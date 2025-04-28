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2025-04-28 07:30:00

香港競爭事務委員會｜新一期《競爭快訊》出版：推動公平競爭文化　教育與全球視野並重

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（右起）競爭事務委員會行政總裁畢仲明先生、競爭事務委員會主席陳家殷先生、商務及經濟發展局局長丘應樺先生及商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠女士主持「香港競爭集思匯 2025」的開幕典禮

香港競爭事務委員會（競委會）欣然宣佈，新一期《競爭快訊》經已正式出版。本期內容涵蓋多個重要議題，包括專為高中學生而設的《競爭條例》教材推廣計劃，以及年度旗艦國際會議「香港競爭集思匯 2025」的精彩回顧。競委會致力透過教育和國際交流，推動公平競爭文化在本地及全球發展。

合謀有罪！睇劇認識《競爭條例》：專為高中學生設計的教材套現正接受登記

為了讓年輕一代能夠及早了解公平競爭的重要性，競委會特別針對中三至中六學生設計了一套嶄新的教材套《合謀有罪！睇劇認識<競爭條例>》。該教材以一宗真實競爭法個案為藍本，透過生動有趣的方式，協助老師向學生介紹《競爭條例》的核心概念和實際應用。

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教材結合劇本、案例分析及互動活動等多元化教學元素，讓學生在學習過程中更易投入，並能將所學應用於日常生活中。競委會期望透過這套教材，讓學生在未來無論是投身職場、創業，還是參與市場活動時，都能夠提高警覺，避免觸犯《競爭條例》。

目前，《合謀有罪！睇劇認識<競爭條例>》教材套已正式開放接受登記。競委會誠邀全港中學教師及教育機構了解更多詳情，並利用這套教材提升學生對公平競爭的認識，為香港培養更多具備競爭法意識的年輕一代。

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「香港競爭集思匯 2025」開幕典禮主禮嘉賓，連同競爭事務委員會首任主席胡紅玉女士（右二）和競爭事務委員會前行政總裁韋樂思女士（左一）慶祝香港競爭法全面生效十周

香港競爭集思匯 2025 圓滿結束：全球專家匯聚探討競爭新機遇

競委會於 2025 年 2 月 25 至 26 日順利舉辦年度旗艦國際會議——「香港競爭集思匯 2025」。這場盛會吸引了逾 400 名來自全球各地的商界領袖、法律專家、政府部門代表、學術機構學者及競爭執法機構人員參與，為推動公平競爭提供了重要的跨界別交流平台。

是次會議圍繞「競爭與創新」為主題，設有八個專題小組，涵蓋多個熱門議題，包括香港支柱產業（航空、金融、科技及綠色轉型）的競爭與創新、中國《反壟斷法》的最新發展，以及調查和審理涉及創新市場案件的挑戰。

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來自 14 個司法管轄區的超過 30 位傑出講者，從本地和國際視角分享了他們的見解和經驗。講者包括國際知名的競爭執法專家、企業高管及學術研究者，他們深入探討了如何在瞬息萬變的市場環境下保持競爭活力，並確保公平競爭的原則得以落實。

會議期間，不少參與者對香港在推動公平競爭方面的努力表示讚賞，認為香港作為國際金融和貿易中心，能夠在推動全球競爭政策發展中發揮更大作用。

教育與國際交流並重，推動公平競爭文化

競委會一直致力於透過多元化的方式推廣公平競爭文化，並加強公眾對《競爭條例》的認識。無論是針對學生的教育推廣計劃，還是凝聚全球專家力量的國際會議，均展示了競委會在不同層面推動競爭文化的決心與努力。

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