夏天衣服收納｜短裙、連身裙用口袋摺疊法 方便又節省空間（有片）

香港的夏天時間長，夏天衣服雖然較薄而且佔的地方不算多，但隨著購入新衣服，舊衣服又未必馬上丟掉，漸漸需要更多收納空間。早前跟大家分享過轉季衣服的收納及整理，今次就重點放在夏天衣服的摺疊及存放技巧，幫助大家節省空間。
夏天穿得最多的衣物非T恤莫屬，但家裡又未必有足夠空間把T恤都掛起，只能把它們疊起來。平時拿衣服的時候，想拿一件卻把上下幾件的衣服都抽了出來，重新再摺真的很麻煩！我們常用的上下疊放方式除了會弄亂其他衣服，也令底層最難取的衣服漸漸被遺忘，建議把衣服轉為直立擺放，這樣可以更容易看清抽屜裡的衣服款式，抽取時也很方便。
以下分別示範幾種夏天衣物的摺疊法，口袋摺疊法的好處是無論怎樣擺放也不會散開及亂掉，在抽取衣服或整理時不需要重新再摺。
首先垂直把T恤左右平均向內摺，成為一個長方形，然後下擺往上反摺約三分一，再把衣服往下擺方向摺兩次後塞進下擺部分即可，同樣方法可用來摺背心或吊帶衫。
先把短褲左右對摺，把突出來的角摺進去，使短褲成長方形，把褲頭部分往內摺三分一，然後將褲頭部分的上層當作口袋，把剩餘部分向褲頭方向摺好再塞進口袋即可。
長度較短的女裝短褲及短裙不適合用口袋摺疊法，因面積較小，只需要把左右兩邊平均往內摺，然後再上下對摺即可方便收納。
先把上身部分往下摺，然後裙擺左右往內摺，再將裙腳往上摺三分一，把裙子向下摺兩次，形成一個長方形，再將右邊內向摺三分一，然後將左邊部分塞進右邊上層即可。
把這些衣服分類摺好後，用直立式方法放進衣櫃或收納箱，方便又省地方。
善用薄衣架節省空間
另外，衣櫃裡掛衣服的空間可以用來掛起易皺或的衣服如雪紡或絲質衫、西裝套裝及恤衫等等，把這些衣服先熨好後再掛起，日後需要時就可直接取用。衣架方面最好選用統一款式的薄衣架，除了節省空間，也能令衣櫃更整齊有序。除此之外，大家亦可以在家品店買一些衣架連接扣，掛在衣架上就能同時連起兩至三個衣架，把同類型的衣服或者襯好的上下身配搭掛在一起，方便取用。
收納夏季衣服時應注意新舊更替，先把太舊的，例如穿洞、起毛粒、印花掉色及不合身的舊衣服捨棄，超過兩三年沒穿的衣服也應棄掉，這樣在每年添置新衣服時，衣物數量才不會有增無減，能更妥善地收納夏季衣服，保持整齊有序且易於取用。