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2023-03-03 15:12:45

國際婦女節｜Pinkoi女子購物日 精選美妝品/香水/穿搭 買滿$450減$35

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國際婦女節｜Pinkoi女子購物日 精選美妝品/香水/穿搭 買滿$450減$35

國際婦女節｜Pinkoi女子購物日 精選美妝品/香水/穿搭 買滿$450減$35

口罩令解除，不少女生都出現不同程度的「容貌焦慮」。三八婦女節將至，設計購物網站 Pinkoi.com 由即日起至314日，推出「Pinkoi 2023 女子購物日」，精選逾3萬件女生好物，從春日疫後美妝保養神器、療癒香水到春日穿搭一應俱全。即日起至314日，多個 Pinkoi精選品牌單館購物滿$350，即享港澳免運；使用 Pinkoi APP 下單，由即日起至36日，輸入優惠碼「@women35」全站消費滿$450即減$35（只限 700個名額，先到先得，每帳號限用一次）；於311日至314日，輸入優惠碼「@pretty30」全站消費滿$380即減$30（只限500個名額，先到先得，每帳號限用一次）。

Pinkoi.com 由即日起至3月14日，推出「Pinkoi 2023 女子購物日」。

Pinkoi.com 由即日起至3月14日，推出「Pinkoi 2023 女子購物日」。

日本女生大愛 100% Made In Taiwan 美妝品推薦

疫後脫罩的重點美妝單品必屬唇膏唇彩，各大品牌相繼推出絕美新唇色如百搭的粉裸色、玫瑰色調和低調珊瑚橙色系等唇膏、唇彩，絕對能讓女生化出春夏最受歡迎的唇妝。

FreshO2 x Pony 珍珠柔霧唇膏 $137

來自台灣的100%純素彩妝品牌「FreshO2」，經常與各大知名美妝權威推出聯乘商品如與韓國彩妝師Pony合作推出專屬特調的 Bubble Soft Lipstick」；既符合亞洲膚色調配且觸感柔滑絲滑，唇膏具有柔軟的啞光質地而不失有保濕成分如神經酰胺和維生素 E，時刻為雙唇保持滋潤。而4款色系蜜桃色調、顯白血紅色調、自然棵棕調和玫瑰色調，非常適合女生日常試用。

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CelesteTerry 不能沒有唇膏組 4入組 

「玫瑰奶茶色」唇膏可以突顯粉嫩好氣色，由台灣知名美妝 Youtuber Celeste Wu 所創立的「CelesteTerry」推出的8款唇色「不能沒有唇膏」系列，唇膏質地水潤舒服程度直接媲美潤唇膏，滋潤且上唇後極易推開；而「Ms. Violet」色組可謂萬能百搭色，玫瑰色調中帶點灰感，不論素顏、黃肌都能瞬間襯出自然好氣色。

CelesteTerry 不能沒有唇膏組 4入組 贈限定暈染唇刷 $686 (7折，原價$970.5) CelesteTerry 不能沒有唇膏組 4入組 贈限定暈染唇刷 $686 (7折，原價$970.5) CelesteTerry 不能沒有唇膏組 4入組 贈限定暈染唇刷 $686 (7折，原價$970.5)

台灣彩妝品牌 Ready to Shine 100% 台灣製造的純素化妝品品牌，提倡無動物實驗、無合成香精和酒精及使用植萃保養原料。Ready to shine 唇膏提供多款顏色，包括自然色調和豐富的亮彩色調，適合不同妝容和場合使用。更甚是唇膏還帶有微微的香氣，讓人感覺更加愉悅和舒適。

Ready to Shine 水潤唇萃3入組 護唇精華+粉色唇萃2色 $351.2 (75折，$467.5) Ready to Shine 水潤唇萃3入組 護唇精華+粉色唇萃2色 $351.2 (75折，$467.5) Ready to Shine微霧奶油唇膏 $144.8 (88折，原價 $164.5)

精緻底妝、美肌保養及美甲香氣推薦

除了唇妝外，能抵抗潮濕春天及夏季汗水的底妝品亦是必備單品。Pinkoi推薦3MIT的台灣美妝保養品牌「spococo」、「heme」和「女兒」，性價比高，且針對因長時間配戴口罩而出現的「口罩肌」及春夏的氣候變化很容易引起肌膚出油、水分不足等問題。

spococo 智慧校正粉底(SPF20) $173.3 (9折，$192.5） spococo 智慧校正粉底(SPF20) $173.3 (9折，$192.5） heme 絲霧柔光粉餅 SPF20 $81.4（82 折，$98.5） 女兒 保濕菁華露 $347

突出春日小心機的細節，不得不提為指甲綴色的指甲油；春夏大熱必備帶點小清感覺的牛油果綠色和白色、清爽簡單的芭蕾粉紅裸色、極顯白的偏粉調的糖果色和更顯柔和感的半透明奶白色調等， Pinkoi站上的2個香港品牌「et seq. 羽毛筆指甲油（港、澳）」和「Kia Charlotta」都能找到今季大熱配色，且非常適合日常塗繪，令手指看起來更白滑。

Kia Charlotta 無毒 • 純素指甲油 $100起 Kia Charlotta 無毒 • 純素指甲油 $100起 et seq. 羽毛筆指甲油 $118 起 et seq. 羽毛筆指甲油 $118 起
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