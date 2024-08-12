香港社會企業總會 | 「社企圈 - 無處不社企 · ESG契機」圓滿舉行 促進商社共創 推出企業社會貢獻獎項

由香港特別行政區政府民政及青年事務局贊助，香港社會企業總會主辦的「社企圈 - 無處不社企 · ESG契機」，今日（2024年8月12日）假香港會議展覽中心演講廳2及前廳舉行交流及展銷活動，並邀請到民政及青年事務局助理秘書長(民政事務) 蔡家俊先生為主禮嘉賓。活動展示了10家社企的產品和服務，其中不少是專門針對企業ESG目標的合作產品，使各界的持份者了解與社企合作帶來的獨特價值，從而建立長期、可持續ESG的合作關係。
香港社會企業總會會長吳宏增先生表示，過去數年，ESG議題不論在香港還是全球社會，均被廣泛關注，甚至已成為大部份發展經濟體各行各業都必須關注的議題。除了上市公司每年需提交ESG報告外，許多中小企對ESG議題的關注亦日益增多。ESG即是指關注環境保護、社會責任以及機構管治。坊間許多機構所舉辦的ESG活動，多集中於環境保護，而機構管治則是每個組織自家的責任，唯獨在社會責任及社會參與方面，企業需要掌握社會脈搏，了解如何尋找不同的社會參與或社會貢獻方案，並在這方面作出貢獻。
此次活動邀請到兩位主題演講嘉賓，思健主席，DFI零售集團健康與美容產品業務總裁黃曦嵐先生就「企業如何透過與社會企業合作，實踐ESG」進行演講，而香港中小企可持續發展學會創會會長，日本命力創辦人及執行董事連舜香女士則講述「ESG氛圍下，中小企如何與社企協作，創造社會價值，達致商社共贏」。此外，該會亦特別邀請幾位社會企業家分享與私人企業合作的經驗，希望啟發在場的嘉賓們，包括社企界的伙伴及私人企業的代表，如何透過與社會企業深入的合作，實踐企業履行社會責任。
嘉許企業社會貢獻 推出ESG商社共創大獎
適逢香港社會企業總會創會15周年，吳會長宣佈明年元旦開始接受「ESG商社共創大獎」的提名，以表揚及肯定過去一年企業在ESG中的社會貢獻，特別是選擇與社企合作、購買社企產品或服務，以創造更多的社會價值，達致雙嬴。吳會長續道：「現今社會，不同行業的界線愈見模糊，商業組織愈來愈要肩負社會責任，而社會組織及社會企業也愈來愈要參考工商各業的企業精神，促進社會創新，提升產品質素與服務效率。」
香港社會企業總會冀望看到社企的光芒在各個角落綻放，善用ESG契機，與不同機構合作，展現出更多多姿多彩的社會參與及社會貢獻。