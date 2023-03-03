國際婦女節｜Pinkoi女子購物日 精選美妝品/香水/穿搭 買滿$450減$35

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日本女生大愛 100% Made In Taiwan 美妝品推薦

疫後脫罩的重點美妝單品必屬唇膏唇彩，各大品牌相繼推出絕美新唇色如百搭的粉裸色、玫瑰色調和低調珊瑚橙色系等唇膏、唇彩，絕對能讓女生化出春夏最受歡迎的唇妝。

FreshO2 x Pony 珍珠柔霧唇膏 $137

來自台灣的100%純素彩妝品牌「FreshO2」，經常與各大知名美妝權威推出聯乘商品如與韓國彩妝師Pony合作推出專屬特調的 「Bubble Soft Lipstick」；既符合亞洲膚色調配且觸感柔滑絲滑，唇膏具有柔軟的啞光質地而不失有保濕成分如神經酰胺和維生素 E，時刻為雙唇保持滋潤。而4款色系蜜桃色調、顯白血紅色調、自然棵棕調和玫瑰色調，非常適合女生日常試用。