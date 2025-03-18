資訊網絡動力 | 資訊網絡動力舉辦「大灣區參觀交流團」 到訪東莞松山湖華為基地 探索智慧城市與科技創新

資訊網絡動力於2025年3月15日舉辦「大灣區參觀交流團」，2025首站到訪位於東莞松山湖溪流背坡村的華為基地，展開參觀活動。此次交流團吸引了約30名專業人士參與，包括電訊及網絡企業高層、科技界專家，以及香港特別行政區政府不同部門的專職公務員等。活動旨在深入了解華為在智慧城市監管系統、科技創新及可持續發展領域的最新成果，並探討相關技術在粵港澳大灣區的應用前景。

交流團首站參觀了華為三丫坡圖書館，這座現代化的圖書館不僅是華為員工學習與研究的重要場所，更是企業文化與創新精神的象徵。館內擁有豐富的藏書和先進的數位化設施，展示了華為對知識共享與技術創新的高度重視。資訊網絡動力主席張國慧表示：「華為在數據管理與知識共享方面的實踐，為智慧城市建設提供了寶貴經驗，值得香港借鑒。特別是香港北部都會區的發展，可以參考華為的模式，推動科技與城市管理的深度融合。」