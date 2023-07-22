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2023-07-22 22:00:05

圍方開幕｜記者直擊圍方The Wai正式營業 一文睇清食玩買特色商店

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圍方

圍方The Wai於7月22日正式營業。

「圍方The Wai」今日(22/7)正式開業！記者直擊總樓面面積約65萬平方呎的超大地方，設有4層商舖樓層，匯聚近150個商戶，即帶大家食玩買盡各特色商店。文：Sonia 攝：陳國峰

圍方

圍方The Wai於7月22日正式營業。

眾多特色商戶當中，包括全港最大的Market Place超級市場、大圍區唯一的戲院英皇戲院plus+、任天堂正規商品販賣店、首度登陸香港的人氣名古屋烏冬麵店三本屋、念月樓、御．家上海、被譽為傳奇海南雞飯的新加坡知名餐廳Chatterbox Café等。

此外，商場不同樓層均設有合共超過5萬平方呎的綠化休憩空間，讓大家在舒適的氛圍中享受親近自然時光。場內更設全港最大、約13,000平方呎的室內單車停車場，提供330個單車泊位，連接新界東西的單車徑網絡；室內停車場設有390個車位及39個電單車車位。配套設施一應俱全。另外，場內亦提供了一系列環保配套，例如太陽能供電設備及電動車輛充電設施等，為節能減碳出一分力。

圍方The Wai│商場作為全新生活地標，匯聚近150個商戶類型多元，務求全方位照顧居民需要。

圍方The Wai│商場作為全新生活地標，匯聚近150個商戶類型多元，務求全方位照顧居民需要。

圍方The Wai開業｜英皇戲院Plus+

英皇戲院Plus+佔地兩層，設有6間獨立影院，提供共912個座位，是全港首間全院配備全新杜比System131銀幕揚聲器的戲院，包括185個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos)影院，帶來影視享受。

圍方英皇戲院更提供VIP早鳥入會優惠，VIP會員獨享$65開業戲票優惠，平絕新界東。首3,000位憑優惠碼【TAIWAI】成功登記的VIP會員，更可以得到3張戲飛，兼享精彩禮遇。另外，首批憑指定優惠碼新入會的VIP會員，更有機會出席由ERROR主演電影《陰目偵信》的首映日特別場，與主創團隊見面。

VIP早鳥入會優惠

入會費：$130 (原價$150)

獨享英皇戲院Plus+ $65開業戲票優惠

3張戲票

VIP會員迎新電影贈券

只適用於首3,000名新會員，將於登記後5個工作天內存入電子會籍；適用於兌換英皇戲院Plus+ (大圍圍方)星期一至五場次之2D戲票

生日電影贈券及精緻餐飲

80個代幣——60個代幣直接享用戲票買一送一優惠乙次

免費爆谷及超過$300戲票小食現金券

另外，透過英皇院線的網站及手機App購票，可享365日「零」手續費優惠。

店舖位置：522, L5

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圍方The Wai開業nsew-任天堂正規商品販賣店

專營Nintendo Switch及任天堂角色周邊產品的nsew，全新旗艦店超過1,800呎，新增多個立體任天堂角色打卡點，開業期間有多個新店限定推廣及日本製期間獨家產品，任天堂粉絲不容錯過。

買《超級瑪利歐 奧德賽》遊戲即有機會獲得「凱比帽子

為慶祝新店開業，nsew The Wai為大家帶來《超級瑪利歐 奧德賽》遊戲中瑪利歐的好搭檔「凱比帽子」，凡購買Nintendo Switch《超級瑪利歐 奧德賽》盒裝版遊戲加任何一件瑪利歐相關產品，即可免費獲贈「凱比帽子」一份。另外，新遊戲《皮克敏4》已經推出，只要於nsew The Wai分店購物，可獲得《皮克敏4》主題紙袋

店舖位置：314, L3

圍方The Wai│nsew-任天堂正規商品販賣店 圍方The Wai│nsew-任天堂正規商品販賣店 圍方The Wai│nsew-任天堂正規商品販賣店 圍方The Wai│nsew-任天堂正規商品販賣店 圍方The Wai│nsew-任天堂正規商品販賣店

圍方The Wai開業│Market Place

佔地23,000尺、全港最大的Market Place超級市場，提供來自世界各地的優質新鮮食材、特色食品及高級家居用品，同時為營造輕鬆、愉快和時尚的購物環境，特意細心將不同種類的食物及飲品仔細分區，讓大家享受「掃貨」過程。圍方開業當日，Market Place人頭湧湧，虛冚得非常誇張。

店舖位置：413-415, L4

圍方The Wai│Market Place蔬果區 圍方The Wai│Market Place 圍方The Wai│Market Place 圍方The Wai│Market Place紅酒區

圍方The Wai開業｜UNIQLO

UNIQLO的圍方新店以「圍」繞美好日常為主題，不但在開幕首6天推出限定優惠，同時聯乘人氣盒子吐司專門店E FOR EGG合作，推出限定「打卡」甜點，更會送出共享單車Locobike的一日通行證。另外亦有大圍地標作主題的UTme及單肩袋，加上貓貓圖案，「貓奴」不要錯過！

店舖位置：223-224, L2

圍方The Wai｜UNIQLO 圍方The Wai｜UNIQLO 圍方The Wai｜UNIQLO

圍方The Wai開業｜MUJI無印良品

MUJI無印良品進駐「圍方The Wai」，是該品牌在香港的第19間分店，屬沙田區內第2間店舖。新店總面積逾11,000平方呎，提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等日用品選擇。新店將沿用簡潔自然、色調樸實的室內設計，提供寬敞舒適的購物空間，分享無印良品的良感生活理念。

店舖位置：237, L2

圍方The Wai│MUJI無印良品 圍方The Wai│MUJI無印良品Coffee Stand 圍方The Wai│MUJI無印良品

圍方The Wai開業｜Mercedes-Benz Lab

Mercedes-Benz Lab為平治全新概念店，進一步把平治的陳列室版圖擴展至新界區，面積接近4,000平方呎，為顧客提供一站式銷售服務體驗。場內展出多達6款精選型號，亦提供即場試駕，讓大家體驗平治無與倫比的駕駛感受。此外，該店亦會不定時舉辦各類活動

店舖位置：201, L2

圍方The Wai│Mercedes-Benz Lab

圍方The Wai│Mercedes-Benz Lab

圍方The Wai開業｜IDEAS

IDEAS盡攬迪士尼創意精品，店內採用紅黃主色作為設計，透過燈光提升玩具潮玩味，門口位置展出的1：1鐵甲奇俠氣勢盡顯；中間位置有1.6米高URDU站立式米奇，配上LED屏，讓大家猶如身處奇幻國度。首設香港玩具品牌URDU專區，把多個自家創作及與不同品牌聯乘推出的潮玩擺件帶到該店，包括URDU福部屋「DISNEY LUCKY BLINDBOX SERIES 1」米奇唐老鴨款式、URDU ACTION SOFTOYS系列史迪仔、URDU 7吋站立式公仔系列，還有自家創作PLANT ALIEN、FUWA FUWA系列等。

店舖位置：324, L3

圍方The Wai│IDEAS

圍方The Wai│IDEAS

圍方The Wai開業｜SANRIO Gift Gate

提起Sanrio，當然會聯想到許多人氣角色，包括Hello Kitty、My Melody、Little Twin Stars、Pompompurin、Cinnamoroll、Pochacco等，店內供應大量相關產品，fans必到！

店舖位置：406B, L4

圍方The Wai｜SANRIO Gift Gate

圍方The Wai｜SANRIO Gift Gate

圍方The Wai開業｜誠品知味

東鐵沿線首家誠品，以「誠品知味」率先出現，並且限時推出開幕禮遇。此外，同時亦預告誠品書店大圍店將於8月正式開幕，新店將以超過5,000呎的空間，設置成人中、外文書、兒童館、誠品風格文具館及誠品知味。

圍方The Wai│誠品知味

圍方The Wai│誠品知味

圍方The Wai開業LOUDER

T本地生活精品店LOUDER雲集過百個本地品牌，產品類別豐富，數量多達5,000款，涵蓋11個類別，包括美妝及香薰、文具、家居佈置、時裝、寵物用品及食品等，大部份均爲香港設計及/或製造。LOUDER更推出獨家的「支持本地設計師」徽章，讓顧客可以簡單識別出由香港設計師設計或手作的商品，鼓勵大家支持本地創作

店舖位置：328, L3

圍方The Wai｜LOUDER 圍方The Wai｜網羅本地文創產品的O2O (Online-to-Offline) 品牌LOUDER

圍方The Wai開業NAMCO

東鐵綫沿綫首間NAMCO日本遊戲機中心，是充滿元氣的遊戲機玩樂中心，希望提供安心、安全的遊樂空間，並提供現時最流行的日本景品，期望為顧客帶來笑容及幸福感

圍方The Wai｜NAMCO 圍方The Wai｜NAMCO

圍方The Wai開業｜agnès b.

agnès b.新店位於圍方商場2樓，主入口是agnès b.主題，另一入口則是品牌的年輕支線SPORT b.主題。由7月22日起至8月22日，agnès b.圍方店將推出優惠：

1.單一淨消費滿$2,500或以上，獲贈SPORT b.旅行轉插或SPORT b.限量版DINO不鏽鋼杯乙份，數量有限，送完即止。

2.單一淨消費任何貨品滿$3,000元或以上，或單一淨消費SPORT b.貨品滿$2,000元或以上，可成為AMI AGRENT會員，享受agnès b.的會員購物、生日禮遇及agnès b. café餐飲9折優惠。

3.憑agnès b. 圍方店的即日消費發票正本，可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。價惠只限星期一至五，星期六日及公眾假期除外。

agnès b. Café圍方店將於7月22日至31日期間，顧客可以$88元，買總值$109元「優惠組合」，包括一杯飲品及一件迷你蛋糕。

店舖位置：agnès b. & SPORT b.│210, L2

店舖位置：agnès b. Café│Kiosk 11, L2

圍方The Wai｜agnès b.新店位於圍方商場2樓，主入口是agnès b.主題，另一入口則是品牌的年輕支線SPORT b.主題。 圍方The Wai｜agnès b. 圍方店的即日消費發票正本，可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。 圍方The Wai｜agnès b. 圍方店的即日消費發票正本，可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。 圍方The Wai｜agnès b. 圍方店的即日消費發票正本，可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。

圍方接近25%為食肆，盡攬亞洲、歐洲及北美等地佳餚菜式，天有多間首次進駐新界區特色食肆

圍方The Wai開業The Captain's House

美式海鮮餐廳The Captain's House成立於2014年。創辦人和廚師們竭盡全力創作正宗的卡郡和克里奥爾風味美食。食品質量及味道是重中之重。從招牌菜 “Seafood Boils” 到原隻蟹燴飯都呈現出我們讓口味的變化和可能性無窮無盡。讓您可以像置身在新奧爾良一樣享受美味佳餚。他們對濃稠醬汁更為講究及重必點菜之一是船長海鮮包，會利用當天最新鮮的海鮮製作出新奧爾良風味的海鮮包。

店舖位置：321A, L3

圍方The Wai│The Captain's House

圍方The Wai│The Captain's House

圍方The Wai開業念月樓

集嶄新粵菜、川菜及高水準中式點心於一身的念月樓，行政總廚李志光師傅具逾四十年的掌廚經驗，憑藉他從前在三希樓和駿景軒等知名食府的經驗，是次以創新手法呈現地道粵菜及川菜；點心則由曾任米芝蓮食府多年的點心部總廚陳世輝師傅主理，出品上乘。

店舖位置：232, L2

圍方The Wai開業│念月樓 圍方The Wai開業│念月樓

圍方The Wai開業「御家上海」

「御家上海」圍方新店繼續由祖籍揚州的行政總廚藥華宏師傅主理，他與團隊致力為傳統淮揚菜注人新元素，不斷追求創新和進步。以悉心設計的菜式重現昔日的經典味道，為客人營造「家」的感覺。除了鐵板灌湯生煎包、蜜汁脆鱔、淮鹽溏心燻蛋、蟹粉炒河蝦仁、鮑魚紅燒肉等馳名招牌菜式外，更匠心設計了十多道精妙別緻的「圍方店限定菜式」。包括八寶肉餅蒸膏蟹、酒糟蒸西湖白魚、香蔥金錢肚拌香乾、荔枝蝦球、家上海冬蓉燒餅等以全新面貌呈現淮揚菜的箇中精髓，發揚地道滋味。

為慶祝新店開幕，特意推出多重精彩禮遇，於72224日期間，凡堂食惠顧任何食品，兩位可獲贈金牌小籠包一客(六件）；四位或以上可獲贈上海煙燻脆皮雞（半隻）；另惠顧兩杯貴妃楊枝甘露；其中一杯可享半價優惠。於725 27日期間客人凡於社交平台追蹤「家上海」的帳號，每位均可獲贈豆漿一杯。此外，於餐廳消費滿＄300，更可獲贈＄100現金券留待下次用餐時使用。

店舖位置：334, L3

圍方The Wai│「御•家上海」 圍方The Wai│「御•家上海」 圍方The Wai│「御•家上海」匠心設計了十多道精妙別緻的「圍方店限定菜式」

圍方The Wai開業Chatterbox Café

被譽為「傳奇文華海南雞飯」的新加坡知名餐廳Chatterbox Café，圍方店精心打造餐廳裡的裝潢，是次新店巧妙將異國建築元素和現代風格互相融合，重新詮釋現代簡約的設計概念，寬敞明亮的用餐環境，讓食客仿似置身於新加坡的同時亦能夠感受到如「家」一般的溫馨舒適的環境。

為隆重其事，行政總廚Chef Liew Tian Heong(劉殿雄先生) 更就本次開幕特地來港坐陣，呈獻全新夏日海鮮推介，包括新店限定「星洲脆香麥皮海蝦」 及「新加坡亞參金目鱸魚」，而這兩款菜式更是在新加坡以外，首次於亞洲推出。除此之外，圍方新店還會推出全新夏日特飲「椰子沙冰」系列。

店舖位置：304, L3

圍方The Wai開業│Chatterbox Café

圍方The Wai│Chatterbox Café

圍方The Wai開業Under The Roof

由「野田珈琲生豆專門店+焙煎」及LOBBY by Hair Corner聯乘的結合髮廊與咖啡體驗的Under The Roof，在店內客人可以購買由日本專業團隊採購及質量監控，並由香港焙煎團隊經研發手沖及濃縮兩款標準烘焙曲線，把咖啡呈現出不同風味及保證每款咖啡豆的新鮮度的日本咖啡生豆，讓顧客享受咖啡最佳風味。

店舖位置：325, L3

圍方The Wai│Under The Roof 圍方The Wai│Under The Roof焙煎日本咖啡生豆 圍方The Wai│Under The Roof焙煎日本咖啡生豆

圍方The Wai開業│Moojoo Lifestyle Café

Moojoo Lifestyle Café打造一個寵物友善及打卡的用餐環境，提供多樣化的前菜、主食、甜點以及咖啡和一系列以寵物為主題的特飲，為客人和寵物提供一個愉快又獨特的體驗，把人、寵物及社區連在一起

店舖位置：335, L3

圍方The Wai│Moojoo Lifestyle Café 圍方The Wai│Moojoo Lifestyle Café

圍方The Wai開業NOC Coffee Co.

精品咖啡概念店NOC Coffee Co.2015年創立，以專注策劃一場圍繞咖啡、輕食及環境的完整咖啡體驗為目標，因此命名為Not Only Coffee。由位於嘉咸街的第一家分店開始，每一家分店均以混凝土、淺色原木及亮白色元素打造，明亮而平靜的環境除了讓客人專注於享受咖啡體驗，更能與周邊的都市喧鬧形成對比。NOC亦於2018年被設計雜誌Wallpaper*評選為世界最佳設計咖啡店之一，亦於2019年至2020年蟬聯Big7 Travel的亞洲最佳咖啡店首二十位

店舖位置：430, L4

圍方The Wai開業│NOC Coffee Co. 圍方The Wai開業│NOC Coffee Co.

圍方The Wai開業山本屋

首度登陸香港的百年人氣名古屋烏冬面店山本屋於1925年創業，烏冬面湯底使用愛知縣岡崎產框久的八丁味噌秘製，有獨特的香味和香醇的口味。烏冬面是使用國產麵粉製作的硬麵，有嚼勁，首日開業，已有超多人慕名而來。

店舖位置：527, L5

圍方The Wai│山本屋製作烏冬面的是日本師傅 圍方The Wai│山本屋 圍方The Wai│山本屋

圍方提供超過5萬呎綠化休憩空間及特設全港最大室内單車停車場，更於商場不同位置加入藝術装置，為嚮往休閒生活的顧客打造舒適空間。

圍方The Wai開業13,000平方呎室內單車停車場

場內設全港最大約13,000平方呎室內單車停車場，分為ABC zone提供330個單車泊位連接新界東西的單車徑網絡泊置單車後還可以直接在停車場使用升降機進入商場

圍方The Wai│13,000平方呎室內單車停車場 圍方The Wai│13,000平方呎室內單車停車場

圍方The Wai開業寵物友善設施及綠化休憩空間

圍方亦特設多項寵物友善設施，包括寵物優先停泊位、寵物友善優先升降機、寵物專用廁所及垃圾桶、寵物車暫泊專區及寵物用品借用等，商場的戶外綠化休憩空間更可以讓寵主及毛孩購物後盡情放電，享受人寵同樂。

圍方The Wai│寵物專用廁所及垃圾桶 圍方The Wai│寵物便便收集處 圍方The Wai│戶外綠化休憩空間 圍方The Wai│戶外綠化休憩空間

圍方 The Wai

地址：大圍車公廟路18號 (大圍站B出口)

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