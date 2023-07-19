圍方開幕｜圍方The Wai商店名單一覽 英皇戲院/MUJI/誠品/ UNIQLO進駐(持續更新)

大圍站上蓋新商場「圍方The Wai」將於今個星期六(7月22日)正式營業，全新落成的圍方共有4層，面積約65萬平方呎，近150個商戶，室內停車場提供390個車位及39個電單車位，更有全港最大、13,000呎室內單車停車場，以及80,000呎的綠化休憩空間，絕對是假日與閨密、家人、男／女朋友的好去處，今次就帶大家介紹圍方的商店！
圍方The Wai｜店舖名單
圍方The Wai｜零售
．MUJI無印良品
．誠品書店
．UNIQLO
．nsew- 任天堂正規商品販賣店
．agnès b.
．The Korner
．New Balance
．IDEAS
．Sanrio
．Shumiya 趣味家
圍方The Wai｜消閒娛樂
．英皇戲院
．日本遊戲機中心NAMCO
．松‧Sung Massage
圍方The Wai｜餐廳
．Under the Roof
．NOC Coffee Co.
．山本屋
．BRICK LANE
．The Captain’s House
．米泰
．Cafe Deco Pizzeria
．御 · 家上海
．燒肉like
．麥當勞
．Paper Stone Bakery
．北京樓
．千兩
圍方The Wai｜英皇戲院
圍方英皇戲院佔地兩層，設有6間獨立影院，提供共912個座位，是全港首間全院配備全新杜比 System131銀幕揚聲器的戲院，包括185個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos)影院，帶來影視享受。
圍方英皇戲院更提供有VIP早鳥入會優惠，VIP會員獨享$65開業戲票優惠，平絕新界東。首3,000位憑優惠碼【TAIWAI】成功登記的VIP會員，更可以得到3張戲飛，兼享精彩禮遇。另外，首批憑指定優惠碼新入會嘅VIP會員，更有機會出席由人氣組合ERROR主演電影《陰目偵信》嘅首映日特別場，詳情將稍後公布。
VIP早鳥入會優惠
🔸入會費：$130 (原價$150)
🔸獨享英皇戲院Plus+ (大圍圍方) $65開業戲票優惠^
🔸3張戲票
(1) VIP會員迎新電影贈券*
- 只適用於首3,000名新會員，將於登記後5個工作天內存入電子會籍；適用於兌換英皇戲院Plus+ (大圍圍方)星期一至五場次之2D戲票
(2) 生日電影贈券*及精緻餐飲*
(3) 80個代幣 - 憑60個代幣直接享用戲票買一送一優惠乙次*
🔸免費爆谷*及超過HK$300戲票小食現金券*
圍方The Wai｜MUJI無印良品
MUJI無印良品亦會進駐「圍方The Wai」，是品牌的第19間香港分店，屬沙田區內第2間店舖。新店總面積逾11,000平方呎，提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等日用品選擇。新店將沿用簡潔自然、色調樸實的室內設計，提供寬敞舒適的購物空間，分享無印良品的良感生活理念。
圍方The Wai｜UNIQLO
UNIQLO的圍方新店以「圍」繞美好日常為主題，不單在開幕首6天推出限定優惠，同時聯乘人氣盒子吐司專門店E FOR EGG合作，推出限定「打卡」甜點，更會送出共享單車Locobike的一日通行證。另外亦有大圍地標作主題的UTme及單肩袋，加上貓貓圖案，「貓奴」不要錯過！
圍方The Wai｜agnès b.
agnès b.新店位於圍方商場2樓，主入口是agnès b.主題，另一入口則是品牌的年輕支線SPORT b.主題。由7月22日起至8月22日，agnès b.圍方店將推出優惠：
1.單一淨消費滿$2,500或以上，獲贈SPORT b.旅行轉插或SPORT b.限量版DINO不鏽鋼杯乙份，數量有限，送完即止。
2.單一淨消費任何貨品滿$3,000元或以上，或單一淨消費SPORT b.貨品滿$2,000元或以上，可成為AMI AGRENT會員，享受agnès b.的會員購物、生日禮遇及agnès b. café餐飲9折優惠。
3.憑agnès b. 圍方店的即日消費發票正本，可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。價惠只限星期一至五，星期六日及公眾假期除外。
agnès b. Café圍方店將於7月22日至31日期間，顧客可以$88元，買總值$109元「優惠組合」，包括一杯飲品及一件迷你蛋糕。
圍方The Wai｜nsew 任天堂正規商品販賣店
專營Nintendo Switch及任天堂角色周邊產品的nsew，全新旗艦店超過1800呎，新增多個立體任天堂角色打卡點，開業期間有多個新店限定推廣及日本製期間獨家產品，任天堂粉絲不要錯過。
買《超級瑪利歐 奧德賽》遊戲即有機會獲得「凱比帽子」
為慶祝新店開業，nsew The Wai為大家帶來《超級瑪利歐 奧德賽》遊戲中瑪利歐的好搭檔「凱比帽子」，凡購買Nintendo Switch《超級瑪利歐 奧德賽》盒裝版遊戲加任何一件瑪利歐相關產品，即可免費獲贈「凱比帽子」一份。另外，新遊戲《皮克敏4》將於7月21日發售，客人於nsew The Wai分店購物可以獲得《皮克敏4》主題紙袋(按貨品大小派發其中一款)！
圍方The Wai｜Tokyo Lifestyle
日本連鎖美妝專門店Tokyo Lifestyle 雲集多個日本人氣美妝品牌，包括：CANMAKE、CEZANNE、ETTUSAIS、FASIO、KATE、LOVE LINER、VISEE及SOFINA等，更同時引入多款日本人氣彩色隱形眼鏡品牌，還有美甲、護膚及身體護理產品等。
圍方The Wai｜IDEAS
首間以Disney官方授權產品為主題嘅全新潮流玩物概念店，包括Marvel、Pixar等Disney旗下人氣潮流產品。
圍方The Wai｜SANRIO Gift Gate
專售一眾SANRIO人氣角色的精品，包括Hello Kitty、My Melody、布甸狗等，SANRIO粉絲不可錯過。
圍方The Wai｜13,000呎室內單車停車場 料全港最大
圍方The Wai不單連接新界東西的單車徑網絡，更設有全港最大、約13,000平方呎室內單車停車場，提供約330個單車泊位及一系列單車友善配套設施，入口直接連通區內單車徑，下次踩完單車，可停泊在單車停車場，再到商場睇戲食飯！
圍方The Wai｜80,000呎綠化休憩空間
圍方The Wai於2至4樓，設有合共約80,000呎的綠化休憩空間，客人可在綠化休憩空間歇息放鬆；中庭更採取開放式設計，透視感極強。
圍方The Wai｜5,000平方呎表演場地
商場2樓的主中庭預留約5,000平方呎作表演場地，舉辦不同展覽或表演活動。
常見問題：
問：大圍站上蓋新商場「圍方The Wai」何時開幕？
港鐵旗下、大圍站上蓋全新商場「圍方The Wai」，設有4層商舖樓層，預計開幕日期為2023年……
問：「圍方The Wai」會有哪些新商戶？
「圍方The Wai」有近150個商戶，包括零售、娛樂消閒等店舖，更有多間餐廳食肆，包括新加坡知名「海南雞飯」Chatterbox Café、Under the Roof「野田珈琲生豆專門店+焙煎」