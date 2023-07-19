圍方開幕｜圍方The Wai商店名單一覽 英皇戲院/MUJI/誠品/ UNIQLO進駐(持續更新)

大圍站上蓋新商場「圍方The Wai」將於今個星期六(7月22日)正式營業，全新落成的圍方共有4層，面積約65萬平方呎，近150個商戶，室內停車場提供390個車位及39個電單車位，更有全港最大、13,000呎室內單車停車場，以及80,000呎的綠化休憩空間，絕對是假日與閨密、家人、男／女朋友的好去處，今次就帶大家介紹圍方的商店！

(3) 80個代幣 - 憑60個代幣直接享用戲票買一送一優惠乙次*

- 只適用於首3,000名新會員，將於登記後5個工作天內存入電子會籍；適用於兌換英皇戲院Plus+ (大圍圍方)星期一至五場次之2D戲票

圍方英皇戲院佔地兩層，設有6間獨立影院，提供共912個座位，是全港首間全院配備全新杜比 System131銀幕揚聲器的戲院，包括185個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos)影院，帶來影視享受。

MUJI無印良品亦會進駐「圍方The Wai」，是品牌的第19間香港分店，屬沙田區內第2間店舖。 新店總面積逾 11,000平方呎，提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等日用品選擇。新店將沿用簡潔自然、色調樸實的室內設計，提供寬敞舒適的購物空間，分享無印良品的良感生活理念。

UNIQLO的圍方新店以「圍」繞美好日常為主題，不單在開幕首6天推出限定優惠，同時聯乘人氣盒子吐司專門店E FOR EGG合作，推出限定「打卡」甜點，更會送出共享單車Locobike的一日通行證。另外亦有大圍地標作主題的UTme及單肩袋，加上貓貓圖案，「貓奴」不要錯過！

圍方 The Wai ｜ agn è s b.

agnès b.新店位於圍方商場2樓，主入口是agnès b.主題，另一入口則是品牌的年輕支線SPORT b.主題。由7月22日起至8月22日，agnès b.圍方店將推出優惠：

1.單一淨消費滿$2,500或以上，獲贈SPORT b.旅行轉插或SPORT b.限量版DINO不鏽鋼杯乙份，數量有限，送完即止。

2.單一淨消費任何貨品滿$3,000元或以上，或單一淨消費SPORT b.貨品滿$2,000元或以上，可成為AMI AGRENT會員，享受agnès b.的會員購物、生日禮遇及agnès b. café餐飲9折優惠。

3.憑agnès b. 圍方店的即日消費發票正本，可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。價惠只限星期一至五，星期六日及公眾假期除外。

agnès b. Café圍方店將於7月22日至31日期間，顧客可以$88元，買總值$109元「優惠組合」，包括一杯飲品及一件迷你蛋糕。