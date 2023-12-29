垃圾徵費｜戶戶送夥拍The Loops專業回收 回收3類節日常見棄置物

垃圾徵費將於2024年4月1日實施，大家都開始清理家中多餘物資。聖誕節過後，各種的裝飾布置、聚餐用具，以及交換禮物的包裝等，不單佔用家中空間，更有可能加重地球負擔。為減輕對環境負荷及氣候暖化的影響，戶戶送與The Loops專業回收公司攜手，由即日起到2024年1月17日期間，推出「膠」換聖誕禮物回收計劃，於6間「戶戶小廚」設置回收箱，鼓勵大家收集於派對慶祝時所用的裝飾、交換禮物後的禮物包裝以及聖誕大餐時使用的塑膠容器等進行回收，重新給予它們第二生命。讓大家與摯愛親友一同歡度綠色聖誕的同時，也為地球送上美好的聖誕禮物。
戶戶送與The Loops聯手回收3類節日常見棄置物
戶戶送聯同The Loops專業回收推出「膠」換聖誕禮物計劃，並接受共3類節日常見棄置物。所有回收物將經The Loops收集及消毒後，轉化成全新物品，例如將聖誕彩球掛飾變成鐵塊或鋁塊、將紙杯及紙碟變成環保紙品、將木筷子變成環保木煤，以及將未經開封的即棄餐具，經人手挑選及利用紫外光消毒後，重新包裝成新的餐具。
戶戶送香港區署理總經理Nick Price表示：「我們希望顧客透過戶戶送享受美食之餘，不忘實踐環保。戶戶送一直致力將綠色理念融入顧客的日常，我們將繼續通過行動促進業界的可持續發展，並與相關持份者合作，鼓勵更多人支持循環經濟，為實現可持續發展出一分力。」
「膠」換聖誕禮物計劃 可回收物件一覽
第一類：聖誕裝飾 （聖誕氣球、彩球掛飾）
第二類：禮物包裝紙
第三類：塑膠食物容器
6間戶戶小廚回收站點一覽：
香港仔：香港仔香港仔中心商場2期2樓1A舖
將軍澳：將軍澳南唐賢街33號澳南海岸Capri Place G13及B05號舖
美孚：美孚發祥街10號李鄭屋商場 地下102號舖
葵盛：葵涌貨櫃碼頭路77-81號大鴻輝(葵涌)中心第一期地下G11舖
屯門：屯門建豐街4號（悦品度假酒店）地下1號舖
鰂魚涌：鰂魚涌英皇道1048-1056號東滙坊LG樓LG 045-50號舖