國慶商場優惠 荃灣廣場$1美食/信和派逾$750萬獎賞

就快到10月1日國慶日，港九各大商場都推出購物優惠吸客，包括荃灣廣場餐廳的$1美食優惠、屯門時代廣場送出$750獎賞回贈、置富Malls的消費3重賞，信和集團8大商場更派出逾$750萬獎賞！ 荃灣廣場 $1 美食優惠 荃灣廣場10月1日起推出各種震撼購物禮遇及活動，更聯同一眾餐廳推出低至$1國慶優惠！包括新派精緻火鍋店香江花月$1特選牛圈、新加坡米其林一星餐廳莆田＄1換購自家製飲品、NOC Coffee Co. 指定飲品外賣買一送一等。旅客禮遇方面，荃灣廣場準備多重精彩禮遇，旅客只要追蹤荃灣廣場之小紅書及高德地圖並於荃灣廣場內打卡及加上指定標註，即可免費拎走限量版姆明貼紙及茶飲甜點券，加上出示來往香港西九龍站高鐵票或香港酒店房卡即賞$50餐飲贈券。同期更帶來「Coffee Mood品味咖啡市集」，逾40個咖啡品牌帶來細味香醇之旅、荃灣名物「民豐粉麵行」糯米糍X品味咖啡工作坊，更有創意咖啡調配比賽。另外，大埔新達廣場亦推10.1 購物周，多款精選貨品低至5折，當中包括家品電器、時尚服飾及養生產品等等，大埔人萬勿錯過！

國慶商場優惠｜信和集團 8 大商場 派逾 $750 萬獎賞賀國慶 為恭賀大熊貓盈盈及樂樂歡喜迎來龍鳳胎及歡迎中央政府贈送給香港的一對大熊貓，信和集團8大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、朗壹廣場、中港城、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及黃金海岸商場，即日起以熊貓為主題舉辦連串活動。 於10月1日起至10月6日期間，信和集團商場推出總值逾$750萬元的消費禮遇，S⁺ REWARD 會員於集團旗下8大商場即日以電子貨幣消費滿指定金額，並成功於禮賓處登記點數，即可換領不同獎賞。消費滿$750或以上，即可換領$100 S現金券一張；於屯門市廣場、奧海城及荃新天地消費滿$10,000或以上，即送海洋公園門票一張；消費滿$50,000或以上，更可獲香港富麗敦海洋公園酒店熊貓主題客房住宿一晚及海洋公園門票兩張。活動期間更推出超過750份精選禮品，S⁺ REWARD會員由9月30日起可以優惠點數75點換領，當中包括小家電、美容產品及運動用品等。 由即日至10月31日期間，8大商場超過100個獨家購物及餐飲優惠低至75折，指定商品及美食可以優惠價$75購買或享用，香港富麗敦海洋公園酒店指定客房及餐飲在指定日子亦有75折禮遇。而在中港城、尖沙咀中心及帝國中心、朗壹廣場消費滿指定金額，即可換領指定禮品或商戶現金券。

國慶商場優惠｜置富 Malls 10 月消費 3 重賞 十月一日迎來國慶假期，為此置富Malls於10月1至7日推出「10 月消費多重賞」，獎賞包括：Fortune+會員受惠的10.1狂歡75 折換置富Malls電子禮券、體貼駕駛人士荷包的額外1小時免費泊車優惠券以及影迷至愛的10.1好戲賞，Fortune+會員能夠以750 Point+積分換取嘉湖百老匯戲院的電影戲票換領券。 另外，Fortune+會員凡由2024年9月21日起，於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣 (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)，或到Fortune Malls App使用Point+即可換領Kakao Friends 「置」萌2025年座枱月曆，有助好好規劃2025年。

國慶商場優惠｜如心廣場、 D ‧ PARK 消費獎賞高達 25% 回贈 為吸引顧客在10.1黃金週於如心廣場及D‧PARK消費，兩大商場特意聯手推出高達25%回贈活動刺激消費。顧客於兩大商場內憑即日電子消費滿$500或$800，即可換領$100 或$200電子優惠券，其換領收據更可享CCG Hearts如心賞雙倍積分，多買多重賞！ 如心廣場、D‧PARK夥拍荃灣西如心酒店及永東巴士為來港旅客打造精彩旅程，旅客入住荃灣西如心酒店或憑即日永東巴士乘車證即送$50優惠券，並可於如心廣場及D‧PARK逾60間商戶使用。部分更於黃金周期間提供買一送一或美食折扣優惠，打造成「荃灣美食地圖」，並會在內地社交平台「小紅書」進行宣傳推廣荃灣特色「親子遊」、「打卡遊」及「文化深度遊」，藉以吸引更多旅客。