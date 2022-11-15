國寶級戲曲藝術家裴艷玲 主講傳承講座兼示範京劇折子戲

歷經3年籌備，戲曲中心再次邀得三度榮獲梅花獎的國寶級京劇藝術家裴艷玲到訪香港主講師生傳承講座，其入室弟子與一眾實力演員，將演出著名劇目《鍾馗》及《穆桂英掛帥》。劇迷將可大飽眼福！

名聞遐邇的河北梆子戲與裴艷玲，於1989年首次來港參加首屆香港中國地方戲曲展，演出一鳴驚人；2014年戲曲中心舉辦「西九大戲棚」，邀得裴艷玲以67歲高齡獻藝，台上風采依然，功架唱腔毫不褪色，教一眾fans拍案叫絕。