國際婦女節｜Art Piece推婦女節優惠 護膚品兩件85折/8折換購香水

踏入3月春天，肌膚容易出現敏感，出現泛紅、痕癢，甚至脫皮等問題。英國天然有機護膚品牌Evolve Organic Beauty，由即日起至3月31日，在Art Piece尖沙咀、銅鑼灣兩間門市推出3.8婦女節優惠，凡購買Evolve Organic Beauty 2件貨裝產品，即可享85折；另外，凡購買任何貨裝產品，即可以半價購買水油平衡禮盒套裝、抗衰老修復禮盒套裝，或指定旅行裝產品。 Evolve Organic Beauty主打天然，其王牌的Evolve Organic Beauty金鑽提拉有機面膜($280/60ml)有助於對抗衰老跡象、促進細胞更新和改善疤痕外觀，同時可撫平肌膚、細紋和皺紋，令肌膚看起來更年輕。摩洛哥堅果油富含維他命 E 和脂肪酸不僅高度保濕，而且易於吸收，有助於改善皮膚彈性，讓肌膚感覺豐滿柔軟。現買兩件更有85折，平均一樽只要$238。

Evolve Organic Beauty金鑽提拉有機面膜 買兩件85折：$238 (原價$280)

Evolve Organic Beauty水油平衡禮盒套裝(原價$240)，買任何貨裝產品以半價$120換購。 套裝包括： 1. 排毒潔面露30ml 絲滑泡沫的潔面露，可排毒和平衡中性至混合性肌膚。天然糖分有助清除雜質，有機蘆薈軟化及潔淨肌膚、使肌膚光滑和柔軟。天然枸杞提取物和辣木肽可抵禦外來污染物。 2. 水楊酸急救精華10ml 這種天然而強效的精華適合任何年齡的暗瘡、閉失油性及混合性皮膚，以減少皮脂和暗粒的形成，使皮膚更平滑精緻，並有效對抗痘痘。 3. 控油平衡面霜 25ml 輕盈的保濕霜使用生薑植物細胞幫助修細毛孔，並使用透明質酸滋潤底層肌膚，有助改善皮膚紋理。這款啞光乳液更富含有辣木肽來抵禦污染物，還有牛油果提取物來抑制多餘的油脂分泌。

Evolve Organic Beauty水油平衡禮盒套裝 (原價$240) 半價換購$120

Evolve Organic Beauty抗衰老修復禮盒套裝(原價$440)，買任何貨裝產品以半價$220換購。 套裝包括： 1. 印加果肽 360 精華10ml 輕盈的精華液可用於所有皮膚類型和任何年齡。先進配方含有高效的天然超級食品，提供全面的肌膚保護和恢復活力，包括改善膚色、皺紋深度、質地和亮度。 2. 多勝肽抗皺360保濕霜 30ml 這款新的抗衰老面霜含有超級食物和高科技綠色成分，可提供全面的抗衰老功效，包括改善皺紋深度、緊緻度和膚色光澤度，以及為中性至乾燥和老化皮膚提供強效保濕力。 3. 360 眼唇修護霜15ml 我們的滋潤眼霜和唇膏適合任何肌膚和年齡。這種先進的配方富含益生菌混合物，可呵護您的皮膚微生物群，全面保護肌膚和恢復活力，針對浮腫、黑眼圈和減少眼部和唇部周圍的皺紋。

Evolve Organic Beauty抗衰老修復禮盒套裝 (原價$440) 半價換購$220

其他門市優惠： Art Piece婦女節優惠｜購買CIRCA產品兩件或以上，可享88折優惠，並獲贈迷你擴香捧乙枝。 CIRCA 棉絨花與小蒼蘭大豆蠟燭($339/350g)棉絨花與小蒼蘭讓人腦中浮現出公園里的野餐，午後悠閑慵懶的時光。加入柔和的白玫瑰和清新的黃瓜香，在室內也能享受戶外的滿滿幸福。 優惠期：即日至3月31日

Art Piece婦女節優惠｜購買任何GLASSHOUSE FRAGRANCES產品可以8折換購價$183.2，購買14ml香水乙件。 GLASSHOUSE FRAGRANCES香草塔哈香水14ml 在太平洋西北方的碧綠地帶 ，有一個到處都是鬱鬱蔥蔥的綠色天堂 —塔哈 。濃鬱的香草豆 、乳香與椰子層層疊加，讓人仿佛置身於香草島溫暖又甜蜜的空氣之中 。 優惠期：即日至3月10日

購買任何GLASSHOUSE FRAGRANCES產品可以8折換購14ml香水乙件。

Art Piece婦女節優惠｜香港專業手工調配護膚品牌Nude Story全線產品88折。 王牌產品：淨化排毒卸妝潔膚 88折優惠價$183 (原價$208) 優惠期：3月8日至24日