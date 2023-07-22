圍方開幕｜記者直擊圍方The Wai正式營業 一文睇清食玩買特色商店

圍方The Wai於7月22日正式營業。

「圍方The Wai」今日(22/7)正式開業！記者直擊總樓面面積約65萬平方呎的超大地方，設有4層商舖樓層，匯聚近150個商戶，即帶大家食玩買盡各特色商店。文：Sonia 攝：陳國峰

圍方The Wai於7月22日正式營業。

眾多特色商戶當中，包括全港最大的Market Place超級市場、大圍區唯一的戲院英皇戲院plus+、任天堂正規商品販賣店、首度登陸香港的人氣名古屋烏冬麵店三本屋、念月樓、御．家上海、被譽為傳奇海南雞飯的新加坡知名餐廳Chatterbox Café等。 此外，商場不同樓層均設有合共超過5萬平方呎的綠化休憩空間，讓大家在舒適的氛圍中享受親近自然時光。場內更設全港最大、約13,000平方呎的室內單車停車場，提供330個單車泊位，連接新界東西的單車徑網絡；室內停車場設有390個車位及39個電單車車位。配套設施一應俱全。另外，場內亦提供了一系列環保配套，例如太陽能供電設備及電動車輛充電設施等，為節能減碳出一分力。

圍方The Wai│商場作為全新生活地標，匯聚近150個商戶類型多元，務求全方位照顧居民需要。

圍方The Wai 開業 ｜英皇戲院 Plus+ 英皇戲院Plus+佔地兩層，設有6間獨立影院，提供共912個座位，是全港首間全院配備全新杜比System131銀幕揚聲器的戲院，包括185個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos)影院，帶來影視享受。 圍方英皇戲院更提供VIP早鳥入會優惠，VIP會員獨享$65開業戲票優惠，平絕新界東。首3,000位憑優惠碼【TAIWAI】成功登記的VIP會員，更可以得到3張戲飛，兼享精彩禮遇。另外，首批憑指定優惠碼新入會的VIP會員，更有機會出席由ERROR主演電影《陰目偵信》的首映日特別場，與主創團隊見面。 VIP早鳥入會優惠 入會費：$130 (原價$150) 獨享英皇戲院Plus+ $65開業戲票優惠 3張戲票 VIP 會員迎新電影贈券 只適用於首3,000名新會員，將於登記後5個工作天內存入電子會籍；適用於兌換英皇戲院Plus+ (大圍圍方)星期一至五場次之2D戲票 生日電影贈券及 精緻餐飲 80 個代幣—— 憑 60 個代幣直接享用戲票買一送一優惠乙次 免費爆谷及超過$300戲票小食現金券 另外，透過英皇院線的網站及手機App購票，可享365日「零」手續費優惠。 店舖位置：522, L5

圍方 The Wai 開業 ｜ nsew- 任天堂正規商品販賣店 專營Nintendo Switch及任天堂角色周邊產品的nsew，全新旗艦店超過1,800呎，新增多個立體任天堂角色打卡點，開業期間有多個新店限定推廣及日本製期間獨家產品，任天堂粉絲不容錯過。 買《超級瑪利歐 奧德賽》遊戲即有機會獲得「凱比帽子 」 為慶祝新店開業，nsew The Wai為大家帶來《超級瑪利歐 奧德賽》遊戲中瑪利歐的好搭檔「凱比帽子」，凡購買Nintendo Switch《超級瑪利歐 奧德賽》盒裝版遊戲加任何一件瑪利歐相關產品，即可免費獲贈「凱比帽子」一份。另外，新遊戲《皮克敏4》已經推出，只要於nsew The Wai分店購物，可獲得《皮克敏4》主題紙袋！ 店舖位置：314, L3

圍方 The Wai 開業 │Market Place 佔地23,000尺、全港最大的Market Place超級市場，提供來自世界各地的優質新鮮食材、特色食品及高級家居用品，同時為營造輕鬆、愉快和時尚的購物環境，特意細心將不同種類的食物及飲品仔細分區，讓大家享受「掃貨」過程。圍方開業當日，Market Place人頭湧湧，虛冚得非常誇張。 店舖位置：413-415, L4

圍方 The Wai開業｜ UNIQLO UNIQLO的圍方新店以「圍」繞美好日常為主題，不但在開幕首6天推出限定優惠，同時聯乘人氣盒子吐司專門店E FOR EGG合作，推出限定「打卡」甜點，更會送出共享單車Locobike的一日通行證。另外亦有大圍地標作主題的UTme及單肩袋，加上貓貓圖案，「貓奴」不要錯過！ 店舖位置：223-224, L2

圍方 The Wai開業｜ MUJI無印良品 MUJI無印良品進駐「圍方The Wai」，是該品牌在香港的第19間分店，屬沙田區內第2間店舖。新店總面積逾11,000平方呎，提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等日用品選擇。新店將沿用簡潔自然、色調樸實的室內設計，提供寬敞舒適的購物空間，分享無印良品的良感生活理念。 店舖位置：237, L2

圍方 The Wai開業｜ Mercedes-Benz Lab Mercedes-Benz Lab為平治全新概念店，進一步把平治的陳列室版圖擴展至新界區，面積接近4,000平方呎，為顧客提供一站式銷售服務體驗。場內展出多達6款精選型號，亦提供即場試駕，讓大家體驗平治無與倫比的駕駛感受。此外，該店亦會不定時舉辦各類活動。 店舖位置：201, L2

圍方The Wai│Mercedes-Benz Lab

圍方 The Wai開業｜ IDEAS IDEAS盡攬迪士尼創意精品，店內採用紅黃主色作為設計，透過燈光提升玩具潮玩味，門口位置展出的1：1鐵甲奇俠氣勢盡顯；中間位置有1.6米高URDU站立式米奇，配上LED屏，讓大家猶如身處奇幻國度。首設香港玩具品牌URDU專區，把多個自家創作及與不同品牌聯乘推出的潮玩擺件帶到該店，包括URDU福部屋「DISNEY LUCKY BLINDBOX SERIES 1」米奇唐老鴨款式、URDU ACTION SOFTOYS系列史迪仔、URDU 7吋站立式公仔系列，還有自家創作PLANT ALIEN、FUWA FUWA系列等。 店舖位置：324, L3

圍方The Wai│IDEAS

圍方The Wai開業｜SANRIO Gift Gate 提起Sanrio，當然會聯想到許多人氣角色，包括Hello Kitty、My Melody、Little Twin Stars、Pompompurin、Cinnamoroll、Pochacco等，店內供應大量相關產品，fans必到！ 店舖位置：406B, L4

圍方The Wai｜SANRIO Gift Gate

圍方 The Wai開業｜ 誠品知味 東鐵沿線首家誠品，以「誠品知味」率先出現，並且限時推出開幕禮遇。此外，同時亦預告誠品書店大圍店將於8月正式開幕，新店將以超過5,000呎的空間，設置成人中、外文書、兒童館、誠品風格文具館及誠品知味。

圍方The Wai│誠品知味

圍方The Wai 開業 ｜ LOUDER T本地生活精品店LOUDER雲集過百個本地品牌，產品類別豐富，數量多達5,000款，涵蓋11個類別，包括美妝及香薰、文具、家居佈置、時裝、寵物用品及食品等，大部份均爲香港設計及/或製造。LOUDER更推出獨家的「支持本地設計師」徽章，讓顧客可以簡單識別出由香港設計師設計或手作的商品，鼓勵大家支持本地創作！ 店舖位置：328, L3

圍方The Wai 開業 ｜ NAMCO 東鐵綫沿綫首間NAMCO日本遊戲機中心，是充滿元氣的遊戲機玩樂中心，希望提供安心、安全的遊樂空間，並提供現時最流行的日本景品，期望為顧客帶來笑容及幸福感！

圍方The Wai 開業 ｜agnès b. agnès b.新店位於圍方商場2樓，主入口是agnès b.主題，另一入口則是品牌的年輕支線SPORT b.主題。由7月22日起至8月22日，agnès b.圍方店將推出優惠： 1.單一淨消費滿$2,500或以上，獲贈SPORT b.旅行轉插或SPORT b.限量版DINO不鏽鋼杯乙份，數量有限，送完即止。 2.單一淨消費任何貨品滿$3,000元或以上，或單一淨消費SPORT b.貨品滿$2,000元或以上，可成為AMI AGRENT會員，享受agnès b.的會員購物、生日禮遇及agnès b. café餐飲9折優惠。 3.憑agnès b. 圍方店的即日消費發票正本，可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。價惠只限星期一至五，星期六日及公眾假期除外。 agnès b. Café圍方店將於7月22日至31日期間，顧客可以$88元，買總值$109元「優惠組合」，包括一杯飲品及一件迷你蛋糕。 店舖位置：agnès b. & SPORT b.│210, L2 店舖位置：agnès b. Café│Kiosk 11, L2

圍方接近25%為食肆，盡攬亞洲、歐洲及北美等地佳餚菜式，天有多間首次進駐新界區特色食肆。 圍方 The Wai 開業 ｜ The Captain's House 美式海鮮餐廳The Captain's House成立於2014年。創辦人和廚師們竭盡全力創作正宗的卡郡和克里奥爾風味美食。食品質量及味道是重中之重。從招牌菜 “Seafood Boils” 到原隻蟹燴飯都呈現出我們讓口味的變化和可能性無窮無盡。讓您可以像置身在新奧爾良一樣享受美味佳餚。他們對濃稠醬汁更為講究及重視，必點菜之一是船長海鮮包，會利用當天最新鮮的海鮮製作出新奧爾良風味的海鮮包。 店舖位置：321A, L3

圍方The Wai│The Captain's House

圍方 The Wai 開業 │ 念月樓 集嶄新粵菜、川菜及高水準中式點心於一身的念月樓，行政總廚李志光師傅具逾四十年的掌廚經驗，憑藉他從前在三希樓和駿景軒等知名食府的經驗，是次以創新手法呈現地道粵菜及川菜；點心則由曾任米芝蓮食府多年的點心部總廚陳世輝師傅主理，出品上乘。 店舖位置：232, L2

圍方 The Wai 開業 │ 「御 • 家上海」 「御•家上海」圍方新店繼續由祖籍揚州的行政總廚藥華宏師傅主理，他與團隊致力為傳統淮揚菜注人新元素，不斷追求創新和進步。以悉心設計的菜式重現昔日的經典味道，為客人營造「家」的感覺。除了鐵板灌湯生煎包、蜜汁脆鱔、淮鹽溏心燻蛋、蟹粉炒河蝦仁、鮑魚紅燒肉等馳名招牌菜式外，更匠心設計了十多道精妙別緻的「圍方店限定菜式」。包括八寶肉餅蒸膏蟹、酒糟蒸西湖白魚、香蔥金錢肚拌香乾、荔枝蝦球、家上海冬蓉燒餅等 •以全新面貌呈現淮揚菜的箇中精髓，發揚地道滋味。 為慶祝新店開幕，特意推出多重精彩禮遇，於7月22至24日期間，凡堂食惠顧任何食品，兩位可獲贈金牌小籠包一客(六件）；四位或以上可獲贈上海煙燻脆皮雞（半隻）；另惠顧兩杯貴妃楊枝甘露；其中一杯可享半價優惠。於7月25至 27日期間客人凡於社交平台追蹤「家上海」的帳號，每位均可獲贈豆漿一杯。此外，於餐廳消費滿＄300，更可獲贈＄100現金券留待下次用餐時使用。 店舖位置：334, L3

圍方 The Wai 開業 │ Chatterbox Caf é 被譽為「傳奇文華海南雞飯」的新加坡知名餐廳Chatterbox Café，圍方店精心打造餐廳裡的裝潢，是次新店巧妙將異國建築元素和現代風格互相融合，重新詮釋現代簡約的設計概念，寬敞明亮的用餐環境，讓食客仿似置身於新加坡的同時亦能夠感受到如「家」一般的溫馨舒適的環境。 為隆重其事，行政總廚Chef Liew Tian Heong(劉殿雄先生) 更就本次開幕特地來港坐陣，呈獻全新夏日海鮮推介，包括新店限定「星洲脆香麥皮海蝦」 及「新加坡亞參金目鱸魚」，而這兩款菜式更是在新加坡以外，首次於亞洲推出。除此之外，圍方新店還會推出全新夏日特飲「椰子沙冰」系列。 店舖位置：304, L3

圍方The Wai│Chatterbox Café

圍方 The Wai 開業 │ Under The Roof 由「野田珈琲生豆專門店+焙煎」及LOBBY by Hair Corner聯乘的結合髮廊與咖啡體驗的Under The Roof，在店內客人可以購買由日本專業團隊採購及質量監控，並由香港焙煎團隊經研發手沖及濃縮兩款標準烘焙曲線，把咖啡呈現出不同風味及保證每款咖啡豆的新鮮度的日本咖啡生豆，讓顧客享受咖啡最佳風味。 店舖位置：325, L3

圍方 The Wai 開業 │Moojoo Lifestyle Café Moojoo Lifestyle Café打造一個寵物友善及打卡的用餐環境，提供多樣化的前菜、主食、甜點以及咖啡和一系列以寵物為主題的特飲，為客人和寵物提供一個愉快又獨特的體驗，把人、寵物及社區連在一起。 店舖位置：335, L3

圍方 The Wai 開業 │ NOC Coffee Co. 精品咖啡概念店NOC Coffee Co.於2015年創立，以專注策劃一場圍繞咖啡、輕食及環境的完整咖啡體驗為目標，因此命名為Not Only Coffee。由位於嘉咸街的第一家分店開始，每一家分店均以混凝土、淺色原木及亮白色元素打造，明亮而平靜的環境除了讓客人專注於享受咖啡體驗，更能與周邊的都市喧鬧形成對比。NOC亦於2018年被設計雜誌Wallpaper*評選為世界最佳設計咖啡店之一，亦於2019年至2020年蟬聯Big7 Travel的亞洲最佳咖啡店首二十位。 店舖位置：430, L4

圍方 The Wai 開業 │ 山本屋 首度登陸香港的百年人氣名古屋烏冬面店山本屋於1925年創業，烏冬面湯底使用愛知縣岡崎產框久的八丁味噌秘製，有獨特的香味和香醇的口味。烏冬面是使用國產麵粉製作的硬麵，有嚼勁，首日開業，已有超多人慕名而來。 店舖位置：527, L5

圍方提供超過5萬呎綠化休憩空間及特設全港最大室内單車停車場，更於商場不同位置加入藝術装置，為嚮往休閒生活的顧客打造舒適空間。 圍方 The Wai 開業 │ 13,000 平方呎室內單車停車場 場內設全港最大、約13,000平方呎室內單車停車場，分為A、B、C zone，提供330個單車泊位、連接新界東西的單車徑網絡。泊置單車後，還可以直接在停車場使用升降機進入商場。

圍方 The Wai 開業 │ 寵物友善設施及綠化休憩空間 圍方亦特設多項寵物友善設施，包括寵物優先停泊位、寵物友善優先升降機、寵物專用廁所及垃圾桶、寵物車暫泊專區及寵物用品借用等，商場的戶外綠化休憩空間更可以讓寵主及毛孩購物後盡情放電，享受人寵同樂。