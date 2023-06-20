國際難民日︱為難民學生籌款的《慈善難民電影節》

今日是國際難民日，聯合國難民署(UNHCR)特別舉辦《慈善難民電影節》，讓大眾透過鏡頭窺探難民真實生活，希望各界以新角度認識難民議題，讓難民不單可以生存，並且可以重建生活。
今年已是第16屆《慈善難民電影節》，由即日起至至7月10日舉行，精選了4套網上電影及短片，藉此宣揚「為被迫流離失所者點亮希望：一個時刻包容難民的世界」的訊息。而電影節的門票收益門票收益將用於支援「高瞻遠矚」教育項目，項目將資助DAFI(愛因斯坦德國學術難民倡議)難民獎學金計劃，為世界各地合資格的難民學生提供高等教育，令在學的難民擁有更好的未來，為我們創造一個包容難民的世界。
籌款目標10萬 支援難民學生
大眾可以透過電影節專頁https://www.unhcr.org/hk/film/ ，捐款$295，即可換領一張「電影節通行證」，在電影節期間於網上隨時隨地觀看全部4部精選電影，同時幫助更多流離失所的難民，每張通行證的捐款，可為一名難民大學生提供兩個月的書簿費。
若捐款$500、$660、$1,000，可額外獲得由難民工匠親手縫製的精緻手作掛飾或公仔。今年電影節的籌款目標為港幣10萬元。伸出你的援手，為難民學生提供更多學習支援。
4齣優秀難民題材電影
《慈善難民電影節》放映的4部反映難民實況電影，包括主題紀錄片《陌路領航員》，講述露絲瑪莉於悉尼協助一群脆弱移民女性，她們由被孤立到獲得當地人士接納，並共融於社區的故事。《飢餓病房》則紀述兩名醫務人員，於充滿衝突的也門境內治療哺育中心，拯救一群在饑荒邊緣中掙扎兒童的生命。除了糧食及食水危機，難民亦要面對氣候極端變化而不斷流徙。
《氣候無界限》展示本已生活在極嚴峻環境下人士，他們為要應對新的氣候，被迫另覓居所。第4部名為《巴黎星空下》是唯一一部劇情片，電影拍攝有關貧困的女主角，在巴黎街頭發現與母親失散的布吉納法索男孩蘇力，在貧乏資源下，他們共同展開尋母的流離失所之旅。