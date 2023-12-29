熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-29 12:00:00

垃圾徵費｜戶戶送夥拍The Loops專業回收 回收3類節日常見棄置物

分享：
垃圾徵費｜戶戶送夥拍The Loops專業回收 回收3類節日常見棄置物

垃圾徵費｜戶戶送夥拍The Loops專業回收 回收3類節日常見棄置物

垃圾徵費將於202441日實施，大家都開始清理家中多餘物資。聖誕節過後，各種的裝飾布置、聚餐用具，以及交換禮物的包裝等，不單佔用家中空間，更有可能加重地球負擔。為減輕對環境負荷及氣候暖化的影響，戶戶送與The Loops專業回收公司攜手，由即日起到2024117日期間，推出「膠」換聖誕禮物回收計劃，於6間「戶戶小廚」設置回收箱，鼓勵大家收集於派對慶祝時所用的裝飾、交換禮物後的禮物包裝以及聖誕大餐時使用的塑膠容器等進行回收，重新給予它們第二生命。讓大家與摯愛親友一同歡度綠色聖誕的同時，也為地球送上美好的聖誕禮物。

垃圾徵費｜戶戶送夥拍The Loops專業回收 回收3類節日常見棄置物

垃圾徵費｜戶戶送夥拍The Loops專業回收 回收3類節日常見棄置物

戶戶送與The Loops聯手回收3類節日常見棄置物   

戶戶送聯同The Loops專業回收推出「膠」換聖誕禮物計劃，並接受共3類節日常見棄置物。所有回收物將經The Loops收集及消毒後，轉化成全新物品，例如將聖誕彩球掛飾變成鐵塊或鋁塊、將紙杯及紙碟變成環保紙品、將木筷子變成環保木煤，以及將未經開封的即棄餐具，經人手挑選及利用紫外光消毒後，重新包裝成新的餐具。

戶戶送香港區署理總經理Nick Price表示：「我們希望顧客透過戶戶送享受美食之餘，不忘實踐環保。戶戶送一直致力將綠色理念融入顧客的日常，我們將繼續通過行動促進業界的可持續發展，並與相關持份者合作，鼓勵更多人支持循環經濟，為實現可持續發展出一分力。」

戶戶送聯同The Loops專業回收推出「膠」換聖誕禮物計劃，並接受共3類節日常見棄置物，包括禮物包裝紙。

戶戶送聯同The Loops專業回收推出「膠」換聖誕禮物計劃，並接受共3類節日常見棄置物，包括禮物包裝紙。

「膠」換聖誕禮物計劃 可回收物件一覽

第一類：聖誕裝飾 （聖誕氣球、彩球掛飾）

第二類：禮物包裝紙

第三類：塑膠食物容器

6間戶戶小廚回收站點一覽：

香港仔：香港仔香港仔中心商場221A

將軍澳：將軍澳南唐賢街33號澳南海岸Capri Place G13B05號舖

美孚：美孚發祥街10號李鄭屋商場 地下102號舖

葵盛：葵涌貨櫃碼頭路77-81號大鴻輝(葵涌)中心第一期地下G11

屯門：屯門建豐街4號（悦品度假酒店）地下1號舖

鰂魚涌：鰂魚涌英皇道1048-1056號東滙坊LGLG 045-50號舖

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受