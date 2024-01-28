垃圾徵費｜香港專業整理收納協會整合全港回收資訊 回收電器/衣物/樂器/X光片

臨近新年，大家都準備大掃除，隨著今年將實行垃圾徵費，大家不妨將多出的物資回收或捐出，幫助一下弱勢社群及環境。香港專業整理收納協會(HAPO) 最近推出《HAPO 回收捐贈途徑集》， 整合逾100個種物品的回收及捐贈途徑，由電腦、電視、充電池等電器、衣物、，甚至X光片及薯片袋都有！

HAPO協會相信，源頭減廢和資源回收是解決垃圾問題的關鍵，透過《HAPO 回收捐贈途徑集》，能找到最適合的回收途徑，減少垃圾堆填區的負擔，同時建立回收及捐贈習慣，物盡其用。更重要的是能夠節省金錢。