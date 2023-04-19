壽喜燒廚師發辦 品嘗姬牛橄欖牛 獨家蛋汁+蛋白雲朵 混合米昆布蓋飯

講到廚師發辦，甚少人會想起壽喜燒，因為在香港吃正宗壽喜燒的店舖選擇真的不多，而且就連foodcourt都可以點壽喜燒飯餐，食客隨時自己都「搞得掂」！然而最近就有資深日籍大廚久家弘一坐鎮的專門店來到棉登徑，即席烹調靚牛及各式肉類壽喜燒，就連伴牛肉的蛋汁和米飯也特別過人，湊合多款日本頂級食材打造成的精緻料理，推出午市及晚市廚師發辦菜單，坐在吧枱欣賞師傅一辦一眼，就更有風味。

「壽喜燒 伊勢熊」主打日本A4京都姬牛(又稱公主牛)與香川縣橄欖牛，還有罕見的青森縣並木和牛，不吃牛還有北海道四元豚肩胛肉選擇。以味道來說，屬於雌性黑毛和牛的京都姬牛比較濃，而吃橄欖果為飼料的橄欖牛就比較淡，但同樣肉質嫩滑，脂肪比例恰到好處，店方特地在廚師發辦套餐中各供應一片，讓食客同時品嘗到兩種風味。在燒熱鍋具後，大廚加入結合關東及關西風味的自調醬汁，牛肉在焦糖色的汁液中煮至七成熟，再淋上一次醬汁就可以侍客。

壽喜燒廚師發辦｜ 蛋汁蘸料打造豐富味覺層次 昆布蓋飯變主角

享用壽喜燒和牛必備與蛋汁和米飯，店方選用山口縣雞蛋，一碗預先打拂成黃金蛋液，另一碗將蛋黃完整分離，旁邊則放上堅挺的蛋白雲朵，可謂視覺與味覺兼備，吃時先將牛肉蘸上蛋黃液，再將雲朵放入口；而伴吃的昆布蓋飯，混合北海道夢美人米及北海道白鳥古代米，不同黏度構成不同程度的煙韌，加上日高昆布高湯的香氣，可以一口接一口吃完，幾乎忘了主角和牛的存在。

由即日起，店方分別於午市及晚市推出廚師發辦菜單，由五道至九道菜不等，如自問是牛魔王，建議預訂最豐富的九道菜(每位$1,380)，連同壽喜燒，另有炙烤和牛與和牛海膽卷合共和牛四片，更包括前菜五款、時令刺身、天使海老料理、日本季節蔬菜七款、時令德利蒸、昆布蓋飯、雞蛋蓋飯及時令甜點；另有較相宜的和牛壽喜燒定食($480)選擇。

壽喜燒 伊勢熊

地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽G13號舖

電話：2109 1155