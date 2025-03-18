資訊網絡動力 | 資訊網絡動力舉辦「大灣區參觀交流團」 到訪東莞松山湖華為基地 探索智慧城市與科技創新

資訊網絡動力於2025年3月15日舉辦「大灣區參觀交流團」，2025首站到訪位於東莞松山湖溪流背坡村的華為基地，展開參觀活動。此次交流團吸引了約30名專業人士參與，包括電訊及網絡企業高層、科技界專家，以及香港特別行政區政府不同部門的專職公務員等。活動旨在深入了解華為在智慧城市監管系統、科技創新及可持續發展領域的最新成果，並探討相關技術在粵港澳大灣區的應用前景。
交流團首站參觀了華為三丫坡圖書館，這座現代化的圖書館不僅是華為員工學習與研究的重要場所，更是企業文化與創新精神的象徵。館內擁有豐富的藏書和先進的數位化設施，展示了華為對知識共享與技術創新的高度重視。資訊網絡動力主席張國慧表示：「華為在數據管理與知識共享方面的實踐，為智慧城市建設提供了寶貴經驗，值得香港借鑒。特別是香港北部都會區的發展，可以參考華為的模式，推動科技與城市管理的深度融合。」
隨後，交流團來到企業業務笛卡爾展廳，深入了解華為在智慧城市監管系統中的最新技術成果。展廳內展示了華為在5G、人工智能、雲計算、物聯網等領域的創新應用，涵蓋智慧交通、環境監測、公共安全、能源管理等多個方面。例如，華為的智慧交通解決方案通過實時數據分析與AI算法，有效緩解城市交通擁堵問題；其環境監測系統則利用物聯網技術，實現對空氣質量、水質等環境指標的實時監控。與會者對這些技術表現出高度興趣，認為這些解決方案可為粵港澳大灣區的城市管理提供高效支持，助力提升城市運營效率與居民生活品質。
交流團還參觀了松山湖溪流背坡村的其他設施，親身體驗華為在科技與自然和諧共生方面的理念。溪流背坡村的設計融合了現代建築與自然景觀，展現了華為對可持續發展與生態環境保護的重視。張國慧指出：「華為的發展模式與智慧城市建設中的可持續發展目標高度契合，為香港北部都會區的綠色智慧城市規劃提供了重要啟發。香港可以借鑒華為的經驗，推動綠色科技與城市發展的深度融合。」
活動結束後，與會者一致認為，華為的先進技術與解決方案可為粵港澳大灣區的智慧城市建設提供重要支持。華為在5G、人工智能、雲計算等領域的技術優勢，結合香港的國際化平台與創新資源，將為大灣區打造全球領先的智慧城市群注入強勁動力。
此次參觀活動不僅讓參與者深入了解華為在智慧城市與科技創新領域的最新發展，也為粵港澳大灣區的未來合作奠定了基礎。資訊網絡動力對華為基地的熱情接待表示衷心感謝，並期待未來能與華為攜手，共同推動大灣區智慧城市建設與科技創新發展，為區域經濟與社會進步貢獻力量。