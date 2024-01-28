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生活
2024-01-28 15:00:00

垃圾徵費｜香港專業整理收納協會整合全港回收資訊 回收電器/衣物/樂器/X光片

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垃圾徵費｜香港專業整理收納協會整合全港回收資訊 回收電器/衣物/樂器/X光片

垃圾徵費｜香港專業整理收納協會整合全港回收資訊 回收電器/衣物/樂器/X光片

臨近新年，大家都準備大掃除，隨著今年將實行垃圾徵費，大家不妨將多出的物資回收或捐出，幫助一下弱勢社群及環境。香港專業整理收納協會(HAPO) 最近推出《HAPO 回收捐贈途徑集》， 整合逾100個種物品的回收及捐贈途徑，由電腦、電視、充電池等電器、衣物、，甚至X光片及薯片袋都有！

HAPO協會相信，源頭減廢和資源回收是解決垃圾問題的關鍵，透過《HAPO 回收捐贈途徑集》，能找到最適合的回收途徑，減少垃圾堆填區的負擔，同時建立回收及捐贈習慣，物盡其用。更重要的是能夠節省金錢。

香港專業整理收納協會(HAPO)推出《HAPO 回收捐贈途徑集》，整合逾100個種物品的回收及捐贈途徑，非常實用。 香港專業整理收納協會(HAPO)推出《HAPO 回收捐贈途徑集》，整合逾100個種物品的回收及捐贈途徑，非常實用。

垃圾徵費｜常見回收物

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金屬

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塑膠

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玻璃樽

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垃圾徵費｜回收玻璃樽

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垃圾徵費｜回收電器

充電池

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慳電膽

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光管

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乾電池

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電腦

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救世軍 The Salvation Army

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垃圾徵費｜回收衣物及布藝

衣服／鞋／手袋

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．地球之友 Friends of the Earth

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衣服

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牛仔褲及裙

Levi's (間限定活動)

 

床上用品

社區二手店 Community Recycling Coop

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垃圾徵費｜回收衣物及布藝

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垃圾徵費｜回收膠類包裝

發泡膠

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發泡膠 / 水果網

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包裝膠物料

．綠在區區 GREEN@COMMUNITY

泡泡紙

The Loops

環保袋

The Loops

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垃圾徵費｜回收轆轆

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垃圾徵費｜食品及食具類

紙杯／紙碟

綠在區區 GREEN@COMMUNITY

紙包飲品盒

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金屬煮食器具

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膠餐具容器

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膠樽

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竹筷子

綠惜地球 The Green Earth  (期間限定活動)

冰種

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乾貨食物

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Gas

The Loops (收費服務)

未開封餐具/即棄餐具

The Loops (收費服務)

薯片袋／鋁箔袋

The Loops (收費服務)

冰種

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薯片袋

俊成環保有限公司 Success Grand Environmental Limited (郵寄或親自前往)

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垃圾徵費｜惜食堂回收食品

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垃圾徵費｜書籍、玩具、文具及精品

書籍、文具、玩具

社區二手店 Community Recycling Coop

書籍／雜誌

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書籍／教科書

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書籍

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玩具

玩具樂園

文具及精品

文具及民物銀行 Bank of Stationery & Cultural Relics 

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垃圾徵費｜回收書籍、玩具及樂器 垃圾徵費｜回收書籍、玩具及樂器

垃圾徵費｜個人護理、運動及醫療類

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個人護理空膠樽

屈臣氏 Watsons(期間限定活動)

隱形眼鏡殼+鋁箔片

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OPTICAL 88 x EcoDrive h

眼藥水樽或瓶

OPTICAL 88 x EcoDrive

護膚品/化妝品空瓶

Aesop

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IPSA

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太平山青年商會(期間限定活動)

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社區二手店 Community Recycling Coop

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HAPO 回收捐贈途徑集

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垃圾徵費｜回收X光片

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