夏天衣服收納｜短裙、連身裙用口袋摺疊法 方便又節省空間（有片）

夏天衣服收納｜短裙、連身裙用口袋摺疊法 方便又節省空間

口袋摺疊法 以下分別示範幾種夏天衣物的摺疊法，口袋摺疊法的好處是無論怎樣擺放也不會散開及亂掉，在抽取衣服或整理時不需要重新再摺。 首先垂直把T恤左右平均向內摺，成為一個長方形，然後下擺往上反摺約三分一，再把衣服往下擺方向摺兩次後塞進下擺部分即可，同樣方法可用來摺背心或吊帶衫。

男裝短褲、長褲口袋摺疊法 先把短褲左右對摺，把突出來的角摺進去，使短褲成長方形，把褲頭部分往內摺三分一，然後將褲頭部分的上層當作口袋，把剩餘部分向褲頭方向摺好再塞進口袋即可。

女裝短褲、短裙摺疊法 長度較短的女裝短褲及短裙不適合用口袋摺疊法，因面積較小，只需要把左右兩邊平均往內摺，然後再上下對摺即可方便收納。

連身裙口袋摺疊法 先把上身部分往下摺，然後裙擺左右往內摺，再將裙腳往上摺三分一，把裙子向下摺兩次，形成一個長方形，再將右邊內向摺三分一，然後將左邊部分塞進右邊上層即可。 把這些衣服分類摺好後，用直立式方法放進衣櫃或收納箱，方便又省地方。