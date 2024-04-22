國際扶輪3450地區 | 扶輪清潔日 動員香港 澳門 蒙古三地 共同清潔環境行動

為慶祝世界地球日，國際扶輪3450地區於2024年4月20日舉行了一場規模空前的扶輪清潔日活動。此次活動是國際扶輪3450地區首次動員整個地區，包括香港、澳門和蒙古三地，在同一天齊心協力進行環境清潔。參與活動的扶輪社超過80個，還有扶青社、扶少團、扶輪社區服務團以及服務夥伴機構，總計動員了超過1000人參與，在四十幾個不同地點進行清潔工作。清潔範圍涵蓋海底、海岸、山徑、郊野公園、單車徑以及社區。

當天早上，在大帽山扶輪公園舉行了自然簡約的啟動儀式。主禮嘉賓包括香港政府環境局前局長黃錦星GBS，JP，以及各合作機構的代表： - 香港童軍總會署理副香港總監（活動與訓練）盧沛霖先生

- 綠衡者主席葉瑞芬女士

- 綠色假期行政總裁黃健誠先生

- 點滴是生命營運總監李秀芬女士

- 海人潛水中心課程總監吳家樂先生

- 小水滴幹事黃勵庭女士 國際扶輪3450地區總監李兆民先生與所有嘉賓一同在由香港本地漫畫家羅偉傑為大會繪制的畫作上點彩，正式啟動了扶輪清潔日的活動。香港政府環境局前局長黃錦星GBS，JP在講話中宣揚了「山海不留痕」及行山禮儀的重要性。

山徑清潔照片 海灘清潔照片 海灘清潔照片

此次扶輪清潔日活動旨在提高公眾對環境保護的意識，宣傳政府的「自己垃圾自己帶走」的郊遊文化。通過扶輪社的努力，希望能夠推動更廣泛的環境保護行動，讓社會各界共同參與，共同建設一個更加清潔和可持續的環境。