香港壽臣山獅子會 | 香港壽臣山獅子會連續十年舉辦「世界骨質疏鬆日」骨質檢測活動 提前從50歲市民開始關注 推廣及早預防 首推專業跟進

骨質疏鬆是不少香港長者要面對的健康問題，香港壽臣山獅子會有見及此已連續十年舉辦【世界骨質疏鬆日 向脆弱骨骼說不！】大型骨質檢測活動，並獲亞太骨質疏鬆基金會及醫研健康方案中心大力支持，為近400名50歲以上人士提供免費超聲波骨質檢測、中醫骨骼健康講座及物理治療運動示範，期望提升大眾對骨質疏鬆的關注及認識。 是次活動獲社會各界大力支持，活動大會主席危月瑩（Yvonne）特別邀請到全國政協常務委員及行政會議成員高永文醫生GBS,JP，聯同國際獅子總會中國港澳三O三區總監沈顏先生、亞太骨質疏鬆基金會會董郭慧良博士、醫研健康方案中心營運總監陳詩敏小姐、香港壽臣山獅子會會長蘇慶倫先生等嘉賓主禮及出席。

大會主席危月瑩：預防勝於治療 根據亞太骨質疏鬆基金會的資料，過往曾接受該機構DEXA雙X光骨質密度檢查人數約為200人，其中有107人（54%）被診斷為骨質減少症，而在這批人士中，有20人（10%）的檢查分數低於-2.5，屬於嚴重骨質疏鬆症。 危主席接受專訪時表示十分認同「預防勝於治療」，故將是次活動的服務年齡推前至50歲以上人士，「我們以往服務對象為長者，今年特別將年齡推前至50歲以上人士，期望盡早識別骨質疏鬆症患者，及早預防骨質健康問題，推廣『及早預防』的意識。」

重症患者可免費獲得DEXA檢查 危主席指：「是次活動更首次提供『專業跟進』服務，長者在活動上進行免費超聲波骨質檢測後，頭50名獲識別的重症患者更可免費獲得骨質密度檢查（DEXA）及醫生諮詢，有需要亦可作轉介服務，讓患者獲得一個完整的診斷及治療過程。」 危主席強調，香港壽臣山獅子會是香港首間機構免費向參加者提供「骨質疏鬆檢測天花板級」的DEXA檢查，「平常一次DEXA檢查收費逾$1,000港元，成本高昂；今次有幸獲得贊助，能夠為長者提供免費DEXA檢查，可說是一大突破及成就。」

期望擴展服務版圖至內地 今年是香港壽臣山獅子會連續第十年舉辦大型關注骨質疏鬆活動，至今受惠人數超過5,000人次。展望未來，香港壽臣山獅子會會長蘇慶倫先生指，未來活動的重點將繼續放在「預防」及「教育」，並期望將服務版圖擴展至內地。他表示：「事實上，我們去年已在內地開展先導計劃，在廣州安老院舉行有關骨質疏鬆的講座，反應良好；我們期望未來有更多機會到內地舉辦相關活動，教育當地長者更注重骨骼健康。」 積極籌辦更多大型健康活動 除了關心長者健康，香港壽臣山獅子會亦同樣關注青少年生活，蘇會長透露將於今年5月舉辦「無毒一生」活動，宣揚青少年反濫藥及健康校園的訊息，「活動將以服裝及造型設計為主題，以Fashion Show的創新形式激發年輕人的創作力，從而傳遞禁毒的重要性。」