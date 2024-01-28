垃圾徵費｜香港專業整理收納協會整合全港回收資訊 回收電器/衣物/樂器/X光片

臨近新年，大家都準備大掃除，隨著今年將實行垃圾徵費，大家不妨將多出的物資回收或捐出，幫助一下弱勢社群及環境。香港專業整理收納協會(HAPO) 最近推出《HAPO 回收捐贈途徑集》， 整合逾100個種物品的回收及捐贈途徑，由電腦、電視、充電池等電器、衣物、，甚至X光片及薯片袋都有！
HAPO協會相信，源頭減廢和資源回收是解決垃圾問題的關鍵，透過《HAPO 回收捐贈途徑集》，能找到最適合的回收途徑，減少垃圾堆填區的負擔，同時建立回收及捐贈習慣，物盡其用。更重要的是能夠節省金錢。
垃圾徵費｜常見回收物
紙
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
金屬
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
塑膠
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
玻璃樽
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
垃圾徵費｜回收電器
充電池
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
慳電膽
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
光管
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
乾電池
．即棄電池回收計劃
小型電器
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
．救世軍 The Salvation Army
四電一腦
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．歐綠寶 Regional Collection Centre
．回收轆轆 Look For Green
電腦
．明愛電腦工場 Caritas Computer Workshop
．救世軍 The Salvation Army
平面電視
救世軍 The Salvation Army
顯示器
救世軍 The Salvation Army
打印機
救世軍 The Salvation Army
掃瞄器
救世軍 The Salvation Army
光碟
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．精神書局 Spirit Book Store
CD/DVD
社區二手店 Community Recycling Coop
碳粉匣及打印墨盒
地球之友 Friends of the Earth
垃圾徵費｜回收衣物及布藝
衣服／鞋／手袋
．救世軍 The Salvation Army
．基督教勵行會 Christian Action
．地球之友 Friends of the Earth
．社區二手店 Community Recycling Coop
衣服
．社區舊衣回收箱計劃
．長春社
．回收轆轆 Look For Green
．GU
．H&M
．MUJI
．Redress
．UNIQLO
．Zara
．MIRO
．Wacoal
牛仔褲及裙
．Levi's (間限定活動)
床上用品
社區二手店 Community Recycling Coop
垃圾徵費｜回收膠類包裝
發泡膠
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
發泡膠 / 水果網
．迷失的寶藏
包裝膠物料
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
泡泡紙
The Loops
環保袋
．The Loops
．生態巴士 Ecobus
垃圾徵費｜食品及食具類
紙杯／紙碟
綠在區區 GREEN@COMMUNITY
紙包飲品盒
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
．喵坊 Mil Mill
金屬煮食器具
綠在區區 GREEN@COMMUNITY
鋁罐
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
膠餐具容器
綠在區區 GREEN@COMMUNITY
膠樽
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
．入樽機先導計劃
竹筷子
綠惜地球 The Green Earth (期間限定活動)
冰種
瓹窿瓹罅 guruguru
乾貨食物
惜食堂 Food Angel
廚餘
香港環保署 Environmental Protection Department
Gas罐
The Loops (收費服務)
未開封餐具/即棄餐具
The Loops (收費服務)
薯片袋／鋁箔袋
The Loops (收費服務)
冰種
The Loops (收費服務)
薯片袋
俊成環保有限公司 Success Grand Environmental Limited (郵寄或親自前往)
垃圾徵費｜書籍、玩具、文具及精品
書籍、文具、玩具
社區二手店 Community Recycling Coop
書籍／雜誌
．綠在區區 GREEN@COMMUNITY
．回收轆轆 Look For Green
書籍／教科書
．精神書局
書籍
．太古地產 Swire Properties (期間限定活動)
．香港小童群益會 The Boys’ & Girls’ Clubs Association of HK
玩具、文具及精品
．救世軍 The Salvation Army
．基督教勵行站 Christian Action
玩具
玩具樂園
文具及精品
文具及民物銀行 Bank of Stationery & Cultural Relics
樂器
社區二手店 Community Recycling Coop
垃圾徵費｜個人護理、運動及醫療類
個人護理用品膠樽
綠在區區 GREEN@COMMUNITY
個人護理空膠樽
屈臣氏 Watsons(期間限定活動)
隱形眼鏡殼+鋁箔片
Contact Lens Easy
隱形眼鏡塑膠包裝
OPTICAL 88 x EcoDrive h
眼藥水樽或瓶
OPTICAL 88 x EcoDrive
護膚品/化妝品空瓶
．Aesop
．Innisfree
．IPSA
．KIEHL'S
．LANCOME
．L'OCCITANE
．L'OREAL
．LUSH
．Sheseido
．shu uemura
．THE BODY SHOP
雨傘
綠行俠 Eco-Greenergy
藥物
太平山青年商會(期間限定活動)
運動用品
社區二手店 Community Recycling Coop
泵咀膠樽
The Loops (收費服務)
瑜伽墊
The Loops(收費服務)
網球
The Loops(收費服務)
X光片
The Loops(收費服務)