垃圾徵費｜戶戶送夥拍The Loops專業回收 回收3類節日常見棄置物

垃圾徵費將於2024年4月1日實施，大家都開始清理家中多餘物資。聖誕節過後，各種的裝飾布置、聚餐用具，以及交換禮物的包裝等，不單佔用家中空間，更有可能加重地球負擔。為減輕對環境負荷及氣候暖化的影響，戶戶送與The Loops專業回收公司攜手，由即日起到2024年1月17日期間，推出「膠」換聖誕禮物回收計劃，於6間「戶戶小廚」設置回收箱，鼓勵大家收集於派對慶祝時所用的裝飾、交換禮物後的禮物包裝以及聖誕大餐時使用的塑膠容器等進行回收，重新給予它們第二生命。讓大家與摯愛親友一同歡度綠色聖誕的同時，也為地球送上美好的聖誕禮物。

戶戶送與 The Loops 聯手回收 3 類節日常見棄置物

戶戶送聯同The Loops專業回收推出「膠」換聖誕禮物計劃，並接受共3類節日常見棄置物。所有回收物將經The Loops收集及消毒後，轉化成全新物品，例如將聖誕彩球掛飾變成鐵塊或鋁塊、將紙杯及紙碟變成環保紙品、將木筷子變成環保木煤，以及將未經開封的即棄餐具，經人手挑選及利用紫外光消毒後，重新包裝成新的餐具。

戶戶送香港區署理總經理Nick Price表示：「我們希望顧客透過戶戶送享受美食之餘，不忘實踐環保。戶戶送一直致力將綠色理念融入顧客的日常，我們將繼續通過行動促進業界的可持續發展，並與相關持份者合作，鼓勵更多人支持循環經濟，為實現可持續發展出一分力。」