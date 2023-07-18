圍方開幕｜UNIQLO圍方新店 購物換E FOR EGG迷你窩夫/共享單車Locobike一日通行證/大圍主題UTme

大圍新商場「圍方 The Wai」將於7月22日開幕，UNIQLO亦宣布會進駐，新店以「圍」繞美好日常為主題，不單在開幕首6天推出限定優惠，同時聯乘人氣盒子吐司專門店E FOR EGG合作，推出限定「打卡」甜點，更會送出共享單車Locobike的一日通行證。另外亦有大圍地標作主題的UTme及單肩袋，加上貓貓圖案，「貓奴」不要錯過！

圍方 UNIQLO ｜開幕首 6 天限定優惠

圍方店於開幕首6天（7月22日至27日）帶來多款皇牌商品的圍方店獨家限定優惠，男女通用寬鬆口袋圓領T恤$99、女裝短袖粗紡短身T恤$79、男裝DRY-EX圓領T恤及女裝AIRism短袖無縫船領長身T恤$79、女裝輕便休閒短褲$79、女裝SMART裙褲$149、男裝Chino短褲$149、童裝短袖超彈性DRY-EX圓領T恤$59、男女童3件裝內褲$59，應援鄰近社區需要，打造舒適自在日常。