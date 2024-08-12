香港社會企業總會 | 「社企圈 - 無處不社企 · ESG契機」圓滿舉行 促進商社共創 推出企業社會貢獻獎項

由香港特別行政區政府民政及青年事務局贊助，香港社會企業總會主辦的「社企圈 - 無處不社企 · ESG契機」，今日（2024年8月12日）假香港會議展覽中心演講廳2及前廳舉行交流及展銷活動，並邀請到民政及青年事務局助理秘書長(民政事務) 蔡家俊先生為主禮嘉賓。活動展示了10家社企的產品和服務，其中不少是專門針對企業ESG目標的合作產品，使各界的持份者了解與社企合作帶來的獨特價值，從而建立長期、可持續ESG的合作關係。

香港社會企業總會會長吳宏增先生表示，過去數年，ESG議題不論在香港還是全球社會，均被廣泛關注，甚至已成為大部份發展經濟體各行各業都必須關注的議題。除了上市公司每年需提交ESG報告外，許多中小企對ESG議題的關注亦日益增多。ESG即是指關注環境保護、社會責任以及機構管治。坊間許多機構所舉辦的ESG活動，多集中於環境保護，而機構管治則是每個組織自家的責任，唯獨在社會責任及社會參與方面，企業需要掌握社會脈搏，了解如何尋找不同的社會參與或社會貢獻方案，並在這方面作出貢獻。