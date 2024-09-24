十一國慶煙花｜香港麗晶酒店港畔餐廳 國慶煙花自助晚餐 港畔餐廳提供沉浸式的餐飲體驗，自助餐菜色豐富多彩，均採用新鮮時令食材，融合西方、亞洲及地道美食。晚市自助餐有即煮新鮮龍蝦、鮑魚花膠海參鵝掌和拖羅刺身等，十月一日當晚，Harbourside主廚更準備了多款珍貴食材，包括每位客人贈送10克魚子醬、人參竹絲雞燉螺頭湯、阿拉斯加帝王蟹及香煎鴨肝併西班牙紅蝦等，欣賞煙花的同時，享受一頓難忘的美食盛宴！ 國慶煙花自助晚餐：每位客人贈送10g 魚子醬及每位成人送一杯香檳 KKday 優惠: 成人HK$2,077/位，小童（4 – 11 歲）HK$1,307/位（已包括原價加一服務費） 用餐時間：18:00 – 22:00 地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜港青酒店再臨閣 四樓平臺花園國慶煙花燒烤饗宴 國慶煙花燒烤饗宴精選：波士頓龍蝦、長腳蟹、鮮蝦、熟蜆、海螺、黑青口、雜錦魚生、坛司、香醋排骨、清蒸比目魚、蠔皇海蔘扒鴨掌、脆炸蕃薯條、越式惹味粟米條、馬沙文咖喱雞 、金蒜海鮮炒飯、烤澳洲牛肉西冷 、烤羊T 骨 、烤虎蝦、烤黑椒雞翼、新鮮生果 、巴斯克芝士蛋糕、黑森林蛋糕 、甘筍蛋糕 、拖肥香蕉批 再臨閣提供一系列燒烤美食，一邊慶祝國慶，一邊於平台花園大快朵頤！再到酒店戶外天台欣賞煙花匯演。國慶煙花燒烤饗宴現更提供折扣優惠，立即約埋親友一起共慶盛事。 【81折】再臨閣國慶「仲夏情迷法越夜」自助晚餐 KKday 優惠: 成人及長者（60 歲以上） HK$888/位，小童（3 – 12 歲）HK$588/位（原價 成人及長者HK$1,087/位，小童HK$757/位）（已包括加一服務費） 【86折】四樓平臺花園國慶煙花燒烤饗宴 KKday 優惠: 成人及長者（60 歲以上） HK$938/位，小童（3 – 12 歲）HK$638/位（原價 成人及長者HK$1,087/位，小童HK$757/位）（已包括加一服務費） 【9折】四樓平臺花園國慶煙花燒烤饗宴 KKday 優惠: 成人及長者（60 歲以上） HK$988/位，小童（3 – 12 歲）HK$688/位（原價 成人及長者HK$1,087/位，小童HK$757/位）（已包括加一服務費） 用餐時間：19:00 – 22:00 地址： 香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (南座四樓) 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜港青酒店Mall Café 「國慶」四道菜晚餐 「國慶」四道菜晚餐包括：醉鮑魚凱撒沙律、XO醬龍蝦湯、香煎大蝦伴美國牛柳配三色甘筍、芒果流心脆皮朱古力慕絲、咖啡或茶 *可獲港青酒店的煙花入場券乙張，晚上9時可前往酒店 17/F 戶外空間觀賞「維港煙花匯演」 【78 折】「國慶」四道菜晚餐 KKday 優惠: HK$548/位（原價 成人HK$702/位）（已包括加一服務費） 【82 折】「國慶」四道菜晚餐 KKday 優惠: HK$578/位（原價 成人HK$702/位）（已包括加一服務費） 用餐時間：18:30 – 20:30 地址： 香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (南座四樓) 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜香港嘉里酒店大堂茶座 國慶「海洋滋味」豪華海鮮拼盤香檳套餐 香港嘉里酒店推出國慶「海洋滋味」豪華海鮮拼盤香檳套餐，與摯愛親友於大堂茶座享用豐盛的海鮮拼盤，展開一頓奢華的海鮮盛宴，盡情沉醉於極致海洋滋味！國慶「海洋滋味」豪華海鮮拼盤包括：波士頓龍蝦、大蝦、鮑魚、翡翠螺、鱈場蟹蟹腳 *連法國凱歌香檳兩杯 國慶「海洋滋味」豪華海鮮拼盤香檳套餐 KKday 優惠: HK$800/2 位，平均HK$400/位（原價HK$977/2位）（已包括加一服務費） *免費到Red Sugar 欣賞國慶煙花匯演 用餐時間：18:00 – 20:30 地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號一樓 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜香港嘉里酒店Red Sugar 國慶璀璨煙花匯演套餐 於國慶日邀約家人到香港嘉里酒店，飽覽270度維港景致的Red Sugar，欣賞國慶璀璨煙花匯演，共同享受璀璨難忘時刻。 國慶璀璨煙花匯演套餐｜站立票(套餐包括法國凱歌香檳乙杯) KKday 優惠: HK$493/位（已包括加一服務費） 國慶璀璨煙花匯演套餐｜座位票(套餐包括法國凱歌香檳乙支) KKday 優惠: HK$1,131/2 位，平均HK$565.5/位（已包括加一服務費） *另可以HK$570加購法國凱歌香檳兩杯 用餐時間：19:30 – 21:30 地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號一樓 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜都會海逸酒店西餐廳Promenade 國慶煙花夜自助晚餐 國慶煙花匯演將於10月1日晚上9時盛大舉行，西餐廳特別在戶外露天花園The Patio設置專屬的煙花觀賞區，讓賓客能夠舒適地欣賞美景。自助晚餐「金秋玉盤珍饈宴」精選多款矜貴食材，融合滋補養生的理念，讓您在金秋時節共享美味。必試的「鮑魚花膠一品鍋」結合鮮美海鮮，湯汁濃郁；而「富貴鮑魚花膠雞」則帶來奢華的口感；「避風塘辣味雙子」則以微辣風味的帶子和蟶子為特色；烘烤的廣島生蠔搭配海膽和蟹籽醬汁，鮮美無比。 國慶煙花夜自助晚餐 連無限暢飲指定餐酒、啤酒、果汁或汽水 KKday 優惠: 首輪 成人HK$690/位，小童（5 – 11 歲）HK$470/位 次輪 成人HK$730/位，小童HK$500/位 （原價 成人HK$878/位，小童HK$603/位）（已包括加一服務費） 消費滿港幣HK$600，均可享用三小時免費代客泊車服務，只限每枱乙輛私家車，名額有限，先到先得 用餐時間：首輪17:30 – 20:00，次輪20:30 – 23:15 地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜都會海逸酒店千鶴日本料理 千鶴國慶煙花匯演御膳 享用完美味的日式佳餚後，賓客可以前往戶外露天花園The Patio，欣賞維港上空璀璨的煙花，親身體驗國慶夜的壯麗與輝煌。 千鶴國慶煙花匯演的御膳菜單包括：吐霧磯煮鮑魚、三款刺身（拖羅、縞鰺、甘海老）、鐵板燒波士頓龍蝦、金菇牛肉卷、三文魚頭南瓜湯、黑松露櫻花蝦炒飯、季節水果及甘薯水羊羹。 千鶴國慶煙花匯演御膳 KKday 優惠: HK$920/位 （原價 成人HK$878/位，小童HK$603/位）（已包括加一服務費） 消費滿港幣HK$600，均可享用三小時免費代客泊車服務，只限每枱乙輛私家車，名額有限，先到先得 用餐時間：首輪18:00 – 20:00，次輪20:15 – 22:30 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店八樓 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜維港沿海露天餐廳INK Café 國慶煙花匯演 與尖沙咀星光大道僅幾步之遙的香港藝術館維港海旁，INK Cafe將舉辦國慶煙花匯演。賓客可以輕鬆坐在舒適的座位上，無需擠迫，盡情仰望璀璨的煙花，與大家共同慶祝國慶。門票數量有限，建議儘早購買。快帶上親朋好友，一同來INK Cafe享受這個難忘的國慶煙花之夜，欣賞美麗的煙花和迷人的景色吧！ 4人套餐包括：香檳1枝、8杯酒精或無酒精飲品、精選小吃 2人套餐包括：4杯酒精或無酒精飲品、精選小吃 國慶煙花匯演 KKday 優惠: HK$4,463/4 位，平均HK$1,115.8/位 HK$2,232/2 位，平均HK$1,116/位（已包括加一服務費） 入座時間：17:00 地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館地舖 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜ 港威酒店Three On Canton 自助晚餐送國慶煙花匯演入場券 提供各式自助餐必吃之選，包括海鮮冷盤、松露車打芝士噴泉、日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖哩及中式美饌包括招牌菜 — 即切片皮鴨等。方案由兩位起，每位只需HK$618。 用餐時間：18:00 - 21:30 地址： 香港九龍海港城港威酒店3樓 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜SAVVY 特色分享餐單送國慶煙花匯演入場券 SAVVY讓您與家人朋友感受共聚一堂，分享美食的樂趣，共享快樂！全新國慶煙花匯演特色分享餐單，連同煙花匯演入場券，品嘗美食後與親朋好友一同睇煙花！ 【國慶煙花限定】特色分享餐單送2024國慶煙花匯演入場券｜兩位用 合共只需HK$986 費用包括： -國慶煙花匯演特色分享餐單(兩位用) 連加一服務費

-2024國慶煙花匯演入場券(兩張) 【國慶煙花限定】特色分享餐單送2024國慶煙花匯演入場券｜四位用 合共只需HK$1,916 費用包括： 國慶煙花匯演特色分享餐單(四位用) 連加一服務費

2024國慶煙花匯演入場券(四張) 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3209A號舖 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜香港港麗酒店行政貴賓廊 國慶日國際自助晚餐 於59樓的行政貴賓廊一邊品嘗琳瑯滿目的國際美食和海鮮，一邊欣賞於維多利亞港上空舉行耀眼璀璨的煙花匯演。 國慶日國際自助晚餐精選：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、青口、海蝦蟹、刺身 – 三文魚、吞拿魚、帶子、池魚王、北寄貝、甜蝦和鰻魚 、金葉庭招牌菜式 - 迷你焗釀鮮蟹蓋、化皮乳豬件、 芝士白汁焗龍蝦、 深海池魚、北京片皮鴨、 X.O.醬爆帶子、 雲腿蒸龍脷球 *無限暢飲 Perrier-Jouët Grand Brut NV 香檳、紅白餐酒、生啤、果汁及水汽水。 國慶日國際自助晚餐連煙花匯演 KKday 優惠: 成人HK$1,747/位，小童（6 – 11 歲）HK$867/位（已包括加一服務費） 用餐時間：19:00 – 22:00 地址： 香港特別行政區金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店59樓 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜香港奕居酒店Salisterra 國慶日煙花4道菜晚市套餐 國慶日煙花4道菜晚市套餐包括：吞拿魚（醃製吞拿魚、牛油果、百香果、麵包粒及柑橘油醋醬）、法式燴海鮮（鮮魚湯、鱸魚、馬鈴薯、青口、蜆及番紅花蛋黃醬）、威靈頓牛肉（酥皮配牛柳、蘑菇、朝鮮薊蓉、烤婆羅門參及佩里格酱）或 威靈頓三文魚（酥皮配三文魚、蘑菇 、菠菜、飯、羽衣甘藍、鱒魚籽及魚醬）、朱古力（朱古力慕絲、橄欖油及迷迭草雪糕），咖啡或茶 國慶日煙花4道菜晚市套餐 每位送一杯指定餐酒 KKday 優惠: HK$1,700/2 位，平均HK$850/位（原價HK$1,954/2位）（已包括加一服務費） 用餐時間：20:30 起 地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店59樓 立即預約：請按此

十一國慶煙花｜柏寧酒店露天空中花園 國慶日煙花套餐 在晚上8點到10點之間，盡情享受DJ的精彩音樂表演和美味小吃，並在這兩小時內無限量供應汽水、啤酒和葡萄酒。煙花表演將於晚上9點開始，為您的夜晚增添色彩。 國慶日煙花套餐 KKday 優惠: HK$580/位（已包括加一服務費） 時間：20:00 – 22:00（煙花表演時間為晚上9:00） 地點：柏寧酒店28樓維港及溫莎廳、天台花園 立即預約：請按此