啟德藝術週開鑼 設10大藝術裝置 同步舉辦工作坊及文創市集

提起啟德體育園，不少人都會想起連串體育盛事，不過其實體育園都甚具藝術氣息，更由即日起至3月27日舉行「啟德藝術週」，為本月的開幕慶祝活動打響頭炮！除了有10件由國際及本地藝術家設計的公共藝術作品，坐落在園內不同角落，更舉辦藝術工作坊、藝術家座談會及周末市集等活動，讓市民沉浸在「藝術3月」的濃厚藝術文化氣氛中。

啟德體育園內的10大藝術裝置，靈感源於啟德歷史及體育園的人和事，目前部分已可供公眾觀賞，另有部分也會於本月底開放供參觀。當中最矚目的要數位於體育園心臟地帶的《龍之九子》，由內地藝術家任哲打造的巨型雕塑以中華民族象徵──龍作為設計靈感，「龍之九子」圍繞著象徵天空的圓周飛舞，代表時間及空間的結合，動與靜的交融。龍亦代表中華民族勤奮靈活的民族精神，更寓意香港作為龍之一子，以獨特的優勢為中華民族貢獻。另一個位於東籬廣場的雕塑《你與我》中，手持蹴鞠的小女孩扶起跌倒的玩伴，象徵信任和協作體育精神，藝術家將古代玩意及現代化體育場館糅合於雕塑中，體現傳統運動的承傳。

如果經啟德站到達體育園，必定見到佇立體育園入口的《水連天》。雕塑身上的地圖及兩組漢字「感恩」和「水天」，分別象徵香港城市變遷及啟德機場舊貌，並期望香港體壇發展如天空及水般廣闊無邊。雕塑擺出勝利姿態，代表香港運動員追求「更高、更快、更強」的精神。