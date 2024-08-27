國際獅子總會中國港澳三O三區｜ We Serve! We Love! Make Our Mark! 獅子會本年度期望服務人次不少於十萬人

是晚活動盛大,梁鳳華對到場人士以及社會的支持,她表示:「非常感恩各位今晚出席國際獅子總會中國港澳303區的「2024-2025年度區職員暨屬會職員聯合就職典禮」。共同見證303區及123個屬會的盛事。」她特別重視青少年服務,她續稱:「那裏有需要哪裏有獅子會，這偉大嘅理念，有賴獅子會百多年，每一位獅友的貢獻及傳承，所以我們要傳承上屆總監的「傳承創新，成就輝煌」為基礎，進一步按「用愛留下我們服務的印記」理念，並透過「愛的種子，愛的傳播」的行動，為社區帶來更多溫暖和正能量。我們要繼續為 弱勢社群伸出援手，像爸爸媽媽般呵護他們，讓他們感受到 社會的關愛。我們要為青少年們， 撒下希望的種子，讓他們的夢想在未來綻放。」

總監沈顏 先生 : 訂下 3 個方向和 6 個目標, 期望服務人次不少於 十萬 人，時數為 二萬 個小時

沈顏在上任前就做足準備,為本年度制定一連串的服務計劃,他表示:「我訂下的3個方向分別是鞏固獅子心、延續獅子心和情繫獅子心。我覺得每一個心都是重要的一環，情繫獅子心，是指會員在服務時,都能夠充滿感情、用心做好服務。而延續獅子心是希望我們的服務能夠有延續性，每年加一點創意，擴大一點規模。至於鞏固獅子心，就是強化我們獅子會裡的體系，提升效率，跟政府及其他非牟利機構繼續保持聯繫。至於鞏固獅子心，就是做好保留會員的工作。我的目標是在今年內能夠令會員人數淨增長5%，以及創立6間新的分會。分會當中又會設立一些專門針對不同社群的『Special Clubs』。Special Clubs是由一些不同專業領域的人士如運動員、醫生、教育界人士等組成的獅子會，我想這樣就可以透過不同的專業領域，為一些特別範疇的民眾提供更有特色的服務。」 他亦訂下了量化的服務目標, 本年度希望保持服務人次不少於100,000人，以及義工工作時間為20,000個小時。沈顏續說：「每個屬會每年最少要做3至4次服務，每一次服務不少於350人次。這樣每個屬會都可以有一個清晰的目標。另外，我亦希望能夠在今年內籌得600至1,000萬元善款，用作獅子會的服務基金。」

沈總監亦介紹今年有兩個新增的重點活動,他表示:「『獅籌之路』這個活動我已籌備了一段時間，它既是籌款活動，亦是鞏固獅友關係的團結活動。到時獅友們會一同走過戈壁沙漠，整個旅程為期3日2夜，路程全長約70公里，每天會走約20公里路。在3日2夜裡，大家會一同住在帳幕，走在沙石路上，這真是一個難能可貴的機會！我相信完成這個籌款之旅後，今次的經歷將會成為大家一輩子難忘的回憶。我們還邀請了不同的受惠機構和視障跑手李振輝、香港跑山王黃浩聰等一同參予和擔任活動大使，目標是希望有100位獅友和朋友一同參予，目標可籌到200萬元的款項,亦希望得到更多捐款者支持。「全港青年演講家比賽」，旨在鍛鍊青少年的溝通能力和信心。」他續稱:「我留意到近年特區政府都很關注青少年的發展，但相比外國，現時社會在鍛鍊青少年演講和溝通能力方面還是稍為遜色，所以我希望可以透過這個比賽，給予學生或年輕人機會，培養出良好的溝通技巧和自信。」