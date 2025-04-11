「轉角有樂—陪同青少年走出哀傷分享會」 與青年人一同圍爐．一同在失落中尋找出路

循道愛華村服務中心社會福利部屬下「愛華青少年綜合服務隊」承蒙「精神健康咨詢委員會」資助，於過去兩年籌辦「轉角有樂—青少年哀傷教育及輔導」計劃，以探索生活中的失落為主題，與數百青年在學校和社區內一同圍爐在失落中尋找出路。計劃於4月5日（星期六）舉行專業同行分享會，並邀請到「一切從簡」殯儀社企創辦人伍桂麟博士（Pasu）及香港中文大學社會工作系講師李泓女士（Carina）分享在學校及青年工作中，推行生死教育的介入方式。 「失落與哀傷」 避談就可以調適自我？ 隨著升學考試競爭加劇，許多青少年面臨著巨大的學業壓力，正值青春期的他們在情感上波動較大，他們無法識別自己是否正在經歷失落、焦慮等情緒問題，部份人會選擇隱藏自己的情緒，或者不知如何尋求幫助。到底「避談」是否治療哀傷的最佳良藥？ 「我有諗過死」、「呢個世界無咗我都可以」、「我點努力都無人睇到」，相信大家都有聽過青少年提及類似的說話，聽到「死」字，絕大部份人都會立即高度戒備或是避而不談，作為老師、社工或青年同行者，我們應該如何回應？

聚焦生命 讓每一次反思成為成長的契機 是次專業同行分享會，邀請「一切從簡」殯儀社企創辦人伍桂麟博士（Pasu）及香港中文大學社會工作系講師李泓女士（Carina）作為嘉賓，分享他們在青年工作中推行生死教育的經驗及心得。 伍博士認為應更關注「生」，而非僅談「死」。許多人在面對失落時，都會著眼於當下的負面情緒，卻忽視了「黑暗中的光與希望」。為此，他透過多種方式來提升青少年對生命的看法，例如引導他們思考「人生中會後悔的25件事」，幫助他們反思會讓自己後悔的事情，並鼓勵把握當下，做出不會後悔的選擇。此外，他籌辦了多項感官藝術活動，包括用音樂分享生命故事；邀請青少年共同製作「生死教育繪本」；舉辦電影分享會及香薰療癒工作坊，通過五感刺激青少年的內在情感反應。 伍博士指出，在青年工作中談論生死的關鍵在於「點到即止，細水長流」。我們應正視而不過度著眼「死亡」所引發的情緒或話題，面對生命中的「得失」與「離合」之餘，持續關注及尋找「生存」的價值與力量，這能長久有效地幫助青少年反思，調節心理健康，讓他們具備堅韌的心態面對未來挑戰。

攜手共建安全網 共同面對每一次的失落 李女士曾接觸不少社會工作者，他們均表示在學校談生死教育絕非易事，老師們忙於備課和考試，已經忙得不可開交；而駐校社工也未必能接觸到所有個案，亦有一些學生因不希望受到特別待遇而選擇迴避這個話題，結果錯過了最佳的處理時機。李女士擁有豐富的臨終關懷服務工作經驗，她深知一點：「唔提，唔代表唔諗，疾病亦可能隨時會發生。」因此，不論老師、社工還是家長，我們必須理解「失落」及「生死」是人生必經課題，就如小時候失去心愛的玩具，這正正是人生中的第一堂「失落課」。

嘉賓們期望藉著是次分享會，勉勵各位老師及社工，在青年工作中不是孤軍作戰，而是攜手同行。我們應共同協力為青少年攜手築起安全網，互相承載，積極連繫各方持份者，持續以跨專業的方式與青少年同行。

在哀傷的「轉角」中尋找力量 創造生命的美好與快樂 「好好記憶．臨終關懷探訪」—從臨終病患者．體會生命的意義：計劃安排青少年探訪臨終病患者，於探訪前邀請資深社工作為導師，分享探訪臨終病患者的經驗、相處的要點及如何建立信任。對青少年來說，整個探訪活動是相當寶貴的學習機會，他們需要預備病患者可能出現的負面情緒及說話，並學會耐心傾聽他們度過生命最後階段的心聲，從而體會生命的脆弱與價值，反思自己的人生目標和價值觀。

「轉角（U Turn）有樂」寓意青少年透過不同的活動，經歷一次洗滌心靈的退修旅程後，獲得正向轉變，且能回饋社會，最終一同遇見生命的美好與快樂。計劃來到尾聲，團隊有幸於過去兩年裡與過百名青少年相遇，一同扶持、一同在失落中尋找出路，將正能量在青少年中傳播開去。 關於循道愛華村服務中心社會福利部 循道愛華村服務中心社會福利部創立於1963年，乃香港循道衛理聯合教會屬下一所社區服務中心。中心早期主要從事救急扶貧工作，並為社區內居民提供幼兒服務及職業訓練課程。八十年代至今，機構因應社區上不同的需要，不斷擴展服務範疇，至今已成為東區一所多元化之社會服務機構，服務對象包括兒童、青少年、成人、長者及家庭。MEVCC網址

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