21位來自14個本地傳媒機構的代表出席，與董事局成員及多位服務總監交流服務發展。博愛在活動上首度展出「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」的模型，服務團隊分別介紹「智慧院舍」的概念，兼顧起居照顧、醫療護理的社會服務模式，以至首次在安老院舍引入的「中央治療區」及智能藥房。項目將在2025年1月9日進行「時間囊封存及上蓋工程動工儀式」，展望在2026年竣工，2027年首季投入服務。

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博愛醫院甲辰年董事局周駿達主席表示：「行政長官於早前發表施政報告，當中提及政府重視社福投入，博愛將持續配合政府施政，提升社會服務的質素，善用資源，並適時推展新項目。在未來發展方面，博愛醫院將積極配合政府推進「北部都會區」建設，開始擴展當區的服務網，包括已經落戶北區的過渡性房屋，即將在北區開設新的牙科及中醫診所，以至正在探討的教育項目等服務，希望全面支援新發展區的居民。」

博愛醫院董事局周駿達主席（左一）與藍地項目團隊介紹全港最大安老院舍項目。

傳媒代表與博愛團隊亦就幾項博愛重點服務交流意見，包括如何打造成「微型博愛」的過渡性房屋社區、中醫及基層醫療發展，以至多項大型籌款活動及博愛健康產品網購平台。

六大社會服務發展重點:

  1. 全力推動全港最大型安老院舍「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」  
  • 1,434個長者護養和及持續護理宿位
  • 定位為「智能院舍」：引入智能創新科技，包括院舍管理系統、5G 網路基礎設施物流機器人、人面識別保安、監察系統等；
  • 「智能藥房」：透過智能系統和藥物分發機，分配院友每天需服食之藥物，提升配藥準確性及藥物安全管理，並減少藥物浪費
  • 計劃設立「中央治療區」：以集中非緊急病患的長者作緊密觀察，以減少院友進出醫院的需要，降低從醫院受感染的風險
  • 一站式綜合醫療服務：中醫、西醫、牙科服務，並提供物理治療、職業治療、營養評估及言語治療等服務；
  • 2025年進行上蓋工程，預計2026年竣工及接受首批申請，2027年首季投入服務
  1. 中醫服務：增加固定診所和流動中醫醫療車覆蓋更多偏遠地區 
    推廣免費中醫針炙戒煙服務
  2. 基層住房：營運兩項過渡性房屋、申辦簡約公屋
    建立「微型博愛」社區  協助增強家庭能力
  3. 基層醫療服務：社區藥房 及 地區康健中心
    照顧市民日常醫療支援  減輕對公營醫療的壓力
  4. 博愛健康產品網購平台：全天候照顧大眾健康需要
    藥劑師及中藥師免費線上支援  獨特的增值服務
  5. 全港大型慈善籌款：活動喚起市民參與 寓健體於慈善
    中西區—慈善跑；青沙—昂船洲大橋—汀九橋—單車百萬行

博愛醫院在傳媒午宴暨服務巡禮上，首度展出「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」的模型，該項目以「智慧院舍」的概念應用多項創新科技，包括智能藥房，以及設立「中央治療區」。

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