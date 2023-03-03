國際婦女節｜Pinkoi女子購物日 精選美妝品/香水/穿搭 買滿$450減$35

口罩令解除，不少女生都出現不同程度的「容貌焦慮」。三八婦女節將至，設計購物網站 Pinkoi.com 由即日起至3月14日，推出「Pinkoi 2023 女子購物日」，精選逾3萬件女生好物，從春日疫後美妝保養神器、療癒香水到春日穿搭一應俱全。即日起至3月14日，多個 Pinkoi精選品牌單館購物滿$350，即享港澳免運；使用 Pinkoi APP 下單，由即日起至3月6日，輸入優惠碼「@women35」全站消費滿$450即減$35（只限 700個名額，先到先得，每帳號限用一次）；於3月11日至3月14日，輸入優惠碼「@pretty30」全站消費滿$380即減$30（只限500個名額，先到先得，每帳號限用一次）。
日本女生大愛 100% Made In Taiwan 美妝品推薦
疫後脫罩的重點美妝單品必屬唇膏唇彩，各大品牌相繼推出絕美新唇色如百搭的粉裸色、玫瑰色調和低調珊瑚橙色系等唇膏、唇彩，絕對能讓女生化出春夏最受歡迎的唇妝。
FreshO2 x Pony 珍珠柔霧唇膏 $137
來自台灣的100%純素彩妝品牌「FreshO2」，經常與各大知名美妝權威推出聯乘商品如與韓國彩妝師Pony合作推出專屬特調的 「Bubble Soft Lipstick」；既符合亞洲膚色調配且觸感柔滑絲滑，唇膏具有柔軟的啞光質地而不失有保濕成分如神經酰胺和維生素 E，時刻為雙唇保持滋潤。而4款色系蜜桃色調、顯白血紅色調、自然棵棕調和玫瑰色調，非常適合女生日常試用。
CelesteTerry 不能沒有唇膏組 4入組
「玫瑰奶茶色」唇膏可以突顯粉嫩好氣色，由台灣知名美妝 Youtuber Celeste Wu 所創立的「CelesteTerry」推出的8款唇色「不能沒有唇膏」系列，唇膏質地水潤舒服程度直接媲美潤唇膏，滋潤且上唇後極易推開；而「Ms. Violet」色組可謂萬能百搭色，玫瑰色調中帶點灰感，不論素顏、黃肌都能瞬間襯出自然好氣色。
台灣彩妝品牌 Ready to Shine 是 100% 台灣製造的純素化妝品品牌，提倡無動物實驗、無合成香精和酒精及使用植萃保養原料。Ready to shine 唇膏提供多款顏色，包括自然色調和豐富的亮彩色調，適合不同妝容和場合使用。更甚是唇膏還帶有微微的香氣，讓人感覺更加愉悅和舒適。
精緻底妝、美肌保養及美甲香氣推薦
除了唇妝外，能抵抗潮濕春天及夏季汗水的底妝品亦是必備單品。Pinkoi推薦3個MIT的台灣美妝保養品牌「spococo」、「heme」和「女兒」，性價比高，且針對因長時間配戴口罩而出現的「口罩肌」及春夏的氣候變化很容易引起肌膚出油、水分不足等問題。
突出春日小心機的細節，不得不提為指甲綴色的指甲油；春夏大熱必備帶點小清感覺的牛油果綠色和白色、清爽簡單的芭蕾粉紅裸色、極顯白的偏粉調的糖果色和更顯柔和感的半透明奶白色調等， 而Pinkoi站上的2個香港品牌「et seq. 羽毛筆指甲油（港、澳）」和「Kia Charlotta」都能找到今季大熱配色，且非常適合日常塗繪，令手指看起來更白滑。