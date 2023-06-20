國際難民日︱為難民學生籌款的《慈善難民電影節》

今日是國際難民日，聯合國難民署(UNHCR)特別舉辦《慈善難民電影節》，讓大眾透過鏡頭窺探難民真實生活，希望各界以新角度認識難民議題，讓難民不單可以生存，並且可以重建生活。

今年已是第16屆《慈善難民電影節》，由即日起至至7月10日舉行，精選了4套網上電影及短片，藉此宣揚「為被迫流離失所者點亮希望：一個時刻包容難民的世界」的訊息。而電影節的門票收益門票收益將用於支援「高瞻遠矚」教育項目，項目將資助DAFI(愛因斯坦德國學術難民倡議)難民獎學金計劃，為世界各地合資格的難民學生提供高等教育，令在學的難民擁有更好的未來，為我們創造一個包容難民的世界。

籌款目標 10 萬 支援難民學生 大眾可以透過電影節專頁https://www.unhcr.org/hk/film/ ，捐款$295，即可換領一張「電影節通行證」，在電影節期間於網上隨時隨地觀看全部4部精選電影，同時幫助更多流離失所的難民，每張通行證的捐款，可為一名難民大學生提供兩個月的書簿費。 若捐款$500、$660、$1,000，可額外獲得由難民工匠親手縫製的精緻手作掛飾或公仔。今年電影節的籌款目標為港幣10萬元。伸出你的援手，為難民學生提供更多學習支援。