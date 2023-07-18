圍方開幕｜UNIQLO圍方新店 購物換E FOR EGG迷你窩夫/共享單車Locobike一日通行證/大圍主題UTme

大圍新商場「圍方 The Wai」將於7月22日開幕，UNIQLO亦宣布會進駐，新店以「圍」繞美好日常為主題，不單在開幕首6天推出限定優惠，同時聯乘人氣盒子吐司專門店E FOR EGG合作，推出限定「打卡」甜點，更會送出共享單車Locobike的一日通行證。另外亦有大圍地標作主題的UTme及單肩袋，加上貓貓圖案，「貓奴」不要錯過！
圍方UNIQLO｜開幕首6天限定優惠
圍方店於開幕首6天（7月22日至27日）帶來多款皇牌商品的圍方店獨家限定優惠，男女通用寬鬆口袋圓領T恤$99、女裝短袖粗紡短身T恤$79、男裝DRY-EX圓領T恤及女裝AIRism短袖無縫船領長身T恤$79、女裝輕便休閒短褲$79、女裝SMART裙褲$149、男裝Chino短褲$149、童裝短袖超彈性DRY-EX圓領T恤$59、男女童3件裝內褲$59，應援鄰近社區需要，打造舒適自在日常。
圍方UNIQLO｜全港門店及網店 同步推限定優惠
UNIQLO全線香港及澳門門店、網絡旗艦店也會於7月21日至27日同步推出限定優惠，一同慶祝圍方店開幕，包括女裝短袖短身T恤$59、男裝U AIRism 5分袖棉質寬鬆圓領T恤$99、男裝超彈性DRY-EX束腳褲及女裝超彈性AIRism束腳褲$149，帶來適合不同場合的休閒穿搭；夏日皇牌AIRism系列透過革新舒適科技，為炎夏日常注入空氣感，讓你穿上極致舒適，必入手男裝AIRism短袖棉質圓領T恤及AIRism棉質背心$79、女裝附胸墊AIRism吊帶背心及附胸墊AIRism背心$129；童裝短袖U AIRism棉質圓領T恤$59、嬰幼兒緊身褲$49，讓孩童享受舒適美好的夏日時光。
圍方UNIQLO｜聯乘吐司專門店E FOR EGG 及 共享單車品牌Locobike
為深化圍方店以及社區連繫，店內特設專屬地圖展區，介紹毗鄰社區飲食文化及周邊休閒活動，以及發售具地區特色的商品。大圍區近年成為文青勝地，聚集多間特色咖啡店及餐廳，UNIQLO首度與人氣盒子吐司專門店E FOR EGG合作，帶來多款限定「打卡」甜點。開幕首兩天（7月22日、23日）於圍方店購物即可憑單據於指定時間換領本地共享單車品牌Locobike一日通行證乙張，或同時分享指定帖文，可換領人氣盒子吐司專門店E FOR EGG招牌迷你窩夫乙個。
除此之外，新一彈以大圍地區為設計靈感的「本地文化原創系列」UTme!同步圖案登場，糅合該區美食、休閒活動和地標等元素，並推出8款具在地特色的UTme!貼圖，為慶祝圍方店開幕，印有指定「本地文化原創系列」UTme! 圖案的男女通用短袖T恤將於店內發售。由7月22日至27日在圍方店購物滿$350，更可以$1換購印有UNIQLO本地文化原創系列UTme!圖案單肩包。