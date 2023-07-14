圍方開幕｜圍方The Wai 7月22日開業 進駐餐廳名單：過江龍海南雞/4,000呎咖啡店/淮揚菜 (持續更新)

圍方開幕｜圍方The Wai 7月22日試業 進駐餐廳名單：過江龍海南雞/4,000呎咖啡店/淮揚菜 (持續更新)

大圍站上蓋的新商場圍方(The Wai)將於7月22日正式試業，新落成的圍方樓高4層，總樓面面積約65萬平方呎，共有近150個商戶，目前已知的商店包括 MUJI無印良品、 UNIQLO、誠品書店、Emperor Cinemas 英皇戲院 、New Balance及松 ‧ Sung Massage等。今次為大家介紹多間7月開幕的餐廳，包括新加坡知名的Chatterbox Café「傳奇海南雞飯」，Under the Roof的「野田珈琲生豆專門店+焙煎」，各位沙田、大圍，甚至大埔的居民記得留意了！

圍方The Wai坐落於港鐵大圍站上蓋，設有多個出入口及新建行人天橋，連接車站、公共運輸交匯處及區內主要屋苑等區域。不單位於擁雙綫匯聚的大圍站，亦鄰近大老山隧道、城門隧道、獅子山隧道等多條主要隧道，方便市民往來港九新界各區。 商場亦連接新界東西的單車徑網絡，設有全港最大、約13,000平方呎室內單車停車場，提供330個單車泊位及一系列單車友善配套設施，方便單車愛好者。商場的室內停車場亦提供390個車位及39個電單車位供顧客使用；而商場各樓層合共設有超過5萬平方呎的戶外綠化休憩空間，為顧客提供更全面的消閒體驗，同時將大圍建設成更方便舒適的生活空間。

圍方 The Wai 餐廳｜新加坡知名「海南雞飯」 Chatterbox Caf é 被譽為「新加坡海南雞飯傳奇」的Chatterbox，自2019年以Chatterbox Café首度進軍香港，成功掀起海南雞飯熱潮。圍方The Wai新店充滿新加坡藝術風情，裝潢現代簡約，更特別請來新加坡藝術團隊RIPPLE ROOT設計壁畫。Chatterbox Café的招牌菜式包括「文華海南雞飯」、「白胡椒肉骨茶」及「招牌大蝦喇沙」。全新夏日海鮮推介「海陸Home」系列，則推介新出的「星洲脆香麥皮海蝦」及「新加坡亞參金目鱸魚」，加上全新「椰子沙冰」系列配搭經典Chatterbox招牌甜品，如「招牌椰子雪糕」及經典「星洲彩色刨冰」，最啱炎炎夏日。

「海南雞飯」 Chatterbox Caf é 地址：沙田車公廟路18號 圍方The Wai 3樓304號舖 圍方 The Wai 餐廳｜ Under the Roof 佔地 4,000 呎 佔地4,000呎的Under the Roof，以日本傳統建築為藍圖，用上屋樑、木柱、水泥、枯山水及海浪特色牆區間，「野田珈琲生豆專門店+焙煎」內專設「新鮮焙煎」房，客人可觀看咖啡生豆、焙煎和沖煮的不同環節，而「新鮮焙煎Bean to Cup」15分鐘購物體驗更是香港首創。在「LOBBY by Hair Corner」內則設有「輕」 造型區域，半小時便能創造全新造型。

圍方The Wai餐廳｜Under the Roof 佔地4,000呎

「圍方」限定活動 圍方The Wai新店增設Cupping Laboratory杯測房，歡迎客人預約「咖啡沖煮體驗」，從20多種不同專業咖啡器具挑選出自己的偏好，再於90款咖啡豆中選出適合自己的口味。在「野田珈琲」專業咖啡師協助下，客人可於 15分鐘內自己萃取出一杯「好」咖啡，體驗「職人」常用的不同咖啡器具以及沖煮咖啡的樂趣。 首度開設 洋食甜品「野甜屋」 新店為顧客帶來更多驚喜，於店內一隅開設首間「野甜屋」洋食甜品部，請來曾任職米芝連二星的甜品師、日籍餅師及野田資深烘焙師團隊共同企劃，研發多款日系風格創意甜品。顧客可以挑選喜愛的精品咖啡，配搭賞心悅目的甜品。

Under the Roof 地址：大圍車公廟路18號圍方3樓325號舖

圍方The Wai餐廳｜淮揚菜「御・家上海」 作為淮揚菜館「家上海」的第四間分店，今次品牌以「御・家上海」命名新店，以更精緻細膩的美饌，把餐饗體驗昇華至另一層次。為慶祝圍方商場新店開幕，除了馳名招牌菜式外，行政總廚欒華宏師傅更匠心設計了十多道精妙別緻的「圍方店限定菜式」，包括八寶肉餅蒸膏蟹、酒糟蒸西湖白魚、香蔥金錢肚拌香乾、茘枝蝦球、家上海冬蓉燒餅等。在7月22至24日期間，凡堂食惠顧任何食品，兩位可獲贈金牌小籠包一客(六件)，四位或以上可獲贈上海煙燻脆皮雞(半隻)。另惠顧兩杯貴妃楊枝甘露，其中一杯可享半價優惠，以荔枝配上酸甜醒胃的楊枝甘露沙冰、愛玉和哈密瓜果粒，一邊享用美食，一邊與親友共享透心涼的甘甜滋味。於7月25至27日期間，客人凡於社交平台追蹤「家上海」的帳號，每位均可獲贈豆漿一杯。此外，於餐廳消費滿$300，更可獲贈$100現金券留待下次用餐時使用。



地址：大圍車公廟路18號圍方三樓334號舖

電話：2567 1957 / 6808 1957 (開幕首兩周不設訂座) 營業時間：

午市及下午茶 –每日11:30am – 5:00pm (最後點菜時間：4:30pm)

晚市 –每日5:30pm – 11:00pm (最後點菜時間：10:00pm)