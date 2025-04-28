香港競爭事務委員會｜新一期《競爭快訊》出版：推動公平競爭文化　教育與全球視野並重

香港競爭事務委員會（競委會）欣然宣佈，新一期《競爭快訊》經已正式出版。本期內容涵蓋多個重要議題，包括專為高中學生而設的《競爭條例》教材推廣計劃，以及年度旗艦國際會議「香港競爭集思匯 2025」的精彩回顧。競委會致力透過教育和國際交流，推動公平競爭文化在本地及全球發展。 合謀有罪！睇劇認識《競爭條例》：專為高中學生設計的教材套現正接受登記 為了讓年輕一代能夠及早了解公平競爭的重要性，競委會特別針對中三至中六學生設計了一套嶄新的教材套《合謀有罪！睇劇認識<競爭條例>》。該教材以一宗真實競爭法個案為藍本，透過生動有趣的方式，協助老師向學生介紹《競爭條例》的核心概念和實際應用。

教材結合劇本、案例分析及互動活動等多元化教學元素，讓學生在學習過程中更易投入，並能將所學應用於日常生活中。競委會期望透過這套教材，讓學生在未來無論是投身職場、創業，還是參與市場活動時，都能夠提高警覺，避免觸犯《競爭條例》。 目前，《合謀有罪！睇劇認識<競爭條例>》教材套已正式開放接受登記。競委會誠邀全港中學教師及教育機構了解更多詳情，並利用這套教材提升學生對公平競爭的認識，為香港培養更多具備競爭法意識的年輕一代。

香港競爭集思匯 2025 圓滿結束：全球專家匯聚探討競爭新機遇 競委會於 2025 年 2 月 25 至 26 日順利舉辦年度旗艦國際會議——「香港競爭集思匯 2025」。這場盛會吸引了逾 400 名來自全球各地的商界領袖、法律專家、政府部門代表、學術機構學者及競爭執法機構人員參與，為推動公平競爭提供了重要的跨界別交流平台。 是次會議圍繞「競爭與創新」為主題，設有八個專題小組，涵蓋多個熱門議題，包括香港支柱產業（航空、金融、科技及綠色轉型）的競爭與創新、中國《反壟斷法》的最新發展，以及調查和審理涉及創新市場案件的挑戰。

來自 14 個司法管轄區的超過 30 位傑出講者，從本地和國際視角分享了他們的見解和經驗。講者包括國際知名的競爭執法專家、企業高管及學術研究者，他們深入探討了如何在瞬息萬變的市場環境下保持競爭活力，並確保公平競爭的原則得以落實。 會議期間，不少參與者對香港在推動公平競爭方面的努力表示讚賞，認為香港作為國際金融和貿易中心，能夠在推動全球競爭政策發展中發揮更大作用。 教育與國際交流並重，推動公平競爭文化 競委會一直致力於透過多元化的方式推廣公平競爭文化，並加強公眾對《競爭條例》的認識。無論是針對學生的教育推廣計劃，還是凝聚全球專家力量的國際會議，均展示了競委會在不同層面推動競爭文化的決心與努力。